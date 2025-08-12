Ginekologė įvardijo, kas padeda kovoti su šlapimo nelaikymu ir makšties sausumu: „Rezultatai juntami po kelių savaičių“

Kam skirtos ginekologinės injekcijos?
Ginekologinės injekcijos šiandien taikomos ne tik medicininiais, bet ir estetiniais tikslais. Jos padeda moterims, kurios susiduria su makšties gleivinės atrofija, sausumu, šlapimo nelaikymu, sumažėjusiu jautrumu ar pakitusia lytinių lūpų forma.
Pasak gyd. akušerės-ginekologės dr. L. Mockevičienės, šios problemos dažnai atsiranda po gimdymo, menopauzės laikotarpiu ar dėl hormoninių pokyčių.
Anksčiau taikyti gydymo būdai
Ilgą laiką tokie simptomai kaip makšties sausumas, gleivinės atrofija ar šlapimo nelaikymas buvo gydomi daugiausia dviem būdais – vietine ar sistemine hormonų terapija bei chirurginiais sprendimais, pavyzdžiui, šlaplės pakėlimo operacijomis ar makšties rekonstrukcija.
Dažnu atveju hormonų terapija buvo ir tebėra efektyvi priemonė, tačiau kai kurioms ji tiesiog netinka dėl gretutinių ligų. Chirurginiai metodai reikalauja ilgesnio gijimo, o jų taikymas galimas ne visais ligos etapais.
Pasak gyd. akušerės-ginekologės dr. L. Mockevičienė, į makšties gleivinę ar aplinkinius audinius suleidžiamos medžiagos, pavyzdžiui, hialurono rūgštis ar trombocitais praturtinta plazma (PRP), padeda atkurti audinių drėgmę, elastingumą ir pagerina medžiagų apykaitą juose.
Tokios procedūros ypač naudingos moterims, kurios patiria makšties sausumą, diskomfortą ar skausmą lytinių santykių metu. Pirmieji rezultatai juntami jau po kelių savaičių, o poveikis gali išlikti iki metų.
Ne tik vyresnėms, bet ir jaunoms moterims
Injekcijos vis dažniau naudojamos ir išorinių lytinių organų srityje. Po gimdymų ar su amžiumi lytinės lūpos gali prarasti tūrį, tapti asimetriškos ar sukelti fizinį diskomfortą, pavyzdžiui, sportuojant ar dėvint aptemptus drabužius.
Kai lytinių lūpų audiniai tampa silpni ir pažeidžiami – sutrinka natūrali bakterijų pusiausvyra, o tai gali sukelti makšties uždegimus, niežėjimą, deginimą, netgi pasikartojančias grybelines infekcijas.
„Injekcijos leidžia atstatyti audinių formą ir tūrį, pagerina apsaugines funkcijas, mažina infekcijų riziką bei padeda palaikyti normalią mikroflorą“, – sako gyd. akušerė-ginekologė dr. L. Mockevičienė.
Šios procedūros galimos ne tik vyresnio amžiaus moterims. Jos naudingos ir jaunoms moterims po gimdymo audinių tonuso atstatymui, gleivinės stiprinimui, diskomforto mažinimui ir pojūčių gerinimui.
Svarbu suvokti, kad ginekologinės injekcijos nėra tik fizinės problemos sprendimas. Jos padeda moterims atgauti pasitikėjimą savimi, sumažinti baimę ir diskomfortą intymiose situacijose, pagerinti santykius.
Daug moterų po procedūrų dalijasi, kad vėl gali mėgautis gyvenimu be skausmo ir nepatogumo, mintimis dalijasi gyd. dr. L. Mockevičienė.
Šlapimo nelaikymas – dažna, bet nutylima problema
Šlapimo nelaikymas – ne tik vyresnio amžiaus moterų rūpestis. Su juo dažnai susiduria ir jaunos moterys po gimdymo, kai susilpnėja dubens dugno raumenys ar sumažėja audinių elastingumas. Visgi daugelis apie tai nekalba ir nedrįsta kreiptis pagalbos.
Injekciniai sprendimai, kuomet aplink šlaplę suleidžiami specialūs preparatai, sustiprina audinius ir pagerina šlapimo sulaikymo funkciją. Tai greita, daugeliui neskausminga ir veiksminga procedūra, kuri daugeliu atveju (ankstyvose stadijose) yra alternatyva chirurginiam gydymui.
Ginekologinių ligų ir jų padarinių gydymui
Gyd. akušerės-ginekologės teigimu, ginekologinės injekcijos taip pat yra pagalba, esant makšties gleivinės uždegimams, dažnoms infekcijoms, vaginitui ar kai kuriems autoimuniniams sutrikimams, pažeidžiantiems gleivinę.
Trombocitais praturtinta plazma (PRP) ypač vertinama dėl audinių regeneracijos skatinimo, uždegimų mažinimo ir gleivinės atsparumo didinimo. Taip pat injekcijos taikomos pacientėms, sergančioms onkologinėmis ligomis – PRP injekcijų pagalba sumažinamas sausumas, diskomfortas ir pagerinama makšties gleivinės būklė (ypač po spindulinio ar chemoterapinio gydymo).
Tai įrodo, kad šiuolaikinė ginekologija išnaudoja injekcijų galimybes ne tik komfortui, bet ir kompleksiniam moterų sveikatos gerinimui.
Prevencija iki injekcijų
Nors ginekologinės injekcijos šiandien tampa vis populiaresniu ir efektyviu sprendimu esant sudėtingesnėms intymios sveikatos problemoms, verta prisiminti, kad daugelio iš jų galima išvengti arba jas suvaldyti gerokai anksčiau – vos pajutus pirmuosius pokyčius.
Kaip pabrėžia gyd. akušerė-ginekologė dr. Lina Mockevičienė, jeigu atsiranda diskomfortas, sausumas ar kiti neįprasti simptomai, nereikėtų delsti, neretai pakanka gydytojo paskirtų priemonių, pavyzdžiui, drėkinamųjų gelių, žvakučių ar gyvenimo būdo pokyčių. Visgi, tai įmanoma tik tada, kai problema dar neįsisenėjusi.
Prevencijos pagrindas – švelni, bet nuosekli intymi higiena, vengiant stipriai veikiančių ar kvapnių priemonių, kurios gali pažeisti natūralią gleivinės mikrobiotą. Taip pat svarbus fizinis aktyvumas ir dubens dugno raumenų stiprinimas, pavyzdžiui, Kėgelio pratimai. Jie padeda palaikyti audinių tonusą ir mažina šlapimo nelaikymo riziką.
Be to, ne mažiau svarbu reguliariai lankytis pas ginekologą. Net jei moteris nejaučia aiškių nusiskundimų, specialistas gali pastebėti subtilius pokyčius, rodančius, kad organizmui reikalinga pagalba.
Seksualinio gyvenimo niuansai
Vis dažniau kalbant apie moters seksualinę savijautą, į pirmą planą iškyla ne tik psichologiniai, bet ir fiziologiniai veiksniai. Viena iš kontroversiškai vertinamų, bet realių temų – G taškas.
Nors mokslininkų bendruomenėje vis dar diskutuojama, ar G taškas yra aiškiai apibrėžta anatominė struktūra ar sudėtingesnio nervinio tinklo dalis, praktikoje daugelis moterų šią zoną identifikuoja kaip padidinto jautrumo sritį.
„Ne paslaptis, kad ne visos moterys patiria pasitenkinimą lytinių santykių metu – kartais tam trukdo fiziologiniai ar emociniai veiksniai, hormoniniai pokyčiai ar net po gimdymo sumažėjęs makšties jautrumas.
Būtent todėl viena iš galimų pagalbos priemonių tampa injekcijos į G taško zoną – procedūra, kurios metu į šią sritį suleidžiamas hialurono rūgšties preparatas. Jis laikinai padidina G taško apimtį, jautrumą, ir taip gali palengvinti arba sustiprinti seksualinę stimuliaciją“, – sako dr. Lina Mockevičienė.
Nors injekcija į vadinamąjį G tašką yra modernus būdas sustiprinti seksualinius pojūčius, ši procedūra tinka ne visoms moterims. Pirmiausia – dėl individualių anatominių skirtumų. Kai kurioms moterims G taškas nėra aiškiai išreikštas (ar jautrus), todėl net ir po procedūros gali nebūti ryškaus efekto.
Be to, seksualinis pasitenkinimas priklauso ne vien nuo fiziologijos – svarbų vaidmenį čia vaidina hormoninė būklė, emocinis ryšys su partneriu, savijauta ar net gyvenimo būdas.
G taško injekcija gali būti veiksminga pagalba, tačiau tik tuomet, kai ji taikoma pagrįstai – įvertinus visus fiziologinius ir psichoseksualinius aspektus. Todėl prieš apsisprendžiant visada svarbu pasitarti su gydytoju ir realiai įvertinti lūkesčius.
Svarbu – profesionalumas ir atsakomybė
Kaip ir kiekvieną medicininę procedūrą, ginekologines injekcijas turi atlikti tik kvalifikuoti ir patyrę gydytojai. Prieš gydymą būtina atlikti išsamų pacientės būklės įvertinimą, o kartais ir tyrimus. Savarankiškas procedūrų pasirinkimas gali būti ne tik neefektyvus, bet ir pavojingas.
