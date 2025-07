Lietuvoje auga ypatinga uoga: mažina kraujospūdį, sustiprina akis ir saugo nuo vėžio

Tamsiai mėlynos ar net violetinės spalvos sausmedžio uogos išsiskiria savo pailga forma. Be to, tai nėra lepus augalas – priešingai, jis laikomas vienu iš šalčiui, kenkėjams ir ligoms atspariausių uogakrūmių ir gali augti bemaž bet kokioje dirvoje.

Sausmedžio uogų skonis gali būti rūgštokas, saldžiarūgštis ar net šiek tiek kartus.

Tačiau specialistai išskiria sveikatai naudingas jų savybes. Sausmedžio uogose yra didelė koncentracija fito junginių, dėl to jos pasižymi priešvėžiniu, priešuždegiminiu ir antioksidaciniu poveikiu.

Šio uogos geba sumažinti neigiamą UV spinduliuotės, cukrinio diabeto ir neurodegeneracinių ligų poveikį, taip pat saugo kepenis ir širdį.

Be to, sausmedžio uogos pasižymi vitamino C gausa, gali organizmą papildyti vitaminu A ir B grupės vitaminais.

Kas dar žinoma apie sausmedžio uogų naudą sveikatai?

Širdies ir kraujagyslių sveikata: kai kurie tyrimai rodo, kad sausmedžio uogos gali padėti sumažinti kraujospūdį, pagerinti kraujagyslių būklę ir sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

Antioksidacinės savybės: jose gausu antocianinų, kurie padeda apsaugoti organizmą nuo oksidacinio streso ir laisvųjų radikalų daromos žalos.

Priešuždegiminis poveikis: uogose yra junginių, kurie gali padėti sumažinti uždegimą organizme, todėl gali būti naudingos, jei žmogus serga artritu ar kitomis uždegiminėmis ligomis.

Gliukozės kiekio kraujyje kontrolė: sausmedžio uogos gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje po valgio, o tai gali būti naudinga diabetu sergantiems žmonėms.

Akių sveikata: uogose gausu vitaminų ir antioksidantų, kurie gali pagerinti tinklainės kraujotaką, naktinį matymą ir apsaugoti nuo su amžiumi susijusios geltonosios dėmės degeneracijos.

Vėžio prevencija: kai kurie tyrimai rodo, kad sausmedžio uogos pasižymi priešvėžinėmis savybėmis, galbūt dėl didelės biologiškai aktyvių junginių koncentracijos.

Svarbu neperlenkti lazdos

Sausmedžio uogos nuo seno naudojamos tradicinėje medicinoje, ypač Rytų Europoje, Azijoje ir tarp vietinių gyventojų. Labai svarbu sausmedžio uogas valgyti saikingai, mityba turi būti subalansuota, sezoninės uogos neturi staiga tapti pagrindiniu maistu.

Kai kuriems asmenims gali pasireikšti lengvas šalutinis poveikis, pvz., bėrimas, jei jie yra alergiški sausmedžiui. Be to, sausmedis gali sulėtinti kraujo krešėjimą, todėl nepatariama šių uogų valgyti žmonėms, kurie ruošiasi chirurginei operacijai.