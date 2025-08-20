Užsikimšo ausis? Patarė, kada kreiptis į gydytoją

„Vatos pagaliukai – dar vadinami ausų krapštukais – iš tiesų nėra skirti ausims valyti. Jais galima pavalyti tik išorinę ausies dalį, bet į pačią landą jų kišti nerekomenduojama. Kur kas saugesni yra specialūs vaikams skirti vatos pagaliukai – jų antgalis didesnis, todėl mažesnė rizika juos įkišti pernelyg giliai į ausies landą“, – aiškina „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Kaip saugiai prižiūrėti ausis?
Pasak vaistininkės, didžiausia netinkamos higienos rizika – ausies būgnelio pažeidimas, kuris gali lemti ir klausos sutrikimą. Dažniausia problema – sieros kamštis: naudojant krapštukus siera nustumiama gilyn, užblokuojant ausies landą ir dėl to suprastėja klausa, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Netinkamos ir nešvarios priemonės didina infekcijos riziką, o bakterijoms patekus į ausį gali išsivystyti uždegimas. Tinkama ausų higiena apsiriboja išorinės ausies dalies valymu. Tam tinka švarus audinys, rankšluostis ar drėgna servetėlė. Muilo, šampūno ar dušo želės naudoti nereikia – ausies landa išsivalo natūraliai“, – atkreipia dėmesį vaistininkė.
Jei sieros gamyba padidėjusi arba jos pašalinimas sutrikęs, S. Korbutaitė rekomenduoja išbandyti specialius ausų lašus ar purškiamas priemones sieros minkštinimui.
„Kūdikiams ausis patariama taip pat valyti tik iš išorės, naudojant specialius storesnio antgalio pagaliukus, ir tai daryti ne kasdien – ausies landa išsivalo savaime“, – teigia ji.
Sezoniniai pavojai: vasara ir maudynės
Šiltuoju metų laiku, ypač po maudynių, ausų uždegimų rizika išauga. Vanduo, likęs ausyje po ežero, jūros ar baseino, sudaro palankias sąlygas bakterijoms daugintis.
„Jei dažnai maudotės baseine, verta naudoti specialius ausų kamštukus. Po maudynių kruopščiai nusausinkite išorinę ausies dalį, o galvą palenkite į šoną, kad išbėgtų vandens likučiai“, – pataria vaistininkė.
Ji taip pat rekomenduoja bent kartą per metus profilaktiškai pasitikrinti klausą ir ausų būklę pas otorinolaringologą, ypač jei dažnai susiduriama su uždegimais ar sieros kamščiais.
„Sieros kamštis dažniausiai pasireiškia laipsnišku klausos susilpnėjimu vienoje ausyje, ausies pilnumo jausmu, spengimu ar net savo balso skambesio sustiprėjimu. Kai kuriais atvejais gali atsirasti lengvas galvos svaigimas. Tuo metu ausų uždegimą išduoda ausies skausmas, paraudimas, karščiavimas, kartais – pūlingos ar skaidrios išskyros, o būgnelio pažeidimas gali sukelti staigų, aštrų skausmą, staigų klausos pablogėjimą, ūžesį ar kraujingas išskyras iš ausies“, – vardija S. Korbutaitė.
Ką daryti, jei ausis užsikimšo?
Užsikimšus ausiai, galima naudoti specialius purškiamus tirpalus su izotoniniu jūros vandeniu, praturtintu augaliniais ekstraktais ar mineraliniais bei alyvuogių aliejais, kurie padeda suminkštinti sierą ir palengvina jos natūralų pasišalinimą. Jei kamštis sukelia klausos pablogėjimą, skausmą ar spengimą, būtina kreiptis į gydytoją.
„Svarbu vengti agresyvių priemonių, tokių kaip vandenilio peroksidas – jo putojimas gali pažeisti būgnelį. Kaip tik neseniai vaistinėje teko atkalbėti vidutinio amžiaus vyrą nuo tokio eksperimento – jis persigalvojo tik išgirdęs, kad kamščio tirpdymas peroksidu gali baigtis klausos sutrikimu“, – įspėja S. Korbutaitė.
Pasak vaistininkės, gajus įsitikinimas, kad „kuo giliau išvalysiu, tuo švariau bus“. Iš tiesų giluminis valymas tik padidina būgnelio pažeidimo ar kamščio susidarymo riziką.
„Kitas populiarus mitas – kad ausų sierą reikia pašalinti visą. Tačiau reikia žinoti, kad siera atlieka apsauginę funkciją: saugo ausį nuo dulkių, bakterijų ir išsausėjimo“, – užbaigia ji.
sieros kamštisausų valymashigiena
