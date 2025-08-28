Kurioje rankoje turėtų būti matuojamas kraujospūdis: beveik visi daro klaidą

Daugelis namuose turi kraujospūdžio matuoklį. Tačiau svarbu ir mokėti tinkamai juo naudotis.
Hipertenzija, arba aukšto kraujospūdžio liga, yra būklė, kai spaudimas kraujagyslėse yra didesnis nei įprastai (140/90 mmHg).
Anksčiau beveik niekas nepabrėždavo, kad reikia atkreipti dėmesį į rankos pasirinkimą, jog kraujospūdis būtų matuojamas teisingai.
Buvo manoma, kad kaujospūdis abiejose rankose yra maždaug vienodas. Tačiau pagal naujausias rekomendacijas kraujospūdį reikia matuoti abiejose rankose.
Pirmiausia išmatuokite kraujospūdį kairėje rankoje ir užrašykite rezultatą.
Po kelių minučių pakartokite matavimą dešinėje rankoje ir vėl užrašykite rezultatą.
Tarp matavimų nekeiskite kūno padėties, nes net atsistojimas ar lėtas vaikščiojimas gali turėti įtakos rezultatams.
Jei tarp gautų rodmenų pakeitus ranką pastebėtas 10 mmHg ar didesnis skirtumas, tai yra priežastis kreiptis į gydytoją.
Ką tiksliai rodo skirtingi matavimo rezultatai?
10 mmHg skirtumas – gali vystytis besimptomė periferinių arterijų liga;
15 mm Hg – gali reikšti, kad vystosi aterosklerozė arba encefalopatija ir dar 70 proc. padidėja mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika;
20 mm Hg ir daugiau – atliekama aortos disekcijos ar stenozės diagnostika.
Tačiau taip pat reikėtų nepamiršti, kad kartais kraujospūdžio matuokliai gali parodyti netikslų rezultatą, ypač jei jie naudojami neteisingai. Todėl nepanikuokite iš karto, šiek tiek palaukite ir atlikite matavimą dar kartą.
