Gerumo tradicija, vienijanti šimtus: „Allianz Lietuva“ kviečia tapti kraujo donorais

Šį rudenį, jau 19 kartą „Allianz Lietuva“ komanda visoje šalyje kvies susivienyti kilniam tikslui – tapti kraujo donorais ir padėti tiems, kuriems svarbus kiekvienas kraujo lašas. Beveik dvidešimt metų darbuotojus, finansų konsultantus, klientus kilniam tikslui suvienijančios įmonės generalinė direktorė Asta Grabinskė atvira – tai laukiamiausia ir labiausiai „Allianz Lietuva“ bendruomenės pamilta tradicija.
„Beveik du dešimtmečius skaičiuojančios mūsų įmonės tradicijos – kraujo donorystės iniciatyvos – kiekvieną rudenį laukią visi mūsų žmonės, darbuotojų artimieji, įmonės partneriai ir klientai. Vasaros pabaigoje sulaukiame skambučių su klausimu, kada gi bus galima padovanoti kraujo kartu su „Allianz“. Turime istorijų, kai žmonės susipažįsta laukdami eilės dovanoti kraujo, o galiausiai sukuria ir šeimas. Juk geri darbai suartina. Tai kelia didžiulį pasididžiavimo jausmą ir kartu patvirtina, jog mūsų iniciatyva organizuojama neatlygintina kraujo donorystė reikšminga kiekvienam“, – dalijasi A.Grabinskė.
Kasmet drauge su Nacionaliniu kraujo centru organizuojama įmonės iniciatyva suburia šimtus žmonių kilniam tikslui – padovanoti kraujo sergantiems, patyrusiems traumas, nelaimes ir tiesiog prisidėti prie šalies kraujo atsargų didinimo.
Praėjusiais metais „Allianz Lietuva“ iniciatyva vyko 15 miestų visoje Lietuvoje, prie akcijos prisijungė 630 donorų, kurie kartu paaukojo 284 litrus kraujo ir prisidėjo prie 1890 gyvybių išsaugojimo.
Kaip ir kiekvieną rudenį, „Allianz Lietuva“ kartu su NKC skelbia kraujo donorystės iniciatyvą visoje šalyje, miestuose ir miesteliuose, kuriuose įsikūrę įmonės skyriai ar biurai. Šis rugsėjis – ne išimtis. „Allianz Lietuva“ kraujo donorystės banga šiais metais startuos Elektrėnuose rugsėjo 11 dieną. Visi norintys padovanoti kraujo laukiami Rungos g. 5, Elektrėnų savivaldybės Tarybos posėdžių salėje nuo 11 iki 19 val.
Daugiau informacijos apie kraujo donorystę kituose šalies miestuose rasite „Allianz Lietuva“ socialiniuose tinkluose.
kraujo donoraskraujo donorystėgyvybės draudimas
