Ant scenos kretingiškės figūra žavi britus: „Gali gyventi be alkoholio ir saldumynų“

Škotija traukia aktyvesniu gyvenimu
Prieš gerą dešimtmetį atsidūrusi Anglijoje Sandra ten ilgai neužsibuvo – gana greitai persikraustė į šalimais esančią Škotiją, kur pajuto stipresnį potraukį aktyvesniam sportui. „Visada šiek tiek sportuodavau, bet, kol esi visiškai jaunas, laisvalaikį užpildydavo vakarėliai, pramogos, šokiai iki paryčių. Sportuodavau, bet nebuvo taip, kad motyvacija kažko siekti užimtų visą mano laisvą laiką. Pastebėjau, kad Škotijoje dauguma žmonių yra gana sveikuoliško būdo, mane supo kalnai ir aktyvaus gyvenimo mėgėjai“, – pradžią naujoje šalyje prisiminusi Sandra pasakojo tuo metu nusprendusi aktyviau sportuoti 4–5 sykius per savaitę.
Nors tai dar nebuvo ypatinga sportinė veikla, pašnekovė pradėjo derinti maisto produktus, sveikiau maitintis, sporto salėje kilnoti svarmenis. Sportuodama salėje Sandra ėmė pastebėti dailesnių formų merginas, kurios jau profesionaliai rengdavosi kūno rengybos pasirodymams scenoje.
„O kodėl ir man nepabandžius, tuo metu pagalvojau, juk sportuoju, sugebu laikytis režimo, todėl nusprendžiau susirasti trenerę, kuri pati ne sykį buvo lipusi ant laimėtojų pakylos. Ja tapo lenkaitė Marta Nowicka. Pirma mintis buvo jos paklausti, ar ir aš sugebėčiau taip parengti kūną, taip pat norėjosi, kad pamokytų sceninio kūno rengybos varžybų pozavimo. Pamačiusi potencialą, trenerė pasiūlė jėgas išmėginti vienoje didžiausių Didžiosios Britanijos fitneso federacijų scenoje (PCA First Timers).
Iki renginio buvo likusios 9 savaitės, per kurias teko laikytis griežtesnės dietos, vartoti tam tikrą baltymų kiekį, daryti kardiotreniruotes, sportuoti“, – pažintį su šiuo sportu prisiminė S. Riekašiūtė.
Stulbinanti naujokės pergalė
„Tas devynias savaites sąžiningai dirbau ir pirmą sykį pasirodžiusi scenoje laimėjau du medalius – pirmą vietą kaip naujokė ir antrą vietą kitoje klasėje tarp jau ne sykį dalyvavusių atlečių“, – pasakojo Sandra, tądien ir pajutusi azartą, trauką šiai sporto kategorijai.
Nuo tos akimirkos pašnekovės maisto racionas tapo subalansuotas, ji išmoko skaityti produktų etiketes, griežčiau stebėti, ką valgo, ir valgyti dažnai nedidelėmis porcijomis.
„Žinoma, kartais būna ir nukrypimų, ypač grįžus atostogų į Lietuvą, bet energijos ir geros savijautos pojūtis valgant visavertį, subalansuotą maistą, leidžia patirti ir pajusti svarią naudą kūno ir dvasios sveikatai. Kol ruošiesi scenos pasirodymui, dieta yra tokia švari, kad susitvarko ir oda, ir virškinimas. Žinoma, tas pasiruošimas scenai nėra toks paprastas, reikia minimaliai sumažinti riebalus kūne, o moterims tai nėra labai sveika, kadangi moteriškų hormonų veiklai riebalai yra reikalingi“, – kalbėjo Sandra, kurios antrasis pasiruošimas sceniniam pasirodymui užtruko maždaug 22 savaites, po kurių ji vėl laimėjo pirmą vietą.
Dar po dviejų savaičių dalyvavusi kitame pasirodyme ir vėl laimėjusi ji gavo kvietimą po mėnesio pasirodyti British Finals, kur susirenka Jungtinės Karalystės finalininkai ir tarp visų nugalėtojų kiekvienoje klasėje yra išrenkamas laimėtojas. Ji ir vėl laimėjo.
„Tą dieną buvo mano gimtadienis, važiavau nieko nesitikėdama, juk tai tebuvo ketvirtoji patirtis ant scenos, dalyvavo gausybė profesionalų, todėl laimėjimas buvo didžiausia gimimo dienos dovana“, – džiaugėsi pašnekovė, rezultatų siekianti natūraliais būdais, be steroidinių papildų.
Per dvejus metus – solidūs laimėjimai
Nuo pirmo S. Riekašiūtės starto tepraėjo dveji metai, o ji gali pasidžiaugti ne tik solidžiais laimėjimais, bet ir pasiūlymu tapti Limitless fitness Cumbernauld sporto klubo veidu bei profesionale trenere. Nors ir turinti kūno paruošimo sceniniams pasirodymams patirties, besidalinanti patarimais, pastebėjimais, pašnekovė supranta ir oficialaus diplomo svarbą.
„Sporto salėje visuomet padedu tiems, kas kreipiasi patarimo. Ruošiantis startui valgiau 4 tūkst. 500 kilokalorijų, tai yra labai daug, bet tai yra sveikas maistas. Tarkime, suvalgius vieną picą gautume porą tūkstančių kalorijų, bet sportui tas netinka, nes tai nėra kokybiškai subalansuota porcija. Kai pats gaminiesi maistą, jis yra tvarkingas – organizmas jį tvarkingai ir priima.
Kol sportuoji ir taisyklingai valgai – kraujo tyrimai yra geri, sudėtingiausia būna tuo metu, kai ruošiesi pasirodymui scenoje. Tuomet tenka numesti didelį kiekį riebalinės masės, todėl hormonus reiktų stebėti. Sistemingai vartoju Omega-3, vitaminą C, magnį, Ašvagandos preparatų, taip pat kreatiną, kuris ne tik padeda atstatyti raumenis ir duoda stiprybės sportuojant, bet ir gerina smegenų darbą, atmintį, susikoncentravimą. Valgau kas 2–3 valandas, maždaug tą patį maisto kiekį, kad kūnas nebadautų ir nepersivalgyčiau“, – režimo subtilybėmis dalinosi atletė.
Labai svarbu – disciplina
Škotijoje Sandra dirba su vitražais, jos dienotvarkė gana griežta, jei pamaina – rytinė, ir darbe reikia būti 6 valandą – ji keliasi ketvirtą, atlieka kardiotreniruotę, pusryčiauja, pasiruošia porą užkandžių į darbą, kuriame praleidžia 8 valandas, grįžusi ji dar sykį sportuoja ir, jei užtenka energijos bei laiko, spėja prasiblaškyti mieste su draugėmis.
„Tik pradėjusi kūno rengybos treniruotes miegodavau apie 4–5 valandas, dabar režimas yra susibalansavęs, išmiegu apie 6–7 val. Mano kūnui labai svarbi disciplina, visuomet stengiuosi rytą apsilankyti sporto salėje, kad visą dieną būčiau žvali ir turėčiau užtektinai energijos“, – pasakojo Sandra, sulaukianti didžiulio aplinkinių žmonių dėmesio su pačiais įvairiausiais klausimais.
Laukdama pasirengimo etapo Sandra auginasi kūno masę, paskui maždaug 20 savaičių palaipsniui stengiasi numesti riebalus, kad išryškintų raumenis. Pasak moters, kiekvienas žmogus gali pasiekti rezultatų, žinoma, gana svarbi yra ir genetika.
„Esu mačiusi labai neįtikėtinų pokyčių, žmonės vien tvarkingai maitindamiesi ir sportuodami gali pasiekti nerealių pasikeitimų. Beje, po 30-ties metų mūsų raumeninė masė natūraliai pradeda nykti, todėl svorio kilnojimas sulėtina šį procesą. Apsaugant raumeninės masės nykimą mes taip pat apsaugome kaulus, palaikome sąnarių tvirtumą, pagreitiname virškinimą, pageriname širdies, smegenų darbą, o taip pat savijautą ir pasitikėjimą savimi“, – kalbėjo sportininkė, pridūrusi, kad šioje srityje labai svarbus balansas.
Tai, kas saikinga, nėra blogai
„Kūno rengyba man padeda susitvarkyti su mintimis, emocijomis. Sportuojant išsiskiria endorfinai, laimės hormonai. Jie, tarsi sveikuoliškas narkotikas, suteikia nemažai jėgų, galiu labai daug ką nuveikti, namuose tvarkytis, gyventi aktyviai. Po treniruotės, pasikraunu energijos, pagerėja nuotaika, žvelgdama, kaip kasdien keičiasi kūnas, stiprėja ir motyvacija.
Žmonės, matydami rezultatus, nebenori sugrįžti į prieš tai buvusį kūną. Viskas, kas saikinga, – nėra blogai. Jei kartais ir nukrypsi nuo dietos, kažką suvalgysi, juk nieko neatsitiks. Esu pastebėjusi, kad dauguma žmonių, ypač Škotijoje, tiesiog tingi patys gamintis, renkasi užsisakyti greito maisto ar maitintis pusfabrikačiais“, – geros savijautos receptais dalijosi Sandra.
Atradus kūnui ir širdžiai tinkantį pomėgį, prasiplėtė ir pažinčių ratas. Į Sandros gyvenimą atėjo daugybė įdomių, sportuojančių žmonių iš įvairių Jungtinės Karalystės vietovių. Suaktyvėjo ir moters socialinių tinklų peržiūros.
Fitneso pliusai ir minusai
„Kartu su moterimis rengiame ir smagias fotosesijas ne varžybų metu. Esu pastebėjusi: kai moteris tampa patenkinta savo kūnu – ji ima labiau savimi pasitikėti. Man patinka įkvėpti žmones, juos paskatinti keistis. Smagu stebėti, kai žmonės perlipa savo baimes ir pažvelgę į veidrodį pamato pokytį. Pasikeičia ne tik žmogaus savijauta, gyvensena, bet ir mąstymas. Pajunti, kad gali gyventi ir be alkoholio, be saldumynų, be tam tikro maisto“, – kūno rengybos pliusus vardino atletė, nepamiršusi paminėti ir minusų.
„Pradėjus eiti šiuo keliu, prarandi kažkiek buvusių draugų, jie atsisijoja. Dalis negali tavęs suprasti, dalis piktinasi, kad nebeturi jiems laiko. Neigiami sveikatos pokyčiai dažniau ištinka vyrus, kurie į šį sportą pasineria pernelyg ekstremaliai. Manoji – bikini – kategorija nėra tokia ekstremali ir pavojinga. Kol kas nesu pajutusi negatyvaus poveikio sveikatai.
Žinoma, kuomet pasirodai scenoje, esi numetusi svorio ir riebalų masės, esi išsausėjusi, kas moteriai nėra labai sveika. Esu girdėjusi, kad kai kurioms merginoms sutrinka ir menstruacinis ciklas. Bet ištisus metus aktyviai sportuojant, vedant sveiką gyvenimo būdą, išmoksti atrasti kūno ir dvasios balansą“, – pasakojo S. Riekašiūtė, kol kas neplanuojanti kurti šeimos.
Pasirodymai scenoje atvėrė duris
„Mano tikslas yra neperžengti ribos, sveikai maitintis, sportuoti, palaikyti balansą ir, jei tai darydama dar galiu pasiekti rezultatų, – labai džiaugiuosi. Pasirodymas scenoje man atvėrė ne vienerias duris, susipažinau su daugybe žmonių, tapau vieno sportinių drabužių brendo modelis, ėmiau daryti merginoms makiažus varžyboms, jose dalyvauti kaip stebėtoja, netgi teko vienose teisėjauti. Tai man pačiai suteikė daugiau drąsos, pasitikėjimo savimi. Nieko nedarydamas juk nieko ir nepasieksi. Reikia turėti drąsos, kad save įstumtum į kažkokią poziciją, kad perliptum per kažkokį vidinį barjerą. Man drąsa yra pasirodyti scenoje“, – šypsojosi S. Riekašiūtė.
Kultūrizmas – tai sporto ir fizinio lavinimo forma, kurios tikslas yra sistemingai lavinti raumenis atliekant jėgos pratimus ir derinant mitybą, kad būtų pasiekta estetiškai proporcinga, raumeninga kūno išvaizda.
Fitnesas, arba kūno rengyba, – tai fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos sistema, apimanti įvairias sporto šakas, treniruotes ir mitybos principus, siekiant gerinti bendrą sveikatą, fizinę formą, ištvermę ir savijautą.
Kultūrizmas orientuotas į raumenų masės, apimties ir estetinės simetrijos formavimą. Čia svarbiausia, kaip atrodo kūnas, ypač varžybose, o treniruotės dažniausiai susijusios su jėgos pratimais ir specialia mityba raumenų augimui bei riebalų mažinimui.
Fitnesas – platesnė sąvoka. Tai ne tik sportas, bet ir gyvenimo būdas, apimantis bendrą fizinį pasirengimą, sveikatą, lankstumą, ištvermę, gerą savijautą. Fitnesas nebūtinai reiškia labai didelius raumenis – jis labiau orientuotas į sveiką, funkcionalų ir estetiškai subalansuotą kūną.
