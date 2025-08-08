Nemalonus burnos kvapas nepraeina net išsivalius dantis? Problema slypi kitur

Kai problema slypi giliau
„Halitozę dažnai lemia nepakankama burnos higiena. Ir tai nebūtinai reiškia netaisyklingą dantų valymą – daug kas pamiršta liežuvį. Ant jo paviršiaus kaupiasi bakterijos, kurios išskiria sieros junginius – būtent jie ir sukelia nemalonų kvapą. Jei liežuvis nenuvalomas, jis tampa idealia bakterijų dauginimosi vieta“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
Pasak vaistininkės, nemalonus burnos kvapas gali būti ne tik higienos, bet ir sveikatos problemų požymis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kvapą gali sukelti dantų ėduonis, dantenų uždegimai ar burnos sausumas. Nors dažniausiai problema kyla dėl burnos būklės, tam tikri virškinimo sutrikimai – pavyzdžiui, refliuksas ar gastritas – taip pat gali prisidėti. Be to, kvapą gali sukelti ir kvėpavimo takų infekcijos, tokios kaip sinusitas, tonzilitas ar gerklės uždegimai“, – pabrėžia vaistininkė E. Ramaškienė.
Ji priduria, kad kvapą gali lemti tam tikri maisto produktai, tokie kaip svogūnai ir česnakai, taip pat kava, alkoholis ar kai kurie vaistiniai preparatai.
Kas dažniau susiduria su šia bėda?
„Nemalonus kvapas gali pasireikšti bet kam, tačiau kai kuriems žmonėms rizika yra didesnė. Pavyzdžiui, rūkantieji dažniau kenčia nuo šios problemos dėl tabako dūmų poveikio burnos gleivinei, dantenoms ir seilių gamybai. Kai burna išsausėja, bakterijos dauginasi sparčiau – tai sukelia kvapą“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Pasak jos, su nemaloniu burnos kvapu dažniau susiduria vyresnio amžiaus žmonės, ypač vartojantys daug vaistų ar sergantys lėtinėmis ligomis. Taip pat – tie, kurie laikosi griežtų dietų.
„Griežtos dietos, ypač mažai angliavandenių turinčios, skatina ketonų gamybą organizme. Šie junginiai išsiskiria per kvėpavimą ir gali sukelti specifinį, aitrų kvapą. Be to, ribotas maisto kiekis gali mažinti seilių gamybą, o burnos sausumas, kaip jau žinome, yra viena iš nemalonaus kvapo priežasčių“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
Ką daryti, jei atsirado nemalonus burnos kvapas?
„Jei burnos kvapas nepraeina kelias dienas, o įprasta higiena nepadeda, vertėtų kreiptis į odontologą ar burnos higienistą. Jie įvertins, ar problema susijusi su dantenomis, liežuviu ar galbūt pasislėpusiu ėduonimi.
Gali būti rekomenduotos specialios dantų pastos, burnos skalavimo skysčiai su antibakterinėmis medžiagomis ar liežuvio valikliai“, – įvardija E. Ramaškienė.
Jei odontologas rimtų problemų nenustatė, verta pasikonsultuoti su gydytoju. Gali būti reikalingi tyrimai, susiję su virškinimo, kvėpavimo ar endokrinine sistema.
„Tokiais atvejais dažnai tenka gydyti infekcijas, keisti mitybą ar koreguoti vartojamus vaistus. Tuo tarpu, jei kvapas atsirado dėl burnos išsausėjimo, pabandykite gerti daugiau vandens arba naudoti specialius burnos drėkiklius“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
