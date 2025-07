Vasaros supermaistas: ką valgyti, kad jaustumėtės geriau?

Uogos, kurios padeda gerinti nuotaiką ir sveikatą

Tokios uogos kaip braškės, mėlynės ar vyšnios gali tapti puikiu pasirinkimu, padedančiu palaikyti gerą savijautą . Pavyzdžiui, braškės pasižymi dideliu vitamino C, skaidulų ir augalinių polifenolių kiekiu. Tyrimai rodo, kad jų vartojimas gali mažinti oksidacinį stresą, gerinti kraujotaką bei turėti teigiamą poveikį smegenų veiklai. Taip pat pastebima, kad braškių įtraukimas į mitybą siejamas su mažesniu kraujospūdžiu ir geresne nuotaika.

Mėlynės vertinamos ne tik dėl skonio – jos yra vienas gausiausių flavonoidų šaltinių gamtoje. Šie junginiai padeda slopinti uždegiminius procesus organizme, gerina kraujagyslių veiklą. Reguliarus mėlynių vartojimas siejamas su geresne širdies sveikata, sklandesniu virškinimu ir net pagerėjusia atmintimi.

Tuo tarpu vyšnios gali padėti sureguliuoti miego ritmą, nes jų sudėtyje yra natūralaus melatonino. Taip pat jose aptinkama antocianinų – pigmentų, prisidedančių prie raumenų atsistatymo ir uždegimų mažinimo. Vyšnių vartojimas gali padėti greičiau atsigauti po fizinio krūvio, pagerinti miego kokybę ir teigiamai paveikti širdies bei kraujagyslių veiklą.

Kaip technologijos padeda maitintis sveikiau?

Vasara – tai metas, kai sveika mityba tampa lengviau pasiekiama: aplink apstu šviežių uogų, vaisių ir daržovių, kuriuos galima įtraukti į kasdienį racioną. Visgi net ir tokiu palankiu metų laiku sveiki įpročiai nesusiformuoja savaime. Kaip teigia „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje Urtė Eidžiūnaitė, tokioje situacijoje gali pagelbėti išmaniosios technologijos.

„Rinkoje randami išmanieji laikrodžiai šiandien leidžia ne tik stebėti fizinį aktyvumą, bet ir padeda kurti sąmoningesnį požiūrį į kasdienius mitybos pasirinkimus. Pavyzdžiui, „Huawei Watch Fit 4 Pro“ išmaniajame laikrodyje veikianti „Stay Fit“ funkcija leidžia stebėti tiek suvartotų, tiek sudegintų kalorijų kiekį, todėl vartotojams tampa lengviau laikytis pasirinkto mitybos plano ar sveikesnio gyvenimo būdo principų. Negana to, pasitelkus „Huawei sveikata“ programėlę galima sąmoningai stebėti savo mitybos įpročius, laikytis reguliaraus valgymo režimo ir nepamiršti suvartoti pakankamo kiekio skysčių – šiems dalykams galima nusistatyti individualius priminimus“, – pažymi U.Eidžiūnaitė.

Pasak ekspertės, laikrodis „Huawei Watch Fit 4 Pro“ taip pat fiksuoja įvairius sveikatos rodiklius – širdies ritmą, miego kokybę, streso lygį. Šie duomenys padeda geriau suprasti, kaip kasdieniai pasirinkimai, įskaitant mitybą, veikia bendrą savijautą. Pavyzdžiui, jei pastebima, kad tam tikri maisto produktai trukdo išsimiegoti ar sukelia nemalonių pojūčių, vartotojui tampa lengviau suprasti, kas tai lemia, ir pritaikyti mitybą pagal savo savijautą.

Padeda stiprinti imuninę sistemą ir reguliuoti kraujospūdį

Vasarą Lietuvoje gausu šviežių daržovių, kurios ne tik praturtina mitybą skoniu, bet ir suteikia organizmui reikalingų maistinių medžiagų

Pavyzdžiui, pomidorai yra puikus likopeno šaltinis – tai antioksidantas, kuris gali padėti mažinti uždegiminius procesus organizme ir palaikyti širdies sveikatą. Be to, pomidoruose gausu vitamino C ir kalcio, kurie svarbūs imuninei sistemai bei kaulų stiprumui. Vis dėlto, pomidorų reikėtų vengti ar vartoti saikingai tiems, kurie kenčia nuo refliukso – dėl didesnio rūgštingumo jie gali paaštrinti simptomus.

Tuo tarpu cukinijos yra mažai kaloringos, tačiau turtingos vitamino C, mangano ir skaidulų. Jos palaiko virškinimo sistemos veiklą, padeda kontroliuoti kūno svorį ir stiprina imuninę sistemą. Be to, cukinijos yra labai universalios – jas galima kepti, troškinti, garinti ar naudoti šviežias salotose.

Agurkai padeda palaikyti hidrataciją, nes sudaryti iš daugiau nei 95 proc. vandens. Jie taip pat aprūpina organizmą vitaminais K ir C bei kaliu – medžiagomis, kurios svarbios kraujospūdžio reguliavimui ir kaulų sveikatai.

Kopūstai yra mažai kaloringi, bet gausūs skaidulų, vitaminų C ir K, taip pat cholino – medžiagos, svarbios atminčiai ir kitoms kognityvinėms funkcijoms. Reguliarus jų vartojimas taip pat siejamas su mažesne kai kurių vėžio formų rizika.