Profesorius A. Emeljanovas: kodėl kūno svoris svarbus ilgaamžiškumui?

Nutukimas – dažniausiai pasitaikanti liga šiandieniniame pasaulyje

„Per pastaruosius 30 metų nutukimo paplitimas išaugo dvigubai. Nutukimas yra pernelyg didelis riebalų susikaupimas organizme, trukdantis normalioms organizmo ‎funkcijoms. Kūno svoris, o tuo pačiu ir nutukimas, didėja dėl energijos pusiausvyros sutrikimo, kai su ‎maistu gaunama daugiau energijos nei jos išnaudojama. Nutukimas yra pripažįstamas kaip liga, kuri yra įtraukta ‎į tarptautinę ligų klasifikaciją“, – teigia profesorius Arūnas Emeljanovas.

Visiems gerai žinoma, kad lengviausiai įvertinti savo kūno svorį galima pasitelkus kūno masės indeksą ‎‎(KMI). Tiek per didelis, tiek per mažas KMI yra pavojingas.

„Tarptautiniai tyrimai parodė, kad ilgiausiai žmonės gyvena, kai jų KMI yra 21–25.‎ Didesnis KMI lemia didesnę lėtinių ligų riziką – širdies ir kraujagyslių ligų, II tipo diabeto, net tam tikrų vėžio formų. Be to, nutukimas gali sukelti kepenų suriebėjimą, aterosklerozę, tulžies pūslės akmenligę bei vaisingumo sutrikimus. Bet ne tik nutukimas, tačiau ir per mažas svoris gali turėti neigiamų padarinių sveikatai“, – pabrėžia profesorius.

Pilvo riebalai – pavojingesni nei atrodo

Siekiant būti sveikam, žinoma, svarbu ne tik skaičius svarstyklėse ar KMI rodiklis, bet ir bendra savijauta, kurią lemia fizinis aktyvumas, sveika ir subalansuota mityba, žalingų įpročių vengimas. Pasak profesoriaus, labai svarbu atkreipti dėmesį ir į pilvo apimtį.

„Pilvo riebalai gali būti kelių tipų – poodiniai riebalai ir visceraliniai riebalai. Pastarieji ‎dengia mūsų vidaus organus ir jeigu žmogus turi antsvorio ar yra nutukęs, jis gali turėti ‎daugiau visceralinių riebalų, dėl kurių padidėja rizika sirgti jau minėtomis ligomis“, – teigia profesorius A.Emeljanovas.

Svorio mažinimas: lėčiau yra geriau

Vienas dažniausių mitų – kuo greičiau krenta svoris, tuo geriau. Iš tikrųjų yra atvirkščiai, staigus svorio kritimas gali būti pavojingas organizmui.

„Turintiems antsvorio ar nutukimo problemą, svorio ‎mažinimas turi vykti palaipsniui. Nereikėtų susitelkti į itin liekną kūną. Sveikas svorio mažinimas yra 3–4 proc. pradinės kūno masės per mėnesį. Jei žmogus sveria 100 kg, saugus tempas būtų apie 3–4 kg per mėnesį“, – pataria profesorius.

Visgi, dažnai svorio metimas tampa trumpalaikiu eksperimentu, kuris baigiasi dar didesniu svorio priaugimu. Todėl labai svarbu suprasti, kad tik ilgalaikiai įpročiai gali padėti ne tik sumažinti kilogramus, bet ir pagerinti savijautą bei sveikatą.

„Labai svarbu, kad svorio mažinimas nebūtų grindžiamas vien tik nevalgymu arba vien fiziniu aktyvumu. Esminis dalykas – sveika ir subalansuota mityba bei pakankamas fizinis aktyvumas. Rekomenduojama valgyti daugiau vaisių, daržovių, ankštinių produktų, jūros gėrybių, riešutų ir sėklų. Kaip pagrindinį riebalų šaltinį geriausia rinktis alyvuogių aliejų, rečiau vartoti raudoną mėsą, dažniau – baltą. Taip pat svarbu riboti saldumynų, cukraus ir gazuotų gėrimų vartojimą“, – sako profesorius.

Stresas ir miegas – ne mažiau svarbūs

Profesorius taip pat pabrėžia, kad ne tik mityba ar fizinis aktyvumas lemia kūno svorį, bet ir psichologiniai veiksniai.

„Miego trūkumas ir stresas yra tiesiogiai susiję su svorio augimu. Nepakankamai miegant sutrinka alkio ir sotumo hormonų pusiausvyra – leptino kiekis mažėja, o grelino (alkio hormono) kiekis didėja. Tai skatina persivalgymą, dažnesnį užkandžiavimą, ypač vakarais. Taip pat stresas mažina savikontrolę, o tai gali lemti emocinį valgymą ir žalingus įpročius“, – sako profesorius A. Emeljanovas.

Sėkmės istorijos: ne tik nukritęs svoris, bet ir geresnė sveikata

