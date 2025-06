Darbdavio investicija su pačia didžiausia grąža: „Iki“ suteiktas sveikatos draudimas Sauliaus gyvybę išgelbėjo du kartus

Jau aštuonerius metus „Iki“ mėsos pjaustymo ceche dirbantis Saulius Kvedaravičius pasakoja, kad darbdavio suteikiamu papildomu sveikatos draudimu pradėjo naudotis iškart, kai tik tokia galimybė prieš penkerius metus atsirado. Taip buvo tiesiog paprasčiau nei laukti eilėse valstybinėse gydymo įstaigose. Tačiau tikrąją papildomo sveikatos draudimo naudą Saulius įvertino tuomet, kai jo gyvybei iškilo kritinis pavojus. O tai pastaruoju metu nutiko net dukart.

Diagnozė, kuri keičia viską

„Po COVID-19 prasidėjo komplikacijos ir venų uždegimas. Tą pačią dieną kreipiausi į gydytojus, jie rado trombą prie kojos arterijos ir nedelsiant atliko operaciją. Po kurio laiko užčiuopiau auglį – iškart nuvykau į privačią gydymo įstaigą, kurioje man diagnozavo vėžį, tačiau gavau greičiausią įmanomą gydymą ir buvau išoperuotas“, – pasakoja Saulius.

Šiandien jis sveikata nesiskundžia, bet iki šiol yra įsitikinęs – jei ne greita reakcija, pasekmės galėjo būti tragiškos.

„Labai džiaugiuosi, kad turiu šį draudimą – jis man išgelbėjo gyvybę. Jei ne jis, kas žino, kas būtų buvę. Viešose įstaigose vargu ar būtų pavykę taip greitai gauti pagalbą, gal būtų užtrukę ilgiau, kol gaučiau siuntimą. O su draudimu tiesiog po darbo nuvažiavau pas gydytojus, kur man parašė siuntimą operacijai ir tą pačią dieną ją skubos tvarka padarė. Mano patirtis parodė, kad papildomas sveikatos draudimas – daugiau nei patogumas. Jis realiai gelbsti gyvybes“, – sako Saulius.

Ir diagnostikai ir gydymui

Sauliaus istorija – pavyzdys, kaip „Iki“ investicijos į darbuotojų sveikatą atsiperka realiai gelbstimomis gyvybėmis. Maždaug 5,5 tūkst. darbuotojų turintis vienas didžiausių šalies darbdavių visus juos jau penktus metus iš eilės draudžia papildomu sveikatos draudimu.

„Darbuotojų sveikata ir gerovė yra mūsų prioritetas ne tik žodžiais, bet ir konkrečiais veiksmais. Sauliaus istorija puikiai iliustruoja, kodėl kasmet investuojame į papildomą sveikatos draudimą visiems savo darbuotojams. Mūsų tikslas – ne tik suteikti patogumą, bet ir užtikrinti, kad kritiniais momentais mūsų komandos nariai gautų greitą ir kokybišką medicinos pagalbą. Tai investicija, kuri atsiperka ne tik finansiniu požiūriu, bet ir žmogiškuoju – gelbstint gyvybes ir stiprinant darbuotojų pasitikėjimą įmone“, – sako Monika Milė, „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.

Nuo praėjusių metų „Iki“ suteikiamas papildomas sveikatos draudimas buvo dar labiau patobulintas – dabar darbuotojai patys sprendžia, kam skirti dalį sumos draudime. Jie gali rinktis iš trijų variantų: odontologijos ir optikos paslaugas, profilaktinius ir periodinius sveikatos patikrinimus arba medicininę reabilitaciją. Šis sprendimas buvo priimtas atsižvelgus į darbuotojų apklausos rezultatus ir kolektyvo pasiūlymus.

Papildomu sveikatos draudimu apdraustiems „Iki“ komandos nariams nebereikia laukti ilgose eilėse – specialistų konsultacijas jie gali gauti iškart, be šeimos gydytojo siuntimo. Visiems ilgiau kaip 3 mėnesius išdirbusiems įmonės darbuotojams suteikiamas bazinis sveikatos apsaugos paketas, apimantis tiek diagnostinius tyrimus, tiek gydymo procedūras. Jame taip pat numatyta kompensacija, kai diagnozuojama sunki liga. Be to, darbuotojų draudimo programa suteikia 50 proc. nuolaidą perkant nereceptinius vaistus, vitaminus ar maisto papildus, o tai padeda tiek ligų prevencijai, tiek gydymui.

„Matome, kad kasmet draudimu pasinaudoja vis daugiau kolegų. Populiariausia paslauga išlieka ambulatorinis gydymas – pasijutus blogai iškart galima gauti gydytojo konsultaciją“, – teigia M.Milė.

Rūpi ne tik fizinė, bet ir emocinė sveikata

Papildomo sveikatos draudimo privalumais įsitikinęs prekybos tinklo darbuotojas S. Kvedaravičius savo kolegas taip pat ragina skirti daugiau dėmesio sveikatai, juolab, kad turint draudimą medikų konsultaciją galima gauti tą pačią dieną.

„Kol esi jaunas, nepagalvoji apie draudimo svarbą ir gal tau net nerūpi tiek ta sveikata, bet kai ateina laikas, pradedi galvoti, kad reikia save saugoti. Darbdavio suteikiamas draudimas yra labai didelis privalumas, nes gali negalvodamas kreiptis į specialistus ir gauti pagalbą. Man tai išgelbėjo gyvybę“, – įsitikinęs Saulius.

Privatus sveikatos draudimas – tik viena iš daugelio „Iki“ darbuotojų gerovės programos dalių. Įmonė siekia užtikrinti ne tik fizinę, bet ir emocinę bei finansinę savo komandos narių gerovę. Darbuotojams suteikiama nemokama psichologinė pagalbos linija „Kaip jautiesi?“, kuri padeda susidoroti su streso, nerimo ar kitais psichikos sveikatos iššūkiais. Ypač sunkiais gyvenimo momentais – patekus į nelaimingą atsitikimą, susirgus ar mirus artimam šeimos nariui – darbuotojai gali tikėtis finansinės pagalbos iš darbdavio.

„Iki“ darbuotojų išmokų paketas taip pat apima išmokas po vaiko gimimo ar santuokos, papildomą atostogų dieną išdirbus penkerius metus, o parduotuvės komandos nariai gali pasinaudoti nemokamais pietumis darbo metu. Per MELP programėlę darbuotojams atsiveria prieiga prie daugiau nei 40 partnerių siūlomų naudų, pradedant kultūros renginių bilietais su nuolaidomis ir baigiant sporto klubų abonementais. Be to, visi darbuotojai gauna nuolaidas apsipirkdami „Iki“ parduotuvėse, o šventiniais laikotarpiais – kalėdines dovanas sau ir savo vaikams.

