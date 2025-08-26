Dažniausios klaidos naudojant elektroninius sveikatos prietaisus: kaip jų išvengti?

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė sako, kad elektroninių prietaisų naudojimas ir priežiūra neretai kelia iššūkių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kartą senyvo amžiaus pora nusipirko kraujospūdžio matuoklį. Po kelių valandų grįžo ir sakė – rezultatai visada tie patys, prietaisas turbūt neveikia. Paaiškėjo, kad jie paprasčiausiai nebuvo nulupę lipduko nuo ekrano – ten buvo tik iliustracija, kaip atrodo rodmenys“, – šypsosi vaistininkė.
Kitu atveju, moteris skundėsi, jog naujas matuoklis visiškai nerodo rezultatų. Patikrinus paaiškėjo, kad baterijos sudėtos atvirkščiai.
„Pajuokavome kartu, o pacientė pasakojo, kad pagalbos prašė kaimynės – tačiau, pasirodo, ji irgi blogai matė“, – prisimena vaistininkė.
Garantija ir gedimai
Pasak S. Korbutaitės, populiariausi namuose naudojami prietaisai nesikeičia – žmonės dažniausiai perka kraujospūdžio matuoklius ir termometrus, o žiemą išauga inhaliatorių paklausa. Taip pat vis dažniau pasirenkami pulsoksimetrai ar specializuoti prietaisai, skirti skausmui malšinti ar rankų tremorui mažinti.
Svarbu žinoti, kad prietaiso garantiją suteikia ne vaistinė, o gamintojo atstovybė. Informaciją apie ją galima rasti instrukcijoje arba ant dėžutės.
„Pagal Europos Sąjungos reikalavimus elektroniniams prietaisams suteikiama mažiausiai dvejų metų garantija, tačiau kai kurie gamintojai taiko ir ilgesnį laikotarpį. Garantija galioja tik tada, jei prietaisas naudojamas pagal paskirtį ir laikantis instrukcijų“, – pabrėžia vaistininkė.
Nebetinkamų naudoti prietaisų negalima mesti į buitinių atliekų konteinerį, jų nereikia nešti ir į vaistinę. Smulkią elektroniką reikia priduoti į prekybos centruose esančias specialias dėžes, stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles arba pasinaudoti nemokamu buitinės technikos išvežimu, registruojantis EPA sistemoje.
Dažniausios naudojimo klaidos
S. Korbutaitės teigimu, nemažai nesusipratimų kyla dėl netinkamo prietaisų naudojimo. Dažniausiai netinkamai matuojama temperatūra elektroniniais termometrais.
„Žmonės juos vis dar naudoja kaip gyvsidabrinius – deda į pažastį ir išima iškart po signalo. Tačiau tokie termometrai yra tiksliausi matuojant po liežuviu arba išangėje. Jei visgi naudojami pažastyje, juos reikia laikyti ilgiau, net ir po signalo“, – aiškina ji.
Bekontakčiai termometrai taip pat reikalauja atidumo – jų veikimas gali skirtis priklausomai nuo modelio, todėl būtina perskaityti instrukciją.
Kraujospūdžio matuokliai dažnai pradeda rodyti klaidingus rezultatus dėl paprastos priežasties – išsikrovusių elementų.
„Šiuolaikiniai matuokliai beveik visada turi simbolį, rodantį, kad elementus reikia pakeisti. Taip pat labai svarbu tinkamai uždėti manžetę ir ją nuimti švelniai, neplėšiant“, – pabrėžia vaistininkė S. Korbutaitė.
Ne mažiau klaidų pasitaiko naudojant inhaliatorius. Pasak vaistininkės, į juos neretai supilami eteriniai aliejai ar net praskiestas tepalas, skirtas odai.
„To daryti negalima – taip ne tik užsiteršia talpa, bet ir užsikemša purkštukai. Tokiu atveju garantinis aptarnavimas nebetaikomas, nes prietaisas sugadinamas netinkamai jį naudojant“, – sako ji.
Elektroniniai sveikatos prietaisai tapo įprasta namų vaistinėlės dalimi, tačiau jų veiksmingumas priklauso nuo atsakingo naudojimo – tinkamos priežiūros, elementų keitimo, instrukcijų laikymosi.
kraujospūdistermometrasinhaliatorius
Rodyti daugiau žymių