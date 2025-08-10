Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SveikataGyvenu sveikai

Skelbia, kad ši medžiaga – aukso gysla smegenims: išnyksta nuovargis ir gerėja atmintis

2025 m. rugpjūčio 10 d. 19:06
Lrytas Premium nariams
Kreatiną dažnai vartoja žmonės, panorę užsiauginti daugiau raumenų. Tačiau pastaruoju metu mokslininkai aktyviai tiria šios cheminės medžiagos poveikį mūsų pažinimo funkcijoms ir nuotaikai.
Daugiau nuotraukų (4)
CameliavaistininkasMaisto papildai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.