Kasdien gėrė imbiero ir ciberžolės kokteilį – štai ką pastebėjo po mėnesio

Jeigu neturite susikūrę savo ritualo, kaip paruošti organizmą rudeniui, gal idėją pametės 30-mečio brito Iano Craigo istorija. Jis įsigijo imbiero ir ciberžolės maisto papildą, o po mėnesio glaustai aprašė savo patirtį. Žemiau pateikiame trumpą jo pasakojimą pirmuoju asmeniu.
Kaip pasikeitė savijauta po mėnesio?
Kaip ir daugelis žmonių, jaunystėje jaučiausi nemirtingas, bet įkopęs į ketvirtą dešimtį staiga pradėjau galvoti apie tokius dalykus kaip cholesterolis ir kraujospūdis.
Yra galybė „stebuklingų“ produktų, kurie žada jus paversti antžmogiu, kurio ir kulkos neima. Socialiniuose tinkluose daugybė žmonių, kurie demonstruoja pilvo raumenis ir baltutėlius dantis, tuo pačiu bando man prakišti kažkokį eliksyrą, tabletę ar miltelius, kurie neva privers mane pasijausti 20 metų jaunesniu.
Sunku suprasti, kurie produktai padarys tai, kas parašyta ant pakuotės, o kurių pirkimas bus tik vėjais paleisti pinigai.
Imbiero ir ciberžolės nauda sveikatai yra gana tvirtai paremta moksliniais tyrimais. Galima rasti ir gana pigių miltelių formos maisto papildų. Aš internetu nusipirkau tokius, kurių sudėtyje yra imbiero, ciberžolės, apelsino ir kajeno pipirų.
Tereikia įberti šiek tiek miltelių į nedidelę stiklinę vandens, energingai išmaišyti ir išgerti iki dugno.
Siūlomas vandens kiekis yra 100 ml, ir pirmąsias porą dienų stengiausi jį pamatuoti tiksliai, bet vėliau išmokau įsipilti iš akies.
Galiausiai supratau, kad man labiau patinka naudoti šiek tiek mažiau vandens, nes 100 ml man šiek tiek per daug praskiedė miltelių skonį ir aštrumą.
Imbiero ir ciberžolės skonis man patiko, buvo daug mažiau ryškus, nei tikėjausi. O kajeno pipirai suteikė kokteiliui maloniai šildantį poskonį.
Naują įprotį nebuvo sunku įtraukti į savo ryto rutiną: visas procesas trunka mažiau nei minutę.
Kalbant apie naudą sveikatai – na, po mėnesio dar neišsiugdžiau supergalių, bet ryte jaučiuosi šiek tiek žvalesnis. Nesu ryto žmogus, tad papildomas energijos užtaisas dienos pradžioje man praverčia.
Kalbant apie kitus privalumus, sunku pasakyti, bet galbūt kažką parodo faktas, kad mano draugė persišaldė, o man pavyko neužsikrėsti nuo jos.
Tai paprasta, greita ir pigu, tad ką jūs galite prarasti? Aš ir toliau kiekvieną rytą gersiu imbiero ir ciberžolės gėrimą, kas žino, galbūt kitais metais tokiu metu turėsiu stipriausią imuninę sistemą?
Ką sako tyrimai?
Geras antioksidantas. Imbieras ir ciberžolė turi junginių, pasižyminčių stipriomis antioksidacinėmis savybėmis, ir tyrimai parodė, kad šios savybės sustiprėja, kai jie vartojami kartu.
Priešuždegiminis poveikis. Imbiero ir ciberžolės priešuždegiminės savybės gali padėti išvengti įvairių sveikatos problemų, tokių kaip autoimuninės ligos, 2 tipo diabetas, Parkinsono liga, aukštas kraujospūdis, širdies ligos, virškinimo trakto problemos, kvėpavimo problemos ir kai kurios vėžio rūšys.
Imuniteto stiprinimas. Ir imbieras, Ir pagrindinis ciberžolėje esantis junginys – kurkuminas – gali padėti kovojant su peršalimu. Tyrimai taip pat rodo, kad kurkuminas gali padėti gamintis baltiesiems kraujo kūneliams, taip sustiprinti imuninę sistemą.
Lėtinis skausmas. Priešuždegiminės savybės gali padėti sumažinti uždegimo sukeltą skausmą.
Pykinimas ir virškinimo sveikata. Imbieras nuo seno naudojamas pykinimui malšinti. Manoma, kad jis padeda greičiau ištuštinti skrandį ir palengvina virškinimą. Tyrimai taip pat rodo, kad ciberžolė gali padėti išvengti refliukso. Tačiau kiti tyrimai įspėja, kad per didelis ciberžolės vartojimas gali sustiprinti pykinimą.
Širdies sveikata. Uždegimai siejami ir su širdies ligomis. Manoma, kad ciberžolė gali padėti išvengti arba sulėtinti apnašų kaupimąsi arterijose.
Parengta pagal Express.co.uk inf.
imbierasciberžolėimunitetas
Rodyti daugiau žymių