Per savaitgalį išgerdavo 30 bokalų alaus: dabar buvęs alkoholikas – neatpažįstamas

44-erių Grahamas Toddas niekada nelaikė savęs alkoholiku, aiškino, kad viso labo mėgsta išgerti su kompanija. Tačiau Anglijoje gyvenantis vyras vieną dieną suprato, jog visada sau melavo.
Pirmadieniai darbe – išsiblaivymui
Lūžio momentas atėjo 2021 m. vasarą, kai vyras stipriai apsvaigo nuo alkoholio ir neteko sąmonės per vieną pusiau oficialų renginį.
Šis nutikimas buvo iš dalies nufilmuotas. Vaizdo įraše, kuriuo socialiniuose tinkluose dalijosi pats Grahamas, jis matomas gurkšnojantis alkoholį su draugu baro lauko terasoje. Pasak vyro, netrukus jis nuėjo į stovėjimo aikštelę ir „atsijungė“ savo automobilyje.
„Baisiai pasigėriau. Turėjau būti įmonės veidas, bet užmigau savo automobilyje. Visiška gėda!“, – prisiminė vyras. Šią patirtį jis panaudojo kaip motyvacinę priemonę, kai nusprendė mesti gerti.
Bet vyras galėjo pasigirti, kad pakelia daug. Pasak jo, per dieną be problemų galėjo iškelti 15 pintų alaus. Tiems, kas nežino, pinta yra 0,568 l.
„Galėjau nueiti į vietinį barą ir lengvai išgerti keturias pintas per valandą“, – paaiškino jis.
„Nusitašydavau praktiškai kiekvieną savaitgalį, tai neigiamai atsiliepė mano darbui ir asmeniniam gyvenimui“, – pridūrė vyras.
Dviejų vaikų tėvas prisipažino, kad pirmadieniais darbe nuveikdavo mažai, nes reikėdavo atsigauti po savaitgalio.
Sulaukė pašaipų
Grahamas paaiškino, kad atsisakyti alkoholio galutinai jį paskatino viename renginyje išgirsta asmeninė istorija. Vienas vyrukas pasakojo apie tai, kad jo tėvas buvo alkoholikas. Tačiau pats metė gerti ir savo likusį gyvenimą paskyrė kitiems, padėdamas jiems išlikti blaiviems.
„Ir man jau užtenka“, – netrukus nusprendė Grahamas.
Alų pakeitė vanduo, o vakarus baruose – skaitymas, meditacija, mankštos ir maisto gamyba.
Sakoma, kad sunkiausia yra žengti pirmą žingsnį, bet Grahamui buvo kitaip.
„Tai nebuvo sunku. Žmonės visada klausia manęs, kaip man tai pavyko, ir atsakymas visada tas pats:“ Kai būsi pasiruošęs – padarysi.“ Buvau pasiruošęs pokyčiams“, – paaiškino vyriškis.
Grahamo gyvenimas pasikeitė į gerą. Atsirado daugiau laiko vaikams, o darbe jis yra labiau susikaupęs ir pasitikintis savimi.
Savo istorija jis dalinosi socialiniuose tinkluose. Tai jam suteikė motyvacijos, nors sulaukė ir pašaipų iš žmonių, kurie mano, kad galima be problemų gerti saikingai.
Dabar vyras galvoja, kad alkoholis pernelyg normalizuotas. „Visiškai įprasta gerti laidotuvėse, vestuvėse ar krikštynose, kaip ir beveik visur“, – sakė jis.
Teigiamais pokyčiais, kuriuos į jo gyvenimą atnešė sprendimas mesti gerti, vyras ir toliau dalinasi socialiniuose tinkluose. Dažniausiai tai – pozityvūs įrašai iš sporto klubo arba laisvalaikio su vaikais akimirkos.
