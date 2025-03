Vaikų darželis ir ligos: kaip apsaugoti visą šeimą?

„Labai dažnai susiduriame su situacijomis, kai sergantis vaikas užkrečia visą šeimą. Priežastys akivaizdžios – artimas kontaktas, bendrai naudojami daiktai, taip pat nuovargis ir stresas, kurie silpnina imuninę sistemą. Tėvai, slaugantys sergantį vaiką, patiria didelį fizinį ir emocinį krūvį, todėl tampa lengvesniu taikiniu virusams.

Pavyzdžiui, neseniai konsultavau vyresnio amžiaus moterį, kuri ieškojo vaistų ir papildų imunitetui stiprinti savo anūkams ir jų tėvams. Ji pasakojo, kad jauna šeima, vos pasveikusi po vieno viruso, netrukus susirgo dar kartą“, – aiškina „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Kristina Šnirpūnienė.

Pasak jos, siekiant išvengti ligų grandinės, svarbu užtikrinti elementarią higieną: vaikas turėtų naudotis atskirais indais, rankšluosčiu, reguliariai plauti rankas, vėdinti patalpas. Taip pat galima pasitelkti eterinius aliejus, pavyzdžiui, arbatmedžio ar eukalipto, kurie padeda išvalyti orą.

„Jei vienas iš tėvų serga onkologine liga, vartoja imunosupresantus ar susiduria su kitomis imunitetą silpninančiomis būklėmis, rekomenduoju būti ypač atsargiems. Tokiais atvejais, prižiūrint sergantį vaiką, svarbu dėvėti medicininę kaukę, dažnai plauti rankas ir, jei įmanoma, miegoti atskirame kambaryje“, – sako K. Šnirpūnienė.

Sustiprinti vaiko organizmą

Pirmiausia, reikėtų iš anksto pasirūpinti vaiko sveikata ir imuninės sistemos stiprinimu. Vaistininkė išskiria keletą esminių aspektų, padedančių mažinti ligų riziką.

„Labai svarbu išmokyti vaiką higienos pagrindų. Čiaudėti ir kosėti reikėtų į alkūnę, rankas plauti ne tik prieš valgį, bet ir po buvimo lauke. Suslogavus išskyras iš nosies – ne nulaižyti ar nusivalyti ranka, o išpūsti į vienkartinę nosinaitę ir ją išmesti į šiukšlių dėžę. Taip pat būtina tinkamai rūpintis dantukais – kariesas gali tapti infekcijos židiniu. Iki 7–8 metų vaikai dantis turėtų valytis kartu su tėvais, kurie užtikrintų, kad procedūra atliekama tinkamai“, – pataria K. Šnirpūnienė.

Ne mažiau svarbi ir visavertė mityba. Vaistininkė pabrėžia, kad nors daugelis tėvų linkę pasikliauti multivitaminais, pagrindinį dėmesį reikėtų skirti subalansuotai mitybai. Pakankamas vitamino D, geležies ir skaidulų kiekis organizme padeda stiprinti imuninę sistemą. Ypatingai svarbi gera žarnyno mikroflora, todėl vaiko racione turėtų būti raugintų produktų – raugintų kopūstų, natūralaus jogurto ar kefyro.

„Grūdinimas ir aktyvus laisvalaikis taip pat turi lemiamą reikšmę vaiko sveikatai. Kasdien bent dvi valandas praleistos gryname ore padeda organizmui prisitaikyti prie temperatūrų pokyčių, gerina kraujotaką ir mažina infekcijų tikimybę.

Vaiko organizmas ne tik pripranta prie temperatūros svyravimų, bet ir sudrėksta jo nosies gleivinė, todėl virusams sunkiau patekti į kvėpavimo takus. Svarbu, kad grūdinimas būtų nuoseklus – tegul tai tampa natūraliu kasdieniu įpročiu, pavyzdžiui, veido ir rankų prausimas vėsiu vandeniu ar vaikščiojimas basomis namuose. Įpročių nekeisti net ir vaikui suslogavus“, – rekomenduoja ji.

Anot K. Šnirpūnienės, nuolatinis namų aplinkos dezinfekavimas ir siekis ją paversti visiškai sterilia gali padaryti „meškos paslaugą“ imuninei sistemai. Perdėtas švarinimasis gali sutrikdyti natūralią organizmo apsaugą ir padidinti alergijų atsiradimo riziką.

„Kita vertus, jei vaikas auga namuose, kuriuose yra pelėsio, jei patalpose rūkoma ar šalia namų driekiasi greitkelis ar yra kitas objektas, didinantis oro taršą, tai taip pat gali skatinti alergijų bei lėtinių kvėpavimo takų ligų vystymąsi“, – atkreipia dėmesį ji.

Emocijos – imuniteto pagrindas

Neretai vaikų ligos yra susiję ne tik su virusais, bet ir su emocine jų būkle. K. Šnirpūnienė atkreipia dėmesį, kad mažyliai pirmus darželio metus patiria daug streso – nauja aplinka, atsiskyrimas nuo tėvų ir socialinių įgūdžių formavimasis gali daryti įtaką sveikatai.

„Yra atvejų, kai vaikai nesąmoningai serga dažniau, nes liga jiems tampa pretekstu likti namuose su tėvais, gauti daugiau dėmesio ir rūpesčio. Tokiu atveju svarbu ne tik rūpintis fizine sveikata, bet ir suteikti vaikui emocinį stabilumą. Reikėtų skatinti mažylį bendrauti, kalbėtis apie jo emocijas ir, jei reikia, padėti prisitaikyti prie darželio lėtesniu tempu“, – pažymi „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.

Tinkamas miego režimas taip pat yra esminis sveikatos aspektas. Moksliniai tyrimai rodo, kad nepakankamas miegas mažina organizmo atsparumą infekcijoms. Mažiesiems būtina miegoti pakankamai ilgai – 1–3 metų vaikams reikia 11–14 valandų miego per parą, o vyresniems vaikams – 10–13 valandų.

Papildus rinktis atsakingai

Tėvai dažnai ieško greito sprendimo imuniteto stiprinimui ir renkasi įvairius maisto papildus. Pasak K. Šnirpūnienės, nors rinkoje yra daugybė produktų su ežiuolės, propolio, šeivamedžio uogų, vitamino C, cinko ir kitų imunitetą stiprinančių medžiagų, juos reikėtų vartoti atsakingai.

„Ne visi papildai tinka mažiems vaikams – dauguma preparatų vartojami tik nuo dviejų metų, kai kurie gali sukelti alergines reakcijas arba būti nenaudingi, jei nėra trūkumo. Be to, jų nereikėtų vartoti be pertraukų ar derinti kelis skirtingus produktus vienu metu. Visuomet pirmiausia siūlai pasitarti su vaistininku ar gydytoju, ypač jei vaikas serga dažnai“, – įspėja vaistininkė.

Geriausia imuniteto stiprinimo priemonė – sveikas gyvenimo būdas, subalansuota mityba, pakankamas poilsis ir pozityvi emocinė aplinka.

„Svarbiausia – kantrybė. Dažnos ligos darželyje yra normalus etapas, o tėvų užduotis yra ne tik apsaugoti vaiką, bet ir leisti jo imuninei sistemai stiprėti natūraliu būdu. Kai kurie tėvai, išsigandę dažnų ligų, nusprendžia nebeleisti vaiko į darželį. Tačiau svarbu suprasti, kad imuninei sistemai reikalingas kontaktas su aplinkos mikrobais, kad ji išmoktų juos atpažinti ir sunaikinti. Jei vaikas lieka namuose, tai nereiškia, kad jis „išaugs“ darželio ligas – tiesiog šie sirgimai gali persikelti į vėlesnį laikotarpį, pavyzdžiui, pradėjus lankyti mokyklą“, – reziumuoja K. Šnirpūnienė.