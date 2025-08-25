Sudie nuovargiui ir energijos trūkumui: štai kas padeda – tikri priešnuodžiai

Maistas, turtingas maistinėmis medžiagomis, ne tik naudingas širdžiai, bet ir gerina savijautą. Vien dėl to žmogus gali jaustis energingesnis. Tiesa, jei organizmui netrūksta maistinių medžiagų, jų vartojimas didesniais kiekiais neduos jokios naudos. Health.harvard.edu išskyrė 4 geriausius mineralus ir vitaminus, jei jums trūksta energijos.
1. Geležis
Žemas geležies lygis yra dažniausia anemijos, raudonųjų kraujo kūnelių trūkumo, priežastis. Geležies stygius neleidžia kaulų čiulpams pagaminti pakankamai hemoglobino, kuris po organizmą išnešioja deguonį. Jei hemoglobino lygis žemas, audiniai nėra tinkamai aprūpinami deguonimi, kuris būtinas energijos gamybai ląstelėse. Štai jums ir nuovargio priežastis.
Geležis natūraliai randama daugelyje maisto produktų, pavyzdžiui, liesoje mėsoje, jūrų gėrybėse, paukštienoje, baltose pupelėse, lęšiuose, špinatuose, pupelėse, žirniuose, riešutuose, kai kuriuose džiovintuose vaisiuose.
Anemija dažniausiai pasitaiko menstruacinio amžiaus moterims. Be to, iki 20 proc. moterų nėštumo metu suserga anemija.
Jei nesergate geležies trūkumu, nėra pagrindo manyti, kad geležies papildų vartojimas energijai gauti bus naudingas. Tai gali sukelti geležies perteklių, kuris gali pakenkti kepenims, širdžiai ir kitiems organams.
2. Magnis
Magnis padeda skaidyti gliukozę į energiją, o jo trūkumas yra susijęs su 2 tipo cukriniu diabetu, metaboliniu sindromu, aukštu kraujospūdžiu, osteoporoze, migreniniais galvos skausmais, astma ir gaubtinės žarnos vėžiu.
Maistas, kuriame yra magnio: ankštinės daržovės, riešutai, sėklos, neskaldyti grūdai, žaliosios lapinės daržovės (pavyzdžiui, špinatai), juodasis šokoladas, pienas ir jogurtas.
Apie 48 proc. JAV gyventojų su maistu gauna per mažai magnio (320 mg moterims ir 420 mg vyrams). Jei įtariate magnio trūkumą, neskubėkite su maisto papildais, pirmiau atlikite kraujo tyrimą.
3. Vitaminas B12 ir folio rūgštis (vitaminas B9)
Šių B grupės vitaminų trūkumas gali sukelti anemiją. Kadangi daugelis supakuotų maisto produktų, įskaitant duoną ir miltus, yra praturtinti folio rūgštimi, dauguma gyventojų gauna pakankamai šio maistingojo elemento.
Tačiau apie 6 proc. žmonių, vyresnių nei 60 metų, trūksta vitamino B12, iš dalies dėl to, kad su amžiumi tampa sunkiau įsisavinti pakankamą šio vitamino kiekį iš maisto produktų, pavyzdžiui, mėsos ir pieno gaminių.
Gyvūninės kilmės produktai, tokie kaip žuvis, mėsa, paukštiena, kiaušiniai, pienas ir jo produktai, turi vitamino B12. Šio trūkumas taip pat gali būti problema vegetarams, ypač veganams, kurie nevalgo gyvūninės kilmės produktų.
Net jei mityboje yra pakankamas vitamino B12 ir folio rūgšties kiekis, ligos, tokios kaip uždegiminė žarnų liga, gali trukdyti jų įsisavinimui. Taip pat žinoma, kad keletas vaistų gali sukelti šių vitaminų trūkumą. Pavyzdžiui, žmonės, sergantys 2 tipo cukriniu diabetu, kurie vartoja dideles metformino dozes ilgiau nei keturis mėnesius, gali susirgti vitamino B12 trūkumu.
Kai kurie žmonės vartoja vitamino B12 injekcijas energijai gauti, bet tai nepagerins savijautos, nebent jums iš tikrųjų trūksta vitamino B12.
4. Vitaminas D
Stebėjimo tyrimai rodo, kad žmonės, kurių kraujyje yra mažas vitamino D kiekis, turi didesnę riziką susirgti vėžiu, širdies ligomis ir cukriniu diabetu. Vitamino D trūkumas taip pat gali sumažinti kaulų ir raumenų jėgą, dėl to žmogus jaučia silpnumą, tai gali pakenkti gebėjimui atlikti kasdienes užduotis. Be to, mažas vitamino D kiekis gali pabloginti nuotaiką, kas taip prisideda prie dejonių apie energijos trūkumą.
Rekomenduojama vitamino D paros norma (RPN) suaugusiems iki 70 metų yra 600 tarptautinių vienetų (TV), o vyresniems – 800 TV. Vaikams iki 12 mėnesių RPN yra 400 TV per parą.
Vitaminas D gamybą odoje aktyvuoja saulės spinduliai. Jis taip pat randamas kai kurių rūšių žuvyse (pavyzdžiui, tune, lašišoje, skumbrėje bei silkėje) ir maisto produktuose, kuriuos gaminant specialiai įdėta vitamino D, pavyzdžiui, augaliniuose pieno gėrimuose, apelsinų sultyse ir pusryčių dribsniuose.
Vyresnio amžiaus žmonės, kuriems trūksta vitamino D, turėtų vartoti vitaminą D3. Jis lengviau įsisavinamas nei kitos vitamino D formos.
geležisanemijageležies stoka
