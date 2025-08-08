Atrado bakterijas, kurios stabdo vėžį: natūraliai išvalo kūną nuo stipraus kancerogeno

Amžinieji chemikalai (angl. forever chemicals) – tai paprastesnis cheminių medžiagų grupės, mokslininkams žinomos kaip PFAS (perfluoroalkilinės ir polifluoroalkilinės medžiagos), pavadinimas. Jos pasižymi ypatingu atsparumu aplinkos poveikiui – beveik nesuyra, todėl daug metų išlieka dirvožemyje, vandenyje, gyvuosiuose organizmuose ir net žmogaus kraujyje. Nuo plastikinių indų ar keptuvės paviršiaus atsikabinusios dalelės kartu su maistu patenka į žmogaus organizmą ir kaupiasi gyvybiškai svarbiuose organuose, kenkia jų funkcijai, didina nevaisingumo ir vėžio riziką.
Kaip atsikratyti amžinųjų chemikalų?
Kembridžo universiteto tyrėjai paėmė 38 sveikų bakterijų, gyvenančių žmogaus žarnyne, mėginius ir šią biologinę medžiagą įterpė į laboratorines peles.
Jie nustatė, kad pelių, turinčių žmogaus žarnyno bakterijų, išmatose per kelias minutes nuo sąlyčio su jomis buvo iki 74 procentų daugiau amžinųjų chemikalų palyginti su pelėmis, neturinčiomis šių bakterijų.
Paprasčiau tariant, šios bakterijos paskatino iškakoti vėžį sukeliančias kenksmingas medžiagas. Kodėl taip įvyko? Toksinai prisitvirtino prie bakterijų, joms judant virškinamuoju traktu, ir pasišalino iš organizmo su išmatomis.
Naujasis tyrimas, paskelbtas žurnale „Nature Microbiology“, svarbus, nes parodo, kad amžinieji chemikalai gali būti pašalinti iš organizmo. Anksčiau manyta, kad jie išvengiamai kaupiasi audiniuose iki žmogaus gyvenimo pabaigos.
„Atsižvelgiant į PFAS problemos mastą, ypač jų poveikį žmonių sveikatai, nerimą kelia tai, kaip mažai daroma siekiant jas pašalinti iš mūsų organizmo“, – sakė vyresnysis tyrimo autorius ir toksikologas dr. Kiranas Patilas i Kembridžo universiteto.
„Nustatėme, kad tam tikros žmogaus žarnyno bakterijų rūšys pasižymi nepaprastai dideliu gebėjimu absorbuoti PFAS iš aplinkos ir kaupti jų gumulėliais savo ląstelėse“, – paaiškino jis.
Manoma, kad PFAS ardo endokrininę sistemą. Jos imituoja organizmo hormonus ir trukdo natūralių hormonų, tokių kaip estrogenas ir testosteronas, gamybai.
Tai padidina hormonų pokyčiams jautrių vėžio rūšių, tokių kaip krūties ir kiaušidžių vėžys, išsivystymo riziką.
Šiuo metu tyrėjai bando sukurti probiotikų maisto papildus, kurie padidintų PFAS išvalančių sveikų bakterijų kiekį žmogaus žarnyne.
Parengta pagal „Daily mail“ inf.
