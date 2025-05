Pamirškite dietas: 80 kg per 2 metus numetusios moters paslaptis – laikosi vienos taisyklės

Pasak moters, neatpažįstamai pakeisti išvaizdą jai padėjo maži, bet nuoseklūs pokyčiai. Netoli Škotijos didmiesčio Glazgo gyvenanti K.Heffernan pasiryžo keisti įpročius po nelengvo pokalbio su chirurgu.

Užuot besilaikiusi griežtos dietos ir skaičiavusi kalorijas, ji pasinaudojo mobiliąja programėle ir ėmėsi nedidelių, laipsniškų pokyčių.

Moteris džiaugiasi, kad šiuo metu yra geriausios fizinės formos per visą savo gyvenimą. Be to, ženkliai pagerėjo ir jos emocinė savijauta.

„Tai nėra operacija, tai nėra vaistai ar kas nors panašaus. Taip, vartojau šiek tiek vitaminų, bet man padėjo geras maistas, mankšta, kokybiškas miegas ir motyvacija, kad užtektų valios nesustoti“, – pasakojo K.Heffernan.

Protarpinį badavimą pasitelkusi moteris sako, kad dabar jos šūkis yra „Ne atsisakyti, bet atidėti“.

Daugiau nei pusę savo kūno svorio numetusi moteris paaiškino, kad jos gyvenimas žymiai palengvėjo. Ji turi energijos, džiugina ir paprastos smulkmenos – pavyzdžiui, dabar jai nereikia jaudintis, kad skrendant lėktuvu sukels nepatogumų šalia sėdintiems keleiviams.

Atrado protarpinį badavimą

Svorio metimui skirtų programėlių yra ne viena. Įprastai naujiems vartotojams reikia užpildyti klausimyną, kuriame jie apibūdina savo dabartinę situaciją ir įvardija keliamus tikslus. Tai padeda sudaryti individualų planą, atsižvelgiant į žmogaus poreikius ir galimybes.

„Pradėjau nuo mažų žingsnelių, atradau protarpinį badavimą ir žiūrėjau, kas man tinka, palaipsniui viską tobulinau“, – sako ji ir priduria, kad išmaniosios programėlės padėjo susiplanuoti, kokiomis valandomis ji turės valgyti, davė naudingų patarimų maisto ruošai.

Protarpinio badavimo esmę sudaro tai, kad žmogus pasirenka valgymo langus, o didžiąją paros dalį jo skrandis būna tuščias. Ko gero populiariausia protarpinio badavimo versija yra 16:8. Tai reiškia, kad žmogus turi tik 8 valandų valgymo langą. Tokiame grafike dažniausiai tenka atsisakyti pusryčių.

Tarkime, pirmą dienos valgį žmogus suvalgo 12 val., o vakarienę – iki 20 val., kad susidarytų 16 valandų nevalgymo langas.

K.Heffernan akcentavo, kad ypač svarbu nenumoti ranka į viską po trumpų paslydimų.

„Kaltės jausmas? Išmeskite tai pro langą. Visada išauš kita diena, kai galėsite viską pradėti iš naujo“, – patarė K.Heffernan.

„Mankštos yra labai svarbu. Dabar atlieku viršutinės kūno dalies pratimus, užsiimu pilatesu ir daug vaikštau. Po valgio išsitempiu visą šeimą pasivaikščioti“, – pasakoja vietoje nenustygstanti moteris.

Pamatyti, kaip pasikeitė K.Heffernan išvaizda, galite paspaudę čia.

Tiesa, fitneso programėlę, kuri padėjo K.Heffernan, valdanti kompanija dosniai atsidėkojo moteriai už tai, kad ši dalijasi savo istorija. Tačiau, kaip ji tikina, tai nekeičia fakto, kad jos patirtis – tikra.

Bet kuriuo atveju, dėl svorio metimo vertėtų pasikonsultuoti su savo gydytoju.

Parengta pagal Express.co.uk inf.