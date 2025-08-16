Gydytoja mėgsta kavą, bet įspėja – gali būti slapta ligos bendrininkė

Bet pirmiausia – kavos pliusai:
– Pilna antioksidantų – molekulių, kurios saugo organizmą nuo neigiamo laisvųjų radikalų poveikio ir padeda sumažinti įvairių ligų riziką;
– Pakelia nuotaiką (ypač kai aplink visi dar tik bunda);
– Įjungia smegenis – pasiruošk idėjų lietui!
Tačiau yra ir mažiau maloni pusė:
Jeigu turite tylųjį gastroezofaginį refliuksą (LPR), kava gali būti ne pati draugiškiausia jūsų sveikatai. Ir štai kodėl:
– Kavoje esantis kofeinas atpalaiduoja stemplės „raumeninius vožtuvus“, todėl rūgštis lengviau kyla aukštyn;
– Kavos rūgštingumas gali erzinti gleivinę ne tik apie balso klostes, bet ir ryklę;
– Net kava be kofeino gali sukelti nemalonius simptomus.
Papildomų problemų kyla, jeigu mėgstate balintą kavą, nes pieno riebalai sulėtina skrandžio darbą. Vadinasi, susidaro daugiau skrandžio rūgšties, ji užsilieka ilgiau ir gali žymiai lengviau pakliūti į stemplę, ryklę ar nosiaryklę ir taip sukelti labai nemalonius pojūčius.
LPR simptomai (dažnai be klasikinio rėmens):
– Nuolatinis krenkšėjimas (net jei niekada nerūkote);
– Prikimęs balsas (gerai, jei tik rytais – bet jei nuolat…);
– Jausmas, kad gerklėje „kažkas įstrigęs“.
Tad jei ryte balsas primena seną radiją ir nuolat norisi atsikrenkšti – verta pabandyti padaryti „kavos pertraukėlę“ bent kelioms savaitėms. Galbūt tai bus didžiausia dovana sau.
Patarimai iš gydytojos ir kavos mėgėjos:
– Rinkitės mažesnio rūgštingumo kavą;
– Arba kokybišką be kofeino;
– Po kavos puodelio būtinai gurkšnokite vandenį.
refliuksasgastroezofaginis refliuksasKava
