Pokyčiai prasideda nuo vidaus: Šiauliuose finišavo ColonWell sveikatingumo projektas

Į paskaitą Šiauliuose susirinko apie 80 žmonių. Finale susitikome su 7-iais žmonėmis, kurie drąsiai dalinosi savo asmeninėmis istorijomis. Projekto metu jie vartojo ColonWell, laikėsi individualių iššūkių bei mokėsi rūpintis savo sveikata.
Stulbinantys rezultatai
Per 6 savaites šie žmonės pasiekė įspūdingų rezultatų – numetė nuo -3 iki -9 kilogramų, susitvarkė žarnyno bei virškinimo problemas, pajuto daugiau energijos ir netgi pakeitė savo kasdienius įpročius. Ir tai – ne trumpalaikis efektas: visi finalistai tvirtino, jog ir toliau vartos ColonWell net pasibaigus projektui.
Prof. Arūno Emeljanovo komentaras
Vienas iš komisijos narių Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius, biomedicinos mokslų daktaras Arūnas Emeljanovas, dalyvių rezultatais liko maloniai nustebintas:
„Pirmą kartą dalyvavau ColonWell projekto finale, o dar toks sutapimas, kad jis vyko mano gimtajame mieste – Šiauliuose! Mane sužavėjo tai, kad visi 7 dalyviai ne tik atsikratė nuo 3 iki 9 kg svorio, bet ir susitvarkė žarnyno problemas. Labiausiai įsiminė viena detalė – visi jie pabrėžė, kad padidėjo energija. Žmonės po darbų jau nebesėdi prie televizoriaus – jie eina judėti. Jei žarnynas sveikas – žmogus irgi gyvena kitaip.“
