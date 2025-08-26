Pasakė, ko šiukštu nevalgyti skrydžio metu: rimtas pavojus sveikatai

Jei norite, kad kelionė būtų patogi ir be rūpesčių, svarbu teikti pirmenybę lengviems užkandžiams ir pasistengti, kad organizmui netrūktų skysčių.
Maistas lėktuve – ko vengti?
Lėktuvų valgiaraštis nuo seno turi prastą reputaciją. Bet niekur nedingsi – valgyti norisi ir keliaujant. Todėl specialistai pabrėžia, kad maistą derėtų rinktis atsargiai.
Silvena Nonev, kelionių ekspertė iš „Scandinavia Private Tours“, pabrėžia, kad lėktuvuose patiekiamas maistas nėra pats sveikiausias.
Be to, aplinkos sąlygos turi didžiulės įtakos žmogaus pojūčiams. Sausas oras ir atmosferos slėgis kabinoje „atbukina“ skonio receptorius. Kad keliautojams būtų skanu, oro linijos priverstos į patiekalus dėti daugiau prieskonių. Rezultatas? Daug druskos ir cukraus, kas visiškai nėra naudinga sveikatai.
Sumuštinis su kumpiu
S.Nonev ypatingą dėmesį skiria iš pažiūros nekenksmingam patiekalui: prancūziškam skrebučiui su kumpiu ir sūriu. Tai populiarus pietų pasirinkimas. Bėda, kad lėktuvuose parduodami tokie sumuštiniai turi daug natrio. Jų valgymas gali prisidėti prie pilvo pūtimo, skysčių kaupimosi ir tiesiog prastos savijautos kelionės metu.
Patartina rinktis lengvesnes alternatyvas, pavyzdžiui, vaisius ar salotas. Skrydis bus lengvesnis, o nusileidę ant žemės jausitės gerai ir būsite pasirengę atostogoms.
Pavojingas vanduo lėktuve
Ekspertė taip pat pabrėžia hidratacijos svarbą. Nors skrydžio metu svarbu gerti pakankamai skysčių, S.Nonev įspėja, kad negalima gerti vandens iš čiaupo lėktuvo tualete.
„Nesvarbu, skraidote nuolat, tik retkarčiais, ar ruošiatės įlipti į lėktuvą pirmą kartą, niekada negerkite vandens iš čiaupo lėktuvo tualete.
Tyrimai parodė, kad tai yra nesaugu. Įspėjamieji ženklai šalia kriauklių pakabinti ne dėl to, kad žmonės tiesiog pirktų daugiau vandens“, – patikino ji.
Ką gerti skrydžio metu?
Pasak stiuardų, yra gėrimas, kurio skonis ore daug geresnis nei ant žemės: tai – pomidorų sultys.
„Pomidorų sultys yra bene populiariausias pasirinkimas. Jos pasižymi intensyviu umami skoniu, kurio neslopina sąlygos lėktuvo salone. Todėl pomidorų sultys ore yra geresnio skonio nei ant žemės, o tai visai nėra būdinga daugeliui kitų gėrimų“, – pažymi S.Nonev.
Parengta pagal fakt.pl inf.