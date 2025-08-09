Tyrimas atskleidė, kokios bulvės prišaukia nepagydomą ligą

Paaiškėjo, kad per savaitę suvalgant tris porcijas gruzdintų bulvyčių, 20 proc. padidėja rizika susirgti 2 tipo diabetu.
Tačiau bulvių mėgėjams nereikia nusiminti. Žurnale „The BMJ“ paskelbto tyrimo duomenimis, žmonės, kurie suvalgo panašų kiekį virtų bulvių, neturėjo žymiai didesnės rizikos susirgti diabetu.
„Ryšys tarp didesnio bulvių vartojimo ir padidėjusios 2 tipo diabeto rizikos daugiausia priklauso nuo gruzdintų bulvyčių“, – teigė tyrėjai iš Harvardo universiteto.
Skaidulos, kalis ir vitaminas C – bulvių privalumai. Tačiau blogai, kad jose yra daug krakmolo – angliavandenių, kurie greitai skyla į gliukozę.
Būtent dėl to bulvės siejamos su 2 tipo diabetu, aukštu kraujospūdžiu ir svorio augimu.
30 metų apėmęs tyrimas
Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad lemtingos įtakos turi bulvių paruošimo būdas.
„Mitybos srityje svarbu ne tik tai, ką valgome, bet ir tai, ką nustojame valgyti“, – teigė Diana Díaz Rizzolo, Katalonijos atvirojo universiteto Barselonoje dėstytoja.
Tyrime dalyvavo daugiau nei 205 000 amerikiečių, o tyrėjai stebėjo jų mitybą daugiau nei tris dešimtmečius. Per tą laiką daugiau nei 22 000 žmonių buvo diagnozuotas 2 tipo diabetas.
Tyrimo duomenimis, tie, kurie suvalgydavo bent septynias porcijas bulvių per savaitę, turėjo 12 procentų didesnę riziką susirgti 2 tipo diabetu, palyginti su žmonėmis, kurie bulves valgė retai.
Tačiau žmonės, kurie tris kartus per savaitę valgė bulvytes fri, turėjo 20 procentų didesnę diabeto riziką, palyginti su žmonėmis, kurie jas valgė retai. Per savaitę suvalgius 7 gruzdintų bulvyčių porcijas, rizika išaugo iki 27 proc.
Išvadose teigiama, kad kad žmonės turėtų teikti pirmenybę pilnagrūdžiams produktams ir riboti kepto maisto kiekį.
Savaitės norma – 350 gramų bulvių?
Reikia pripažinti, kad tyrimas turėjo trūkumų. Pastebėta, jog daug bulvių valgantys žmonės linkę būti mažiau aktyvūs, renkasi nesveiką maistą, suvartoja daugiau kalorijų. Jų mityboje gausu raudonos mėsos, kiaušinių, rafinuotų grūdų produktų ir saldžių gėrimų.
Tyrėjai bandė atsižvelgti į gyvenimo būdą ir demografinius rodiklius, tačiau jų rezultatus vis tiek galėjo iškreipti šie veiksniai.
Ataskaitoje taip pat nenustatyta, kad bulvyčių fri valgymas iš tikrųjų sukelia 2 tipo diabetą – tik teigiama, kad šie du dalykai yra susiję.
Tačiau naujasis tyrimas suteikia papildomų argumentų mokslinėms diskusijoms apie bulvių poveikį žmogaus sveikatai.
Dar 2019 m. ekspertų grupė rekomendavo žmonėms apriboti bulvių suvartojimą iki maždaug 350 gramų per savaitę.
Tačiau kiti tyrėjai atkreipė dėmesį, kad lėkštėje atsiduria ne tik bulvės – vadinasi, nereikėtų joms suversti visos kaltės. Pavyzdžiui, amerikiečiai linkę bulves valgyti kartu su raudona mėsa, kuri taip pat siejama su 2 tipo diabetu ir kitomis sveikatos problemomis.
Naujausi rezultatai patvirtina mintį, „kad neturėtume demonizuoti visaverčio maisto neatsižvelgdami į tai, kaip jis paruošiamas, su kuo jis patiekiamas ar kuo pakeičiamas“, – pabrėžė D.D.Rizzolo, kuri nedalyvavo tyrime.
Parengta pagal „Euronews“ inf.