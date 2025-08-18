Paslydo net medikė: taip išgirtas vitaminas visam laikui užnuodijo moters organizmą

„Ne tokios senatvės norėjau sau“, – sako australė Mary Buchanan.
Priežastis, kodėl moteris jaučia silpnumą, kojų skausmą ir nuolatinį nuovargį – vitamino B6 perdozavimas.
Šis vitaminas Australijoje yra tūkstančiuose produktų, ne tik vaistuose ir maisto papilduose, bet ir energiniuose gėrimuose, svorio metimui skirtuose produktuose. Visą šitą gėrį žmonės perka be gydytojo recepto.
Nenuneigsi, kad vitaminas B6 yra gyvybiškai svarbus kognityvinei funkcijai. Jeigu žmogui nustatytas vitamino B6 trūkumas, gali reikėti maisto papildų.
Bet M.Buchanan pati nesuprato, kad vartoja vitaminą B6. Moteris vaistininkui pasiskundė, kad dėl genetinės ligos ją vargina kojų mėšlungis ir nemiga, tad šiems simptomams palengvinti farmacininkas jai rekomendavo maisto papildą. Tai buvo magnio produktas, bet paskaičius sudėtį jame galima rasti ir vitamino B6.
Išsigando, kad susirgo išsėtine skleroze
Iš pradžių maisto papildas suveikė: atlėgo spazmai ir pagerėjo miegas.
Bet staiga jos kūną tarsi užvaldė paslaptinga liga.
Tačiau vėliau nusilpo moters kojos, ji net ėmė baimintis, kad serga išsėtine skleroze arba motorinių neuronų liga.
„Man buvo sunku lipti laiptais aukštyn ir žemyn, vos galėjau nueiti 100 metrų“, – paaiškino M.Buchanan.
Moteris nelemtą maisto papildą vartoju dvejus metus, kol neurologas jai diagnozavo periferinę neuropatiją, kurią sukėlė vitamino B6 toksiškumas.
Tyrimai parodė, kad vitamino B6 kiekis jos organizme 7 kartus viršijo normą. Todėl buvo pažeistos kojų nervų galūnėlės.
„Niekada nebuvau girdėjusi apie vitamino B6 toksiškumą, mano kolegoms tai buvo naujiena, mano šeimos gydytojas apie tai irgi nieko nežinojo“, – sakė M.Buchanan.
Ji klaidingai manė, kad vitamino perteklius bus „išplautas“ iš organizmo, nes jis yra tirpus vandenyje. Tačiau jos organizmas nepajėgė pašalinti tokio didelio vitamino B6 kiekio.
Nacionalinė problema
Australijos vaistų reguliavimo institucija neseniai oficialiai pripažino, kad jai nepavyksta užkirsti kelio apsinuodijimams vitaminu B6.
Terapinių prekių administracija (angl. Therapeutic Goods Administration, TGA) taip pat pripažino, kad šalutiniai poveikiai, įskaitant negrįžtamą nervų pažeidimą, yra didesnė problema, nei agentūra iš pradžių manė.
„Mane tai šokiruoja“, – sakė klinikinis patologas Davidas Kanowskis, vadovaujantis klinikai, kurioje dėl vitamino B6 kiekio tiriami kraujo mėginiai iš visos Australijos.
Ryškėjantis problemos mastas stebina net medikus „Kartais paskambino gydytojai, kurie mano, kad mūsų atsiųstuose rezultatuose įsivėlė klaida“, – pastebėjo D.Kanowskis.
Pasak jo, vitamino B6 kiekį kraujyje norinčių išsitirti žmonių skaičius išaugo dvigubai. Kiekvieną mėnesį į jo laboratoriją atkeliauja 10 000 mėginių.
Žvelgdamas į gegužės mėnesio duomenis, D.Kanowskis sakė, jog 450 žmonių tyrimo rezultatai rodo, labai tikėtina, kad jiems išsivystys neuropatija.
Vitamino B6 toksiškumo simptomai gali pasireikšti ketvirtadaliui visų tiriamųjų.
„Didelę atvejų dalį sukėlė magnio papildai, ir manau, kad vitaminas B6 juose buvo naudotas kaip užpildas“, – sakė D.Kanowskis.
Gydytojas: iš daugumos papildų – jokios naudos
Gydytojas Michaelas Bonningas iš Australijos medicinos asociacijos pastebėjo, kad daugiau nei 50 procentų gyventojų reguliariai vartoja maisto papildus.
„Ir daugumai šių žmonių tai nieko neduoda – visiškai nepadeda jų sveikatai“, – sakė jis.
Gydytojas pabrėžė, kad per didelis vitaminų vartojimas gali sukelti ligas, tačiau tarp gyventojų vis dar vyrauja nuomonė, kad vitaminų papildai yra nekenksmingi.
„Didžioji dalis maisto papildų neduoda jums jokios naudos neduoda, todėl dažniausiai išleidžiate pinigus labai brangiam šlapimui gaminti“, – sakė M.Bonningas.
Jis perspėjo, kad socialiniai tinklai knibžda nuo influencerių, bandančių įtikinti žmones, jog jų savijautą pagerins maisto papildai.
„Dažnai todėl, kad jie yra finansiškai suinteresuoti, kad tie papildai būtų gerai parduodami“, – sakė gydytojas.
Parengta pagal ABC.Au inf.
