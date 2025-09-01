Vitamino D trūkumas moterims ir vyrams: pagrindiniai požymiai

Pagrindinė šio vitamino užduotis – didinti kalcio ir fosforo koncentraciją kraujyje, palaikyti sveikus kaulus, dantis ir raumenis.
Vitaminas D stiprina imuninės ir nervų sistemų sveikatą, saugo kraujagysles ir reguliuoja reprodukcinius procesus.
Vitamino D trūkumas turi neigiamą poveikį sveikatai: didina aukšto kraujospūdžio, 2 tipo diabeto, Alzheimerio ligos, autoimuninių ligų ir tam tikrų rūšių vėžio riziką.
Suomijos mokslininkai nustatė, kad hipovitaminozė D yra susijusi su periodontitu, o nemažai kitų tyrimų parodė, kad vitaminas D gali atlikti svarbų vaidmenį hipertenzijos valdyme, nes net trumpalaikis šio hormono trūkumas gali padidinti kraujospūdį.
Pagrindiniai vitamino D trūkumo simptomai vyrams ir moterims
Ankstyvoje hipovitaminozės stadijoje simptomai gali būti nežymūs ir lengvai ignoruojami.
Reikia atkreipti dėmesį į:
– Raumenų skausmą ir mėšlungį, reguliarų kaulų ir sąnarių skausmą, lėtinį nuovargį.
– prastą miegą; nuolatinę blogą nuotaiką.
– galvos skausmus.
– deginimo pojūtį gerklėje ir burnoje.
– virškinimo problemas.
– odos sudirgimą, užsitęsusį žaizdų gijimą.
Vitaminas D atlieka svarbų vaidmenį palaikant moterų sveikatą.
Vitamino D trūkumas gali turėti ypač neigiamos įtakos moterų sveikatai nėštumo, žindymo ir menopauzės metu.
Vitamino D trūkumas moterims gali dar labiau paskatinti osteoporozės vystymąsi.
Vitamino D trūkumo požymiai moterims: padidėjęs nuovargis, nemiga, bendras silpnumas, komplikuotas nėštumas; pablogėjęs regėjimas; menstruacijų sutrikimai, nuotaikos svyravimai, depresinės būsenos, ankstyva menopauzė, apetito praradimas; vidurių užkietėjimas, padidėjęs kraujospūdis; sustingimas, plaukų slinkimas, lūžinėjantys nagai.
Vitamino D trūkumą sunku nustatyti tik pagal simptomus, nes jie dažnai nėra labai ryškūs ir gali būti jau esamų ligų požymis.
Todėl gydytojai rekomenduoja bent du kartus per metus atlikti kraujo tyrimą, kad būtų nustatytas tikslus vitamino D kiekis organizme.
