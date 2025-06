Raumenų ir sąnarių skausmai: patarė, kaip juos numalšinti be vaistų

Kodėl atsiranda šie skausmai?

Vaistininkė pasidalijo patarimais, ką daryti užklupus skausmui.

„Raumenų ir sąnarių skausmus dažnai lydi papildomi simptomai – nugaros, rankų, kojų ar pečių maudimas, o rytais – pėdų ar pirštų sąstingis. Pagrindinės priežastys – netaisyklinga laikysena, ilgalaikis stresas, nuovargis, buvusios traumos arba lėtinės ligos, tokios kaip artritas ar osteochondrozė“, – sako vaistininkė T. Gečienė.

Pasak vaistininkės, šiems skausmams didelę įtaką gali turėti fizinis aktyvumas – jo gali būti per mažai, per daug arba juo užsiimama netaisyklingai.

„Šie skausmai dažnai pasireiškia žmonėms, kurie ilgai dirba sėdimą darbą ir mažai juda, arba priešingai – per greitai ir per intensyviai pradeda sportuoti. Pratimai be trenerio priežiūros neretai atliekami netaisyklingai, o netinkama laikysena prie kompiuterio, nepatogi avalynė ar net prastas čiužinys taip pat prisideda prie šių skausmų“, – teigia vaistininkė T. Gečienė.

Ji atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais šiuos skausmus lydi ir tirpimas ar dilgčiojimas galūnėse.

„Tirpimas ar dilgčiojimas galūnėse – tai ženklas, kad gali būti spaudžiamos nervų šaknelės arba sutrikusi kraujotaka. Tokie pojūčiai dažniausiai pasireiškia ryte, kai sunku ištiesti pėdas ar pirštus. Nesiimant priemonių, laikini tirpimai ilgainiui gali virsti nuolatiniu skausmu“, – perspėja vaistininkė T. Gečienė.

Kaip palengvinti skausmą be vaistų?

Vaistininkė pastebi, kad vis daugiau žmonių ieško natūralesnių ir ilgalaikių sprendimų, kaip palengvinti raumenų ir sąnarių skausmus.

„Daugelis vaistinėse teiraujasi, ar įmanoma palengvinti skausmą be vaistų. Jeigu skausmas nėra ūmus ar trauminės kilmės, gali padėti paprasti sprendimai – šilti kompresai ar geliai, švelnūs tempimo pratimai, gydomieji ir atpalaiduojantys masažai. O pradėti galima nuo atsistojimo – darbo metu bent kas valandą skirkite 5 minutes pasivaikščiojimui, tempimo pratimams ar trumpai mankštai“, – pataria vaistininkė T. Gečienė.

Jei skausmas stiprus ar ilgai nepraeina, galima vartoti priešuždegiminius vaistus nuo skausmo. Visgi vaistininkė pabrėžia – svarbu jų nevartoti ilgą laiką, o geriau ieškoti ilgalaikių sprendimo būdų.

„Tikslingiausia būtų šiems skausmams užkirsti kelią reguliariai sportuojant, taisyklingai dirbant prie kompiuterio ir pasirenkant tinkamą čiužinį. Visgi tai ne vienintelis sprendimo būdas. Vaistinėse galima rasti skausmo malšinimo įrenginių, skirtų sumažinti ir palengvinti raumenų bei sąnarių skausmą, taip pat nugaros, rankų, kojų, pečių ir pėdų sustingimą ar tirpimą. Šie įrenginiai veikia naudojant elektrinę nervų stimuliaciją odos paviršiuje, prie skausmo vietos“, – pasakoja T. Gečienė.

Anot jos, tokios priemonės gali blokuoti skausmo signalus, skatindamos natūralių skausmą malšinančių hormonų – endorfinų – išsiskyrimą. Taip pat pagerina kraujotaką dėl pakartotinio raumenų susitraukimo ir atsipalaidavimo.

Netikėtai užklupęs skausmas gali stipriai sutrikdyti dienos ar net savaitės planus. „Eurovaistinės“ verslo paslaugų departamento direktorė Daiva Jozėnienė sako, kad būtent inovatyvūs medicinos įrenginiai gali padėti į daugelį panašių sveikatos problemų pažiūrėti ramiau.

„Kaip taisyklė, skausmas dažniausiai užklumpa itin svarbią ar intensyvią dieną, kai atrodo per daug sudėtinga staiga keisti planus. Dažnai kartojantis skausmams, vaistai nuo skausmo – ne išeitis.

Todėl kai kuriose vaistinėse žmonės jau gali apžiūrėti šiuos įrenginius ir pasikonsultuoti su mūsų vaistininkais. Kas patogiausia, kad šiuos įrenginius galima visada turėti su savimi – rankinėje ar stalčiuje prie darbo vietos. Tuomet netikėtai užklupęs skausmas nesukels tiek daug fizinio ir emocinio diskomforto“, – pasakoja D. Jozėnienė.