„Aš negeriu“: ženkliai mažiau amerikiečių vartoja alkoholį

Rekordinė JAV suaugusiųjų dalis, 53 proc., mano, kad net ir saikingas alkoholio vartojimas kenkia sveikatai. Šis skaičius išaugo nuo 28 proc. 2015 m. Visuomenės abejones dėl alkoholio naudos labiausiai paskatino jaunų žmonių nuomonė. Maždaug du trečdaliai 18–34 metų amerikiečių mano, kad net ir saikingas alkoholio vartojimas, viena ar dvi taurės per dieną, kenkia sveikatai. 2015 m. tokią nuomonę išsakė 4 iš 10 šio amžiaus grupės žmonių.
Kad alkoholis kenkia mano ir maždaug pusė amerikiečių vyresnių nei 55 metai. Šis skaičius taip pat žymiai padidėjo, nes šioje amžiaus grupėje 2015 m. taip manė tik 2 iš 10 apklaustųjų.
Apklausa atskleidė, kad kylant nuogąstavimams dėl alkoholio poveikio sveikatai tik 54 proc. suaugusių amerikiečių geria stipriuosius alkoholinius gėrimus, vyną ar alų. Šis skaičius mažesnis nei bet kada anksčiau per pastaruosius tris dešimtmečius.
Liepos mėnesį atliktos apklausos rezultatai rodo, kad net ir vartojantys alkoholinius gėrimus dabar jų išgeria mažiau. Nors anksčiau manyta, kad nuosaikus alkoholio vartojimas nedaro žalos sveikatai ar net gali būti naudingas, tačiau pastaraisiais metais sveikatos ekspertai pabrėžia, kad egzistuoja daugybė įrodymų, jog alkoholis kenkia sveikatai ir yra pagrindinė vėžio priežastis.
Maždaug pusė amerikiečių, įsitikinusių, kad net ir saikingas alkoholio vartojimas kenkia sveikatai, sakė praėjusią savaitę išgėrę. Tuo metu praėjusią savaitę išgėrę alkoholio teigė 7 iš 10 respondentų, kurie nemano, kad alkoholis kenkia.
Maždaug 25 proc. alkoholį vartojančių amerikiečių teigė išgėrę pastarąją parą. Tai taip pat rekordiškai mažas skaičius. Apytiksliai 4 iš 10 žmonių sakė paskutinį kartą gėrę alkoholio daugiau nei prieš savaitę.
Besivadovaudamos moksliniais įrodymais, kelios valstybės sumažino suvartojamo alkoholio rekomendacijas. Šiais metais JAV generalinis chirurgas Vivekas Murthy rekomendavo, kad ant alaus, vyno ir stipriųjų gėrimų butelių etikečių būtų aiškiai nurodomas ryšys tarp alkoholio vartojimo ir vėžio.
JAV federalinės valdžios mitybos gairėse patariama iš viso negerti alkoholio. Vis dėlto, jeigu žmonės vartoja alkoholį, vyrams rekomenduojama apsiriboti viena ar dviem taurėmis gėrimo, o moterims – viena taure ar mažiau.
Vėliau šiais metais JAV ketina paskelbti naujausias rekomendacijas, o sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy Jaunesnysis žada didelius pokyčius, tačiau dar neaišku kaip keisis patarimai dėl alkoholio vartojimo.
