Niekaip negalite atsikelti ryte? Atskleidžia, ką tai signalizuoja apie jūsų sveikatą

Kodėl taip sunku atsikelti rytais?

„Viena dažniausių priežasčių, kodėl rytais sunku pabusti, yra prastas ir nepakankamas miegas. Nors fiziškai lovoje praleidžiame septynias ar aštuonias valandas, tikrasis poilsis gali būti labai fragmentiškas – dažni prabudimai, išoriniai trikdžiai ar nerimas gali neleisti pasiekti gilaus miego stadijų, kurios būtinos kokybiškam atsistatymui“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Pasak vaistininkės, dar viena svarbi priežastis – nereguliarus miego režimas: „Kai kiekvieną vakarą einame miegoti skirtingu metu arba savaitgaliais „išsimiegame“ iki vidurdienio, mūsų vidinis laikrodis išsiderina, todėl net ir įprastu metu atsibusti tampa sunku.“

Vaistininkė išskiria ir mažiau žinomą veiksnį – miego inerciją, kuri taip pat turi didelės įtakos rytiniam pabudimui.

„Miego inercija – tai natūrali būsena, kai ką tik pabudęs žmogus kurį laiką jaučiasi apsnūdęs, vangus, sunkiai mąsto. Ji gali trukti nuo kelių minučių iki pusvalandžio ar net ilgiau, priklausomai nuo to, iš kokios miego stadijos žmogus buvo pažadintas. Jeigu nuolat atidėliojame žadintuvą ir keliame jį kas kelias minutes, ši būsena gali kartotis ir stiprėti, nes organizmas vėl ir vėl įkrenta į naują miego ciklą, kuris nutraukiamas per anksti. Dėl to tampa dar sunkiau visiškai prabusti“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Be to, nuolatinis rytinis nuovargis gali būti susijęs ir su tam tikrų medžiagų trūkumu – per mažu vitamino D kiekiu, geležies stygiumi ar hormonų disbalansu.

Kaip sunkus prabudimas paveikia dieną?

„Ilgainiui nuolatiniai sunkūs rytai daro įtaką tiek emocinei sveikatai, tiek fizinei savijautai. Žmogus, kuris vos išsiverčia iš lovos, dažniau jaučiasi suirzęs, stokoja motyvacijos, sunkiau susikaupia. Tai didina streso lygį ir mažina darbingumą“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.

Ji taip pat pastebi, kad pavargus ryte dažniau norisi greito maisto, saldumynų ar gausaus kofeino kiekio, kuris vakare gali dar labiau išbalansuoti miego ritmą.

Kaip palengvinti rytinį kėlimąsi?

„Norint palengvinti rytinį kėlimąsi, pirmiausia reikėtų sureguliuoti miego ritmą – – eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu, net ir savaitgaliais. Tai padeda stabilizuoti vidinį biologinį laikrodį. Taip pat svarbu vengti ekranų šviesos bent valandą prieš miegą – išmanieji įrenginiai slopina mūsų miegą gaminančio hormono melatonino gamybą“, – sako E. Ramaškienė.

Dėl to vaistininkė rekomenduoja vakarais ekranus iškeisti į ramesnę veiklą – knygos skaitymą, kvėpavimo pratimus ar meditaciją.

„Labai svarbu – nustokite spaudinėti žadintuvo snaudimo mygtuką. Nors tai gali atrodyti nekaltas įprotis, toks trumpas sugrįžimas į miegą tik sustiprina miego inerciją. Vietoj to, vos pabudus verta atitraukti užuolaidas ir įsileisti natūralios šviesos – tai padeda organizmui greičiau suprasti, kad jau metas pradėti dieną“, – pasakoja E. Ramaškienė.

Vaistininkė pataria rytą pradėti kuo ramiau ir maloniau – taip galima išvengti papildomo streso jau nuo pirmų minučių po pabudimo.

„Jei tik įmanoma, skirkite ryte bent kelias minutes sau – šiltam dušui, puodeliui mėgstamos arbatos ar keliems tempimo pratimams. Toks dienos pradėjimas gali padėti ne tik fiziškai pabusti, bet ir emociškai nusiteikti dienai“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.

Galiausiai ji priduria, kad vakarais vertėtų riboti kofeino ir alkoholio vartojimą – abu šie veiksniai trikdo miego kokybę ir gilumines jo stadijas, dėl ko ryte atsikelti tampa dar sunkiau.