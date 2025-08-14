Vario ir cinko trūkumas organizme: kada reikia išsitirti kraują?

„Cinkas svarbus šimtų organizmo fermentų veiklai, dalyvauja baltymų ir DNR sintezėje, palaiko imuninės sistemos funkcijas. Jis spartina žaizdų gijimą, saugo ląsteles nuo oksidacinio streso, svarbus skonio ir uoslės pojūčiui. Varis taip pat naudingas fermentų veiklai – dalyvauja energijos gamyboje, padeda įsisavinti ir pernešti geležį, palaiko kaulų, odos bei jungiamojo audinio struktūrą. Be to, jis prisideda prie nervų sistemos veiklos ir odos pigmento susidarymo“, – sako šeimos gydytoja.
Simptomai gali klaidinti
Kadangi mikroelementų trūkumas vystosi palaipsniui, o simptomai dažnai būna neryškūs, jis ilgą laiką gali likti nepastebėtas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Cinko trūkumas pasireiškia dažnesnėmis infekcijomis, sulėtėjusiu žaizdų gijimu, plaukų slinkimu, skonio ir kvapo pokyčiais. Vaikams būdingas augimo sulėtėjimas, viduriavimas, sumažėjęs apetitas. Vario stoka dažnai siejama su į geležies papildus nereaguojančia mažakraujyste, odos pigmentacijos pokyčiais, bendru silpnumu. Taip pat įvairiais neurologiniais simptomais, padidėjusiu kaulų trapumu ar lengvai atsirandančiomis mėlynėmis“, – vardina R. Juodelienė.
Šeimos gydytoja pastebi, kad šiuos simptomus pacientai dažnai sieja su kitomis būklėmis, pavyzdžiui, stresu, miego trūkumu ar vitaminų stoka, todėl tikroji priežastis – mikroelementų disbalansas – gali ilgai likti nediagnozuota.
Trūkumas dažniau nustatomas vegetarams ir veganams
Cinko ir vario trūkumas dažniau pasitaiko asmenims, sergantiems virškinamojo trakto ligomis ar turintiems medžiagų įsisavinimo sutrikimų, pavyzdžiui, sergantiems celiakija, Krono liga arba po virškinamojo trakto operacijų.
Šių mikroelementų stoka taip pat neretai nustatoma vegetarams, veganams ir žmonėms, stipriai ribojantiems savo mitybos racioną.
Šeimos gydytoja atkreipia dėmesį, kad ribojant mitybą ar atsisakant tam tikrų produktų, ne tik sumažėja cinko ir vario kiekis maiste, bet ir organizmui tampa sunkiau juos įsisavinti. Pavyzdžiui, kai kurios augaliniame maiste esančios medžiagos gali trukdyti mikroelementų įsisavinimui – ypač cinko.
„Padidėjęs šių mikroelementų poreikis būdingas nėščiosioms, žindančioms moterims, vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat tiems, kurie vartoja diuretikus ar piktnaudžiauja alkoholiu.
Rizika kyla ir tiems, kurie ilgą laiką savarankiškai vartoja maisto papildus nepasitarę su šeimos gydytoju ar neatlikę tyrimų. Toks, iš pirmo žvilgsnio nekaltas, vartojimas gali sutrikdyti mikroelementų pusiausvyrą ir ilgainiui sukelti papildomų sveikatos problemų“, – tikina R. Juodelienė.
Svarbu neužsiimti savigyda
Tiek cinko, tiek vario atsargų nustatymas organizme nėra įtrauktas į Teritorinių ligonių kasų kompensuojamų tyrimų sąrašą, todėl jie atliekami paciento iniciatyva ir lėšomis. Vis dėlto jų rezultatai leidžia priimti pagrįstus sprendimus dėl mitybos pokyčių ar papildų vartojimo.
Kalbėdama apie maisto papildus, šeimos gydytoja pabrėžia, kad trumpam laikui cinko ar vario papildus galima vartoti ir be išankstinių tyrimų, jei laikomasi nustatytų paros normų. Tačiau ilgesniam ar didesnių dozių vartojimui svarbu įsitikinti, kad mikroelementų iš tikrųjų trūksta.
„Ilgalaikis cinko perteklius gali neigiamai paveikti organizmo funkcijas – slopinti vario pasisavinimą, sutrikdyti imuninės sistemos veiklą, sukelti virškinimo sutrikimus ar lipidų apykaitos pokyčius. Vario perteklius pasitaiko rečiau, tačiau jis taip pat gali būti žalingas – kauptis kepenyse, sukelti nuotaikos svyravimus, neurologinius simptomus, o ilgainiui – pažeisti kepenų veiklą“, – sako šeimos gydytoja.
Svarbu žinoti, kad cinkas ir varis organizme veikia pusiausvyroje. Vartojant dideles vieno mikroelemento dozes, gali sutrikti kito įsisavinimas, todėl net ir iš pažiūros nekaltas papildų derinimas reikalauja žinių, kada, kaip ir kokiais kiekiais juos vartoti.
„Jeigu atlikus tyrimus paaiškėja, kad organizmui trūksta tiek cinko, tiek vario, geriausia juos vartoti atskirai – cinką ryte, tarp valgymų, o varį – prieš miegą.
Tokiu būdu sumažinama rizika, kad mikroelementai trukdys vienas kito pasisavinimui. Visgi kiekviena situacija yra individuali, todėl geriausia pasitarti su šeimos gydytoju“, – dalinasi šeimos gydytoja R. Juodelienė.
variscinkasplaukų slinkimas
Rodyti daugiau žymių