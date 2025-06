15 „nekaltų“ įpročių, kurie kenkia sveikatai: venkite jų bet kokia kaina

Sakoma, geriausia mokytis iš svetimų klaidų. Šia taisykle remtis pataria ir socialinės platformos „Reddit“ vartotojai, pasidaliję asmeninėmis patirtimis, kurios atvėrė jiems akis apie įvairių dalykų žalą sveikatai. Būrys žmonių – gydytojai, slaugytojai ir pacientai – atsakė į paprastą klausimą: „Kas kenkia sveikatai?“

1. „Kramtyti nagus!!! Taip į jūsų organizmą patenka daug bakterijų, kurios gali pakenkti dantims, o kraštutiniais atvejais – sukelti skrandžio skausmą ir užsikimšimą“, – įspėjo anonimu norėjęs išlikti vartotojas.

2. „Jei knarkiate, pasidarykite miego tyrimą. Miego apnėja žudo. Knarkimas ne tik erzina visus, esančius penkių kvartalų spinduliu; miego apnėja gali JUS NUŽUDYTI. Kodėl? Hipertenzija, pernelyg didelis mieguistumas dieną, dėl kurio padaugėja nelaimingų atsitikimų, depresija, nerimas... Hipertenzija sukelia širdies, inkstų ir kitų smulkiųjų kraujagyslių ligas, kurios lemia organų nepakankamumą ir insultus“, – rašė vartotojas pseudonimu „nyc4ever“.

3. „Žaizdos, kurios po traumos tinkamai neužgyja, gali virsti odos vėžiu! Jei kas nors blogai gyja, kreipkitės į dermatologą! Ir pasitikrinkite odą! Jei esate vyresni nei 30 metų, kas kelerius metus turėtumėte tikrintis odą“, – paaiškino 27-erių anonimas iš Filadelfijos, JAV.

4. „Pernelyg didelis alkoholio vartojimas. Visi žinome, ką jis daro su jumis, bet aš pateiksiu tai, ko sužinojau dešimt metų pradirbęs ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje: mirtis nuo alkoholio yra pats blogiausias būdas palikti šį pasaulį. Niekas negalvoja apie lėtą mirtį, nuolatinį priepuolį, kai yra išgėręs. Niekas negalvoja apie tai, kad tavo kūnas išbrinksta tiek, kad pasikeiti neatpažįstamai, kai kas vakarą išgeria 12 skardinių alaus“, – pastebėjo anonimu norėjęs likti 45-erių medikas.

5. „Diabeto ignoravimas. Mačiau žmonių, kurie turėjo baisias kojų ir pėdų žaizdas; eidavo į dializes tris dienas per savaitę po keturias valandas, kad tik išliktų gyvi; apako ir buvo priversti išeiti iš darbo, nes nebegalėjo vairuoti; įlipo į skruzdėlyną, bet dėl neuropatijos negalėjo pajusti įkandimų, kol jų kojos buvo visiškai padengtos žaizdomis; dėl nuolatinės hiperglikemijos visame kūne buvo pažeistos kraujagyslės, o tai sukėlė širdies priepuolius ir insultus“, – rašė slaugytoja, pasivadinusi „Nursebirder“

„Negydomas 1 tipo diabetas. Labai sunku matyti jaunus žmones, kurie mano, kad yra sveiki, bet patikrinus akis paaiškėja, kad jie apaks nesulaukę 25 metų. Be to, iki to laiko jie greičiausiai bus dializuojami“, – pridūrė „madkeepz“.

6. „Pasyvus rūkymas. Jūs gaunate visas neigiamas cigarečių pasekmes, tik koncentracija būna mažesnė. Tačiau laikui bėgant tai kaupiasi. Esu matęs žmonių, sergančių rimtomis plaučių ligomis, nes jie dešimtmečius gyveno kartu su rūkoriais!“, – teigė anonimas.

7. „Nenaudoti dantų siūlo. Bakterijos ne tik gali sukelti dantenų kraujavimą ir dantų netekimą, bet ir patekti į kraują. Jei bakterijos patenka į kraują, jos gali sukelti rimtų širdies sutrikimų ir demenciją“, – dar vieną blogą įprotį įvardijo kitas anonimas.

8. „Per mažas kūno svoris yra toks pat nesveikas, jei ne dar blogesnis, nei antsvoris. Kai turite per mažą svorį, didesnė tikimybė patirti sunkią traumą nei vidutinio ar antsvorio turintiems žmonėms, o atsigavimas užtrunka ilgiau. Taip pat dažniau sergate, o susirgę blogiau jaučiatės, nes jūsų organizmas turi mažiau išteklių kovoti. Be to, išsekimas ir nuovargis yra labai būdingos problemos žmonėms, turintiems per mažą kūno svorį“, – įspėjo „Reddit“ vartotojas.

9. „Esu psichikos sveikatos specialistas. Atrodo, kad daugelis žmonių nesupranta, jog ambicingų užmojų vaikymasis kenkia jūsų psichinei sveikatai. Pasiekimai turėtų didinti pasitikėjimą savimi, tačiau nuolatinis varžymasis dėl geriausio rezultato nėra naudingas nei psichinei, nei fizinei savijautai. Tai jus tik nualina ir išsekina.

Ne veltui tenka girdėti, kad didelių aukštumų pasiekę studentai patiria nervinius sukrėtimus. Jūsų kūnas ir smegenys gali tai atlaikyti tik tam tikrą laiką. Geriau sutelkti dėmesį į tai, kad būtumėte geriausia savo versija, ir suderinti tai su savipagalbos įpročiais, pavyzdžiui, išsimiegoti, sveikai maitintis ir skirti laiko pramogoms“, – patarė 45-erių anonimas iš Teksaso valstijos, JAV.

10. „Esu odontologas! Noriu įspėti dėl saldintų gėrimų. Daugiau žmonių dantis protezavau dėl to, kad jie gėrė „Mountain Dew“ nei tų, kurie vartojo metamfetaminą ar narkotikus. Saldinti gėrimai sukelia priklausomybę ir labai kenkia sveikatai bei dantims. Venkite jų bet kokia kaina!!!“, – rašė „Dr-tooth-fairy“ pasivadinęs vartotojas.

11. „Esu buvusi slaugytoja ir greitosios pagalbos medikė. Neignoruokite žaizdų! Šiandien tai tik įbrėžimas; aš jį nuplaunu steriliu skalavimo skysčiu ir uždedu tepalo. Jeigu nieko nedarysite ir ateisite pas mane po 2 savaičių, krapštysiu lauk negyvos mėsos gabaliuką ir užklijuosiu tvarsčiu, kurį kelis mėnesius turėsite keisti kiekvieną dieną.

Susirūpinsite tik po mėnesio? Galite netekti galūnės arba bent jau kurį laiką lankytis klinikoje, atsižvelgiant į tai, kiek raumens neteksite. Esu mačiusi tokių dalykų dėl smulkių žaizdų, kurios nebuvo išvalytos“, – rašė „DoggoAlternative“.

12. „Patarčiau neužsiimti sportu, kur galima gauti smūgį į galvą. Jei neplanuojate, kad jūsų vaikas bus profesionalus sportininkas, nerizikuokite visomis traumomis ir būsimais skausmais dėl blogų sąnarių ir senų traumų.

Gydžiau daug buvusių profesionalių sportininkų. Jei jie nepakyla į aukščiausią lygį, galiausiai lieka suluošinti ir nuskurdę“, – teigė „samsontexas“.

13. „Rūpinkitės savo dantimis. Pacientų, kuriems endokarditas (širdies infekcija) prasidėjo nuo sugedusių dantų, yra pernelyg daug“, – pastebėjo 37-erių anonimė.

14. „Nustokite kasdien valgyti cukrų! Cukrus iš tiesų yra priešas – sukelia dantų ėduonį, skatina svorio augimą sunkina lėtines ligas, tokias kaip diabetas“, – rašė „sobe551“.

15. Kūno sąstingis jus tiesiog nužudys. Judėkite. Eikite pasivaikščioti. Pratampykite savo kojas“, – ragino „Reddit“ vartotojas slapyvardžiu „Gunbuckets“.

Parengta pagal „Buzz feed“ inf.