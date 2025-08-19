Hormonų disbalansas ir nuotaikų kaita: gydytojos patarimai, kaip pasiruošti rudeniui

Reaguodamas į pokyčius mūsų organizmas ima gaminti daugiau melatonino, kuris skatina mieguistumą, o sumažėjus tiesioginės saulės šviesos krenta serotonino lygis, todėl gali suprastėti nuotaika ar net pasireikšti sezoninės depresijos simptomai. Vėstant orui mūsų organizmų medžiagų apykaita ima lėtėti, didėja apetitas – organizmas natūraliai pradeda ruoštis žiemai.
Dėl šviesos trūkumo taip pat mažėja vitamino D sintezė odoje, o tai silpnina imuninę sistemą ir mažina organizmo atsparumą infekcijoms.
„Hormoniniai disbalansai, pavyzdžiui, PMS, ciklo svyravimai ar nuotaikų kaita – dažniausiai paūmėja pereinamuoju metų laikotarpiu, ypač rudenį, kai mažėja saulės šviesos, trumpėja dienos ir organizmas patiria daugiau streso. Laimei, kai kurių simptomų galima išvengti ar juos sušvelninti iš anksto pasirūpinus kasdieniais įpročiais“, – sako sveikatos sprendimų centro „Antėja“ šeimos gydytoja Ieva Krivickienė.
Svarbu skirti laiko sau
Medikė teigia, kad pastebėjus, jog rudenį nuotaika dažnai suprastėja, verta iš anksto susiplanuoti mėgstamų veiklų – jos padės atsipalaiduoti, išlaikyti emocinį stabilumą ir lengviau įveikti sezoninius iššūkius.
„Rekomenduojama kasdien bent 30 minučių praleisti gryname ore šviesiu paros metu – tai pagerina nuotaiką, sumažina stresą, padeda reguliuoti miego ritmą ir apsaugo nuo ekranų stimuliacijos poveikio“, – sako I. Krivickienė.
Nereikia pamiršti ir fizinio aktyvumo, tačiau jį svarbu rinktis pagal savo galimybes – puikiai tinka ir greitas ėjimas ar bet kokia kita mėgstama sporto forma.
„Be abejo, taip pat svarbu subalansuota mityba: vertėtų riboti cukraus, kofeino bei kitų stimuliuojančių medžiagų vartojimą, kad sumažėtų hormonų šuoliai ir pagerėtų bendra savijauta“, – priduria šeimos gydytoja.
Puikus metas atlikti svarbius tyrimus
Žmonės, kurie kasmet jaučia energijos sumažėjimą, nuotaikų svyravimus ar motyvacijos stoką, prasidėjus šaltesniam sezonui, turėtų įvertinti savo gyvenseną ir tam pasiruošti iš anksto. Rugpjūtis – puikus metas atkreipti dėmesį į savo sveikatos įpročius ir atlikti reikiamus tyrimus, kad rudenį pasitiktume stipresni fiziškai ir emociškai, sako gydytoja.
Tik išsiaiškinus individualius organizmo poreikius galima tikslingai parinkti reikiamus papildus ar gydymą – tai padeda ne tik pagerinti savijautą, bet ir užkirsti kelią rudens laikotarpiu pasireiškiančiam „kritimui žemyn“.
Sveikatos prevencijai itin svarbu atlikti pagrindinius kraujo tyrimus: bendrą kraujo tyrimą, geležies atsargas (feritiną), skydliaukės hormonus (TTH ir FT4), gliukozės kiekį nevalgius. Be to, rekomenduojama įvertinti ir pagrindinių vitaminų bei mikroelementų lygį – vitamino D, B12, folio rūgšties, cinko, magnio, kalio, natrio.
Norint išvengti vitamino D stokos sukeliamų negalavimų, jo atsargas pravartu pasitikrinti jau vasaros pabaigoje.
Medikė primena, kad šiuo metu taip pat svarbu neatidėlioti svarbių reikalų paskutinei minutei: pasirūpinti vaikų sveikatos pažymomis, savo pačių profilaktiniais vizitais pas gydytojus bei nepamiršti vakcinacijos.
