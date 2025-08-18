Laiko žymės sąnariuose: kaip sumažinti skausmą?

Laiko žymės sąnariuose
„Sąnarių skausmai vyresniame amžiuje dažniausiai atsiranda dėl natūralių organizmo senėjimo procesų. Su amžiumi kremzlės, veikiančios kaip apsauginis sluoksnis tarp kaulų, ima plonėti ir irti. Dėl to sumažėja sąnarių amortizacija, padidėja trintis, o tai sukelia uždegimą ir skausmą. Be to, senstant sumažėja sąnarius tepančio sinovinio skysčio kiekis, o tai dar labiau riboja judesius“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Anot jos, sąnarių skausmus gali sukelti ir ilgainiui susikaupusios mikrotraumos ar dešimtmečius trunkantis fizinis darbas.
Kas dažniau susiduria su sąnarių skausmais?
Nors sąnarių problemos gali paveikti bet kokio amžiaus žmogų, tam tikroms žmonių grupėms rizika yra didesnė. „Sąnarių skausmai dažniau pasireiškia tiems, kurie ilgus metus dirbo fiziškai sunkų darbą, turi antsvorio ar serga autoimuninėmis bei uždegiminėmis ligomis, pavyzdžiui, reumatoidiniu artritu. Taip pat didesnė rizika tiems, kurie neužsiima reguliaria lengva fizine veikla – jų raumenys silpsta, o kaulai tampa mažiau pajėgūs apsaugoti sąnarius“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Ji priduria, kad svarbų vaidmenį vaidina ir genetika bei lytis: „Moterys dažniau kenčia nuo sąnarių ligų, ypač po menopauzės, kai organizme sumažėja estrogeno – hormono, saugančio kaulinį ir kremzlinį audinius.“
Ką daryti, jei atsirado sąnarių skausmai?
„Jeigu pradėjo skaudėti sąnarius – neignoruokite. Skausmas gali progresuoti ir dar labiau apsunkinti kasdienybę. Tokiais atvejais reikėtų pasitarti su gydytoju, o laukiant vizito galima laikinai numalšinti skausmą nereceptiniais vaistais ar šildančiais bei šaldančiais tepalais. Tačiau prieš tai būtina pasitarti su vaistininku“, – pataria T. Gečienė.
Pasak vaistininkės, renkantis tepalą sąnarių skausmui malšinti svarbu atsižvelgiant į skausmo pobūdį.
„Jei sąnarys patinęs, karštas ar jaučiamas ūmus skausmas – rekomenduojami šaldantys tepalai, padedantys mažinti uždegimą. Tuo tarpu lėtiniams skausmams, kai nėra tinimo ar paraudimo, labiau tinka šildantys tepalai – jie gerina kraujotaką ir atpalaiduoja įsitempusius raumenis aplink sąnarį“, – sako T. Gečienė.
Ji taip pat rekomenduoja atlikti kraujo tyrimus, kad būtų aišku, kokių vitaminų ar mikroelementų organizmui trūksta. Pasitarus su gydytoju galima vartoti ir papildus, kurių sudėtyje yra kolageno, gliukozamino bei vitamino C – šios medžiagos padeda palaikyti normalias sąnarių funkcijas.
„O svarbiausia – palaikykite fizinį aktyvumą. Reguliarus judėjimas stiprina raumenis, kurie laiko ir apsaugo sąnarius, taip pat gerina kraujotaką ir padeda išlaikyti kremzlių elastingumą.
Net paprasta rytinė mankšta ar reguliarūs pasivaikščiojimai gali ženkliai sumažinti sąnarių sustingimą ir skausmą. Be to, fizinis aktyvumas padeda išlaikyti sveiką kūno svorį – o tai ypač svarbu, norint neapkrauti savo sąnarių“, – sako vaistininkė.
sąnariaisąnarių skausmasReumatoidinis artritas
