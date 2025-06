Negerkite šių vitaminų kartu: tik išmesite pinigus į balą

Viena iš grėsmių – vitaminai ir mineralinės medžiagos sąveikauja tarpusavyje, todėl sumažėja jų veiksmingumas ir gali pasireikšti šalutiniai poveikiai: pykinimas, viduriavimas ir vidurių užkietėjimas. Todėl svarbu žinoti, kokių vitaminų derinių derėtų šiukštu vengti.

„Dalis žmonių nesupranta, koks svarbus yra tinkamas maisto papildo vartojimas, – sako registruota dietologė Amy Margulies. – Kai kurie jų geriau pasisavinami su maistu, o kiti – tuščiu skrandžiu. Vartojami kartu jie gali trukdyti vienas kitam arba vaistams.“

Kurie vitaminai ir maisto papildai nedera tarpusavyje?

1. Vitaminas B12 ir vitaminas C

Kadangi vitaminas C sukuria rūgštinę aplinką, tyrimai rodo, kad didelės jo dozės gali suardyti vitaminą B12, kol jis dar nespėjo pradėti veikti. Specialistai juokauja, kad geriausia laikytis abėcėlės tvarkos. Pirmiausia išgerkite vitaminą B12, o po to palaukite bent 2 valandas, kol vėl bus verta vartoti vitaminą C.

2. Geležis ir kalcis

Kalcis trukdo geležies įsisavinimui žarnyne, todėl šis derinys yra netinkamas. Jei organizmui trūksta abiejų, pasistenkite, kad tarp šių maisto papildų būtų pakankama pertrauka.

Geležį vartokite likus bent dviem valandoms iki maisto, kuris turi kalcio (pvz., pieno produktų, lapinių žalumynų ar konservuotos žuvies) ar kalcio papildų.

Kalcis geriausiai pasisavinamas, kai vartojamas mažesnėmis dozėmis (500 miligramų ar mažiau), paskirstytomis per dieną.

Nors kalcio citratą galima vartoti su maistu arba be jo, kalcio karbonatą geriausia vartoti kartu su maistu – taip organizmas geriau jį pasisavins.

3. Geležis ir cinkas

Tyrimai rodo, kad šios medžiagos konkuruoja dėl tų pačių absorbcijos kelių žarnyne. „Jei vienu metu vartojate didelę geležies ir cinko dozę, ypač tuščiu skrandžiu, yra didelė tikimybė, kad organizmas neįsisavins cinko“, – įspėjo A.Margulies.

„Kad geležis būtų optimaliai įsisavinama, geriausia ją vartoti su maistu (tik ne su kalciu) ir atskirai nuo cinko“, – sakė A.Margulies.

Kadangi tam tikri maisto produktai gali trukdyti cinko įsisavinimui, dauguma gydytojų pataria jį vartoti tuščiu skrandžiu. Tačiau, jei cinkas dirgina skrandį, galima lengvai užkąsti.

4. Cinkas ir varis

Didelės cinko dozės gali kliudyti organizmui įsisavinti varį ir ilgainiui gali pasireikšti vario trūkumas. Vario turtingų maisto produktų (tokių kaip vėžiagyviai, sėklos, riešutai ir mėsa) valgymas gali šį poveikį subalansuoti.

Cinkui ir variui galioja ta pati taisyklė – jų vartojimą turėtų skirti bent dvi valandos. Ir vienas, ir kitas dažniausiai gali būti geriamas tuščiu skrandžiu.

„Galite vartoti cinką ryte prieš pusryčius, o varį – prieš pietus ar vakarienę, jei bent kelias valandas prieš tai nevalgėte ar neužkandžiavote“, – sakė A.Margulies.

5. Kalcis ir magnis

Jie abu varžosi dėl įsisavinimo virškinimo sistemoje, todėl vartojant dideles jų dozes kartu skrandyje gali atsirasti diskomforto pojūtis arba tokių problemų kaip pilvo pūtimas ir (arba) viduriavimas.

Kalcis ir magnis turi būti vartojami atskirai. Kalcis labiau tinka pusryčiams (nes kalcio karbonatas turėtų būti vartojamas su maistu), o magnis, skatinantis atsipalaidavimą, puikiai tinka vakare.

Ko nedera pamiršti?

Jeigu svarstote vartoti maisto papildus, naudinga prieš tai pasitarti su gydytoju ir išsiaiškinti, kokių vitaminų ir medžiagų jums trūksta. Tam nustatyti gali prireikti kraujo tyrimo.

Specialistai pabrėžia, kad maisto papildai gali būti naudingi sveikatai, tačiau jie negali pakeisti subalansuotos mitybos, kokybiško miego ar fizinio aktyvumo. Todėl nevalia pamiršti pagrindinių sveikos gyvensenos taisyklių. Gerkite daug vandens, venkite perdirbto maisto ir mankštinkitės.

Parengta pagal „Good Housekeeping“ inf.