Gydytoja įspėjo prieš miegą nedaryti vienos klaidos: tai gali prišaukti insultą

„Tyrimas rodo, kad jei prieš miegą nevalote dantų, kyla didesnė širdies ir kraujagyslių ligų rizika“, – socialiniame tinkle „TikTok“ pasakojo gydytoja.

Pasak jos, pavojus kyla, nes naktį sulėtėja seilių gamyba. Dėl to prasčiau nuplaunamos bakterijos, esančios burnoje. Taigi ant liežuvio, dantų ir dantenų telkiasi bakterijos ir apnašos.

Dėl to kyla didesnė dantenų ligų ir ėduonies rizika. Be to, ant dantų ir dantenų susikaupusios bakterijos labai lengvai patenka į kraujotaką. Dėl šios priežasties žmogaus kraujagyslėse ir arterijose gali atsirasti bakterijų, kurios prisideda prie aterosklerozės, infekcinių ligų ir uždegimų.

Šie veiksniai gali padidinti insulto ir padidėjusio kraujospūdžio riziką. Nors dantų valymas dantų šepetėliu du kartus per dieną yra visiems žinoma taisyklė, daugelis žmonių nesuvokia, kokią įtaką tai turi bendrai sveikatai.

Aterosklerozė išsivysto, kai arterijos susiaurėja ir kraujas jomis ima sunkiai pratekėti. Dėl to išauga miokardo infarkto ir insulto rizika, įspėjo gydytoja.

Kokie yra aterosklerozės požymiai?

Galite nejausti jokių simptomų, tačiau gali pasireikšti šie ženklai:

– krūtinės skausmas;

– rankų ir kojų skausmas, ypač fizinio krūvio metu;

– dusulys;

– nuolatinis nuovargis;

– silpnumas;

– sumišimas.

Skubi medicinos pagalba reikalinga, jei:

– atsiranda krūtinės skausmas pradingsta ir vėl grįžta;

– pasireiškė dusulys.

Kas sukelia aterosklerozę?

Tikimybę susirgti ateroskleroze didina šie veiksniai:

– vyresni nei 65 metų amžius;

– rūkymas;

– padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje;

– padidėjęs kraujospūdis;

– širdies ir kraujagyslių atvejai šeimoje.

Parengta pagal Express.co.uk inf.