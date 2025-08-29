Pleistrų ir pastilių gerklei nepakaks: kas turėtų būti kiekvieno mokinio tėvų namų vaistinėlėje?

Pastaroji padės greitai sureaguoti į netikėtas situacijas bei užtikrinti, kad nesunkūs negalavimai ar traumos nesutrikdytų vaiko kasdienybės. Kaip ją tinkamai paruošti, pataria vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Kristina Zacharevič.
„Bent du kartus per metus svarbu peržiūrėti namų vaistinėlės turinį: patikrinti vaistų galiojimo laiką, papildyti nuolat vartojamų preparatų atsargas. Pasibaigusio galiojimo ar savo išvaizdą bei formą pakeitusius vaistus reikėtų atnešti į vaistinę utilizavimui. Taip pat svarbu pasirūpinti, kad vaistinėlėje būtų veikiantis termometras, žirklės ir pincetas“, – sako vaistininkė.
K. Zacharevič primena, kad vaistus reikia laikyti jų originaliose pakuotėse su informaciniais lapeliais, vaikams nepasiekiamoje vietoje, vengiant drėgmės ar tiesioginių saulės spindulių. Tai reiškia, jog vaistų neturėtų būti vonios kambario spintelėse ar ant palangių.
Verta pasirengti įvairiausiems atvejams
Jeigu vaikas skundžiasi pilvo skausmu ar viduriavimu, svarbu, kad namuose būtų bent keletas pagrindinių priemonių, kurios gali padėti palengvinti virškinimą ir sumažinti spazmus.
„Tokiais atvejais naudinga turėti aktyvintos anglies tablečių, diosmektito preparatų, virškinimo fermentų ar spazmus malšinančių vaistų, kurių veiklioji medžiaga yra drotaverinas. Tačiau būtina nepamiršti, kad vaikams šie vaistai skiriami mažesnėmis dozėmis nei suaugusiems, todėl visada reikėtų vadovautis gydytojo ar vaistininko rekomendacijomis“, – pataria vaistininkė.
Ji taip pat pabrėžia, kad namų vaistinėlėje būtini galvos, ausų, dantų, raumenų skausmą bei temperatūrą mažinantys preparatai – paracetamolis bei ibuprofenas. Paracetamolis dažniau pasirenkamas lengvesniais atvejais, o ibuprofenas veiksmingesnis, kai norima numalšinti ne tik skausmą, bet ir uždegimą. Karščiavimo atveju, vaistus rekomenduojama duoti priklausomai nuo vaiko amžiaus ir ligos, neretai tai būna tuomet, kai temperatūra pakyla iki 38,5 °C ar daugiau. Mažiems vaikams šie vaistai gaminami silpnesnės koncentracijos sirupų ar žvakučių pavidalu.
Aktyviai leidžiant laiką vaikams neretai pasitaiko ir smulkių traumų – nubrozdinimų, sumušimų ar patempimų. Todėl ypač naudinga turėti šaldančių kompresų bei tepalų su heparinu, mentoliu ir kamparu, kurie gali padėti sumažinti tinimą ir diskomfortą.
Tinkamai žaizdų priežiūrai taip pat pravartu pasirūpinti įvairių rūšių pleistrais – neperšlampamais, jautriai odai ar nuo nuospaudų, antiseptiniu purškalu, dezinfekuojančiu tirpalu, tvarsčiais, tepalu ar tirpalu su jodu, kuris pasižymi bakterijas naikinančiomis savybėmis ir turi gydomąjį poveikį. Vaistininkė pataria pasirūpinti tepalais, kurių sudėtyje yra dekspantenolio, kuris gali pagreitinti odos bei gleivinių atsinaujinimo procesus ir chlorheksidino, pasižyminčio antiseptiniu poveikiu.
„Jeigu žaizda yra gili, kraujavimas nesiliauja, atsiranda stiprus patinimas ar įtarimas, kad lūžo kaulas, vien vaistinėlėje esančių priemonių neužteks – tokiu atveju būtina kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą“, – įvardija K. Zacharevič.
Pasiruoškite artėjančiam peršalimų sezonui
Rudens sezonas neatsiejamas nuo virusų ir peršalimo ligų. Vaikai užsikrečia ir perduoda virusus greičiau, nes jų imuninė sistema dar vystosi, jie daug laiko praleidžia darželiuose ar mokyklose, kur nuolat kontaktuoja su kitais vaikais ir neretai pamiršta higienos taisykles.
Todėl vaistinėlėje verta turėti pastilių nuo gerklės skausmo su raminančiomis ir antibakterinėmis savybėmis, jūros vandens nosies purškalą, vaikams tinkamą sirupą nuo kosulio, o suaugusiesiems – karštųjų gėrimų miltelių nuo bendrinių peršalimo simptomų.
„Svarbu prisiminti, kad vaistai vaikams ir suaugusiesiems turi būti skirtingi – tiek pagal dozes, tiek pagal sudėtį. Kai kurie suaugusiesiems skirti preparatai vaikams netinka dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų ir didesnių dozių“, – akcentuoja vaistininkė.
Ji priduria, kad peršalimo sezono metu labai padeda ir paprastos priemonės – šiltos arbatos, vitaminas C, pakankamas skysčių vartojimas ir poilsis. Tačiau turint po ranka tinkamus vaistus, galima greičiau palengvinti pirmuosius simptomus.
Svarbu atsižvelgti ir į individualius poreikius
Vaistinėlės turinys turėtų būti pritaikytas kiekvienai šeimai individualiai. Jei vaikas ar suaugęs šeimos narys serga lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, širdies ligomis, astma, epilepsija, diabetu – būtina pasirūpinti, kad vaistinėlėje visada būtų joms kontroliuoti skirti preparatai.
Ypač svarbu pasiruošti galimoms alerginėms reakcijoms – jos dažnai užklumpa netikėtai, pavyzdžiui, nuo maisto produktų, augalų ar vabzdžių įkandimų. Todėl vaistinėlėje turėtų būti antihistamininių vaistų, o šeimose, kuriose yra stipriai alergiškų vaikų ar suaugusiųjų, rekomenduojama pasirūpinti ir gydytojo paskirtu epinefrino injektoriumi.
Šiltuoju sezonu ar atostogų metu praverčia ir vabzdžių repelentai bei priemonės po įkandimų. Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad vaikams tinkamesnės švelnesnės priemonės be „DEET“ veikliosios medžiagos – vietoj jų galima rinktis priemones su levandų, eukalipto ar arbatmedžio eteriniais aliejais.
„Vieno universalaus vaistinėlės sąrašo nėra. Todėl tėvams visuomet siūlau vaistinėlės turinį aptarti su vaistininku – jis padės įvertinti šeimos poreikius ir parinkti tinkamiausias priemones“, – pataria K. Zacharevič.
vitaminas Cperšalimaspurškalai
Rodyti daugiau žymių