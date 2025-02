POLA – į pagalbą susirgusiems onkologine liga

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija POLA siekia palengvinti šią sunkią kelionę – teikia praktinę pagalbą, edukuoja ir kuria palaikančią bendruomenę.

„Psichoemocinei žmogaus sveikatai ypač svarbus palaikymas. Siekiame mažinti stigmatizavimą, normalizuoti gyvenimą sergant vėžiu, kad žmonės nesijaustų atsidūrę užribyje. Turime savanorių pacientų gidų programą, kurioje beveik 60 asmenų, atstovaujančių daugiau kaip 20 skirtingų onkologinių ligų, – jie teikia pagalbą kitiems dalindamiesi patirtimi“, – sako POLA direktorė Neringa Čiakienė. Pacientų gidų kontaktus galite rasti čia: https://pola.lt/pacientu-gidai/

Per 13 veiklos metų POLA subūrė pusę Lietuvos onkologinių pacientų. Organizacijos dėka dešimčių tūkstančių žmonių gyvenimas tampa lengvesnis. Kaip sako bendruomenės nariai, „POLA sustiprina, jaučiuosi oriai, sužinau visas aktualias naujienas, turiu galimybę bendrauti su savo likimo žmonėmis“.

POLA kortelė – pagalba kasdieniame gyvenime. POLA kortelė – tai galimybė lengviau pasiekti reikalingą gydymą ir reabilitaciją. Svarbiausia lengvata, kurią itin vertina pacientai, – 80 proc. nuolaida viešajam transportui. Be to, 2024 m. POLA kortelės iniciatyva tapo prezidento globojamos programos „Lietuvos galia“ laureate.

Onkologiniams pacientams skirtas portalas www.priesvezi.lt padeda susiorientuoti ligos kelyje, pateikia aiškią informaciją pagal gydymo etapus. Tai svarbus įrankis, leidžiantis sumažinti nežinią ir palengvinti sprendimų priėmimą.

POLA taip pat nemokamai teikia psichologų, dietologų, teisininkų konsultacijas tiek sergantiems, tiek jų artimiesiems. Registracija vyksta internetu: https://pola.lt/konsultacijos arba tel. +370 606 07 257.

„Kultūros partnerių dėka POLA kortelės turėtojai gali nemokamai arba su nuolaida lankytis kultūros renginiuose, taip gaudami teigiamų emocijų, kurios padeda įveikti kasdienius iššūkius“, – sako N.Čiakienė.

Emocinis palaikymas ir terapinė veikla. Be praktinės pagalbos, POLA siekia užtikrinti ir emocinę gerovę. Asociacija nuolat reguliariai siunčia aktualijas el. paštu, organizuoja mokymus, seminarus, terapinius užsiėmimus – dailės, šokio, garso terapijas, kurios padeda pacientams atrasti save iš naujo, bendrauti su bendraminčiais.

„Kad jaustume, kuo gyvena mūsų bendruomenė, reguliariai atliekame apklausas ir remdamiesi jų rezultatais inicijuojame pokyčius viešajame valdyme. Bendradarbiaujame su valstybės institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis siekdami užtikrinti kokybišką ir prieinamą gydymą bei palankią socialinę aplinką“, – pabrėžia POLA direktorė.

„Kiekvienas žmogus turi teisę jaustis lygiaverčiu visuomenės nariu ir aktyviai dalyvauti savo gydymo procese. Mūsų tikslas – ugdyti pacientų pasitikėjimą savimi, įkvėpti ryžto ir vilties, kad onkologinės ligos kelyje žmonės suvoktų, jog gyvenimas tęsiasi“, – priduria ji.

Asmeninė sėkmės istorija: Almantas. POLA savanoris pacientų gidas Almantas dalijasi savo istorija: „Lygiai prieš trejus metus išgirdau diagnozę – vėžys. Kaip ir daugelis, atsidūriau nežinomybėje – ieškojau informacijos apie ligą, gydymo būdus, pasekmes. Laimei, atradau POLA ir iškart tapau bendruomenės nariu. Čia supratau, kad nesu vienas.

Visuomenėje dažniausiai girdime tik apie pralaimėtas kovas su liga, bet mažai kalbama apie sėkmingus pasveikimo atvejus. Aš savo ligą įveikiau greitai, o gydytoja paklausė: „Ką darėte, be gydymo?“ Tai buvo akivaizdus įrodymas, kad mano pastangos, žinios ir požiūris buvo teisingi.

Kai POLA paskelbė, kad buria savanorių – pacientų gidų komandą, nedvejodamas išreiškiau norą būti jos dalimi. Aš norėjau savo sėkme ir patirtimi dalintis su kitais. Šiandien sulaukiu skambučių iš visos Lietuvos, iš lietuvių, gyvenančių užsienyje. Jie visi, pirmą kartą išgirdę diagnozę „vėžys“, atsiduria begalinėje nežinioje, būna, kai skambina ir susigraudina, bet kalbantis nusiramina, įgauna pasitikėjimo. Pokalbio metu klausimai būna įvairūs – nuo to, kaip liga pasireiškė, kaip gydžiausi, kokios mitybos laikiausi, kokios pasekmės ir pan.

Esu įsitikinęs, kad jeigu mano žodžius žodis žodin perpasakotų to neišgyvenęs, tai nebūtų taip įtikinama ir paveiku, tai jau būtų kažkieno kito istorija. Mes kalbamės ne tik žodžiais, bet ir jausmais, išgyvenimais, patirtimi. Asmeniniuose pokalbiuose būname atviresni, o tai daug reiškia. Dažniausiai būna pavieniai skambučiai, bet sulaukiu ir pasikartojančių, nuoširdžių padėkų. Jeigu pokalbis trunka bent 20 ar 30 min., o dažnu atveju ir ilgiau, vadinasi, jis turi prasmę. Savanorystėje aš taip pat sužinau daug naujo, įgyju kitokios patirties. Su kai kuriais palaikau ir nuolatinį ryšį, dalijamės savo patirtimi ir be galo džiaugiuosi jų sėkmės istorijomis. Man tai be galo svarbu.“