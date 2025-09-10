Iš vaistininkės lūpų – nuoširdūs atsakymai apie ilgaamžiškumo papildus: kurie padeda ir kada gali pakenkti

„Papildai gali būti gera pagalba, bet jie nėra stebuklinga priemonė – jie veikia tik kartu su sąmoningais kasdieniais įpročiais“, – pabrėžia „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Evelina Šeibokaitė.
Energija, ląstelėms, širdžiai
Pasak vaistininkės, kiekvienas iš vadinamųjų ilgaamžiškumo papildų turi savo paskirtį ir gali būti naudingas organizmui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kofermentas Q10 dalyvauja energijos gamyboje ląstelėse ir veikia kaip antioksidantas, apsaugantis nuo oksidacinio streso. Resveratrolis, randamas kai kuriuose augaluose, pasižymi antioksidacinėmis savybėmis ir siejamas su ląstelių ilgaamžiškumu. Omega-3 riebalų rūgštys padeda palaikyti širdies, smegenų bei sąnarių veiklą, mažina uždegiminius procesus. NAD+ – gyvybiškai svarbi molekulė, atsakinga už energijos apykaitą ir ląstelių atsinaujinimą, kurios kiekis su amžiumi natūraliai mažėja“, – aiškina E. Šeibokaitė.
Be šių papildų verta paminėti ir kitus: vitaminą D, magnį, kurkuminą bei astaksantiną. Visi jie prisideda prie organizmo atsparumo, apsaugo nuo galimų lėtinių ligų bei padeda atitolinti senėjimo procesus.
Kada ir kaip vartoti?
Tam, kad papildai iš tiesų būtų veiksmingi, svarbu tinkamai juos vartoti. Ypač svarbus yra nuoseklumas – papildus reikia vartoti kasdien tuo pačiu metu, laikantis rekomenduojamos paros dozės.
„Riebaluose tirpstantys junginiai, tokie kaip Q10, resveratrolis ar omega-3, geriausiai įsisavinami kartu su maistu, kuriame yra sočiųjų riebalų rūgščių – pavyzdžiui, su avokadu, alyvuogių aliejumi ar riešutais. NAD+ rekomenduojama vartoti ryte, prieš valgį“, – pataria vaistininkė.
Vartojant kelis preparatus kartu, būtina pasitarti su vaistininku ar gydytoju, nes kai kurie papildai gali sąveikauti tarpusavyje ar su vartojamais vaistais. Vaistininkė pabrėžia, kad viena dažniausių klaidų ir yra tikėjimas, jog daugiau reiškia geriau.
„Žmonės kartais vienu metu vartoja kelis panašiai veikiančius papildus arba renkasi per dideles dozes tikėdamiesi greitesnio poveikio. Tačiau taip ne tik nesustiprinsite naudos, bet galite ir pakenkti“, – įspėja E. Šeibokaitė.
Pavyzdžiui, didelės kalcio ir magnio dozės gali konkuruoti dėl įsisavinimo, geležis mažina cinko pasisavinimą. Be to, kai kurie papildai reikalauja riebalų, kad būtų tinkamai įsisavinti, pavyzdžiui, omega-3, vartojamas be riebalų turinčio maisto ar prieš valgį, gali paveikti kraujo krešėjimą ir sustiprinti vidinio kraujavimo riziką. Kita klaida – ignoruoti sąveikas su jau vartojamais vaistais.
Kiekvieno žmogaus sveikata, gyvenimo būdas ir mitybos įpročiai yra skirtingi, todėl tai, kas tinka vienam, nebūtinai bus naudinga kitam.
„Prieš pradedant vartoti bet kokius papildus, verta pasitarti su gydytoju, vaistininku ar mitybos specialistu. O dar geriau – atlikti kraujo tyrimus, kurie parodys, kokių medžiagų organizmui iš tikrųjų trūksta. Tai padeda išvengti impulsyvių pirkinių, perteklinio vartojimo ir galimų sąveikų su kitais vartojamais vaistais“, – sako vaistininkė.
Augantis susidomėjimas
Pasak E. Šeibokaitės, pacientai vis dažniau domisi ilgaamžiškumo tema ir ieško būdų, kaip kuo ilgiau išlikti sveikiems.
„Vienas vyresnio amžiaus pacientas klausė, ar verta investuoti į kokybišką Q10, nes jaučia energijos stoką. Jaunas sportuojantis vyras domėjosi, ar resveratrolis padėtų greičiau atsigauti po treniruočių. Kiti teiraujasi, kuo skiriasi omega-3, omega-6 ir omega-9 riebalų rūgštys“, – pasakoja vaistininkė.
Pasak jos, vis dažniau žmonės ateina jau turėdami sąrašą „madingų“ papildų, apie kuriuos perskaitė internete, tačiau vis daugiau ir tokių, kurie nori išgirsti nuoširdų, moksliškai pagrįstą patarimą.
„Tai rodo augantį sąmoningumą – žmonės galvoja ne tik apie ligų gydymą, bet ir apie prevenciją. Ir tai labai džiugus pokytis“, – teigia ji.
Moksliniai tyrimai: ką rodo duomenys?
Moksliniai tyrimai patvirtina tik dalį papildų naudos. Pavyzdžiui, Šveicarijoje atliktas trejus metus trukęs tyrimas su vyresniais nei 70 metų žmonėmis parodė, kad kasdien vartojant 1 g omega-3, biologinis senėjimas sulėtėja apie 3–4 mėnesius. CoQ10 tyrimai parodė, kad sergantiesiems širdies nepakankamumu sumažėjo mirtingumas ir pagerėjo fizinis pajėgumas.
„Tačiau dauguma tyrimų rodo, kad poveikis yra ribotas. Todėl papildai turėtų būti vartojami kaip papildoma priemonė, o ne kaip pagrindinis sveikatos šaltinis“, – akcentuoja E. Šeibokaitė.
Pasak jos, svarbiausi „ilgaamžiškumo papildai“ iš tiesų yra daug paprastesni ir nemokami.
„Kokybiškas miegas, subalansuota mityba, reguliarus judėjimas, emocinė pusiausvyra ir artimi socialiniai ryšiai – tai tikrasis pagrindas. Tik tuomet galima galvoti apie papildus – kaip apie sąmoningą, tikslingą papildomą pagalbą, o ne greitą sprendimą“, – apibendrina vaistininkė.
ilgaamžiškumasresveratrolisomega-3
Rodyti daugiau žymių