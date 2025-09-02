Grįžtame į mokslus: ką daryti, kai nerimas ima viršų?

„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė dalijasi patarimais, kaip tėvai gali padėti vaikams sustiprinti nervų sistemą ir lengviau prisitaikyti prie pokyčių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Palaikykite miego režimą
„Miegas tiesiogiai veikia emocinę pusiausvyrą. Kai vaikas miega pakankamai, jo nervų sistema veikia stabiliau, todėl jis gali atspariau reaguoti į stresą. Moksliniai tyrimai rodo, kad miego trūkumas silpnina gebėjimą susikoncentruoti, mažina emocijų kontrolę ir didina nerimo riziką.
Tad reguliarus 8–10 valandų miegas padeda ne tik sumažinti nerimo simptomus, bet ir suteikia daugiau energijos bei pagerina atmintį ir dėmesio išlaikymą mokantis“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
Reguliarus fizinis aktyvumas
Pasak vaistininkės, judėjimas yra vienas paprasčiausių būdų sumažinti įtampą:
„Fizinis aktyvumas skatina endorfinų gamybą – tai natūralūs „geros nuotaikos“ hormonai, kurie mažina stresą ir gerina savijautą. Vaikui nebūtina sportuoti profesionaliai – užtenka kasdienio pasivaikščiojimo, važiavimo dviračiu, šokių ar žaidimų lauke. Svarbiausia, kad veikla būtų maloni, nes tik tada ji taps įpročiu“, – sako E. Ramaškienė.
Subalansuota mityba
„Mityba daro tiesioginę įtaką emocinei ir fizinei sveikatai. Organizmui būtina gauti visų pagrindinių maistinių medžiagų – baltymų, sveikųjų riebalų, sudėtinių angliavandenių, taip pat vitaminų ir mineralų. Dažnu atveju nereikia vartoti maisto papildų, kad sustiprintumėte nervų sistemą – tiesiog pakanka rūpintis mityba", – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Jei visgi mąstoma apie maisto papildų įtraukimą į mitybą, pirmiausia vaistininkė pataria atlikti kraujo tyrimus ir pasikonsultuoti su gydytoju.
Magnis
Pasak vaistininkės, magnis gali padėti palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, palaikyti elektrolitų pusiausvyrą bei normalią raumenų funkciją. Šio mineralo gausu riešutuose, moliūgų ir saulėgrąžų sėklose, špinatuose, brokoliuose bei viso grūdo produktuose.
B grupės vitaminai
„B grupės vitaminai yra būtini normaliai organizmo veiklai – jie dalyvauja energijos apykaitoje, palaiko nervų sistemos ir širdies sveikatą, skatina raudonųjų kraujo kūnelių gamybą, palaiko gerą raumenų funkciją. Geriausi šių vitaminų šaltiniai – kiaušiniai, mėsa, pieno produktai, ankštinės daržovės bei viso grūdo produktai“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
Omega-3 riebalų rūgštys
Anot vaistininkės, omega-3 riebalų rūgštys yra būtinos sveikai širdies veiklai, akių sveikatai, gerai smegenų funkcijai ir emocinei pusiausvyrai. Omega-3 gausu riebiose žuvyse (lašišoje, skumbrėje, silkėje), taip pat linų sėmenyse, ispaninio šalavijo sėklose ir graikiniuose riešutuose.
Vitaminas D
„Vitaminas D dažnai vadinamas „saulės vitaminu“. Jis ne tik stiprina imunitetą, bet ir dalyvauja nuotaikos reguliavime. Jo trūkumas gali lemti prastesnę emocinę savijautą, didesnį nerimą ar net depresijos simptomus. Kadangi saulės ne visuomet gauname pakankamai, verta pasirūpinti papildomais šaltiniais – vitamino D yra kiaušinio tryniuose, žuvų taukuose, piene, riebioje žuvyje“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
