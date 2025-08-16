Trys daržovės, kurios it šluota valo jūsų kepenis

Gastroenterologas Joseph Salhab, įvardijo tris daržoves, kurias jis pats reguliariai valgo, kad išlaikytų sveikas kepenis. Būtent jas jis rekomenduoja įtraukti į savo mitybą.
Brokoliai
Pirmoji daržovė daktaro sąraše – brokoliai. Jie padeda kepenims detoksikuotis, pašalindami toksinus iš organizmo. Pasak gydytojo, brokoliai turi medžiagos, vadinamos sulforafanu. Ji didina fermentų, palaikančių kepenų detoksikacijos gebėjimus, kiekį.
Tyrimai atskleidė, kad ši medžiaga gali pagerinti nealkoholinės riebalinės kepenų ligos simptomus.
Šie privalumai netgi paskatino žmones pradėti vartoti brokolių papildus.
J.Salhab teigimu, iš esmės panašios naudos galima gauti valgant ir kitas daržoves, pavyzdžiui, Briuselio kopūstus, kopūstus, žiedinius kopūstus, žalias lapines daržoves: špinatus, lapinius burokėlius.
Burokėliai
Burokėliai taip pat gali tapti tikru jūsų kepenų pagalbininku. Šiose daržovėse esantys antioksidantai betacianinai mažina uždegimą ir apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Šiose daržovėse taip pat gausu mineralinių medžiagų kalio, magnio, geležies, fosforo ir cinko. Taip pat jie turi daug skaidulinių medžiagų, kurios padeda geriau veikti virškinimo sistemai, neleidžia organizme vykti gliukozės šuoliams.
Gydytojo J.Salhab teigimu, burokėliuose yra medžiaga, vadinama betalainu. Ji burokėliams suteikia tamsiai raudoną spalvą. Šie pigmentai turi antioksidacinių, priešuždegiminių ir prieštoksinių savybių.
Artišokai
Pastaruoju metu artišokas itin mėgstamas gurmanų ne tik kaip delikatesas, bet ir kaip vertinga kepenų sveikatą palaikanti daržovė.
Pagrindinis aktyvusis artišoko junginys yra cinarina – natūralus fenolio rūgšties darinys, kuris koncentruojasi augalo lapuose.
Be cinarinos, artišokuose gausu ir kitų naudingų junginių – flavonoidų, fenolio rūgščių (ypač chlorogeno rūgšties) ir kitų antioksidantų. Šie junginiai suteikia artišokams išskirtines savybes kepenų ir virškinimo sistemos sveikatai.
Parengta pagal timesofindia.com.
burokėliaibrokoliaiartišokai
