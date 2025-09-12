Ant kūno randate vis naujų mėlynių? Štai ką tai gali signalizuoti apie sveikatą

Kokių medžiagų gali trūkti?
„Turbūt daugeliui yra buvę: vieną dieną besirengiant ar žiūrint į veidrodį, pastebime mėlynę ant kūno, nors net neprisimename, kur susitrenkėme. Iš tiesų nereikia patirti didesnio sutrenkimo, kad atsirastų mėlynė. Smulkūs kapiliarai po oda gali plyšti net nuo menkiausio spaudimo ar susidūrimo su kietesniu paviršiumi“, – sako vaistininkė T. Gečienė.
Anot jos, jei mėlynės ima ryškėti dažniau, pirmiausia vertėtų atlikti kraujo tyrimus ir patikrinti, ar organizmui netrūksta tam tikrų medžiagų, reikalingų kraujagyslių bei kapiliarų stiprumui.
„Vitamino C stoka gali susilpninti kolageno gamybą, todėl kraujagyslių sienelės tampa labiau pažeidžiamos. Esant vitamino K trūkumui, kraujas gali krešėti lėčiau, todėl mėlynės gali būti ryškesnės ir ilgiau išlikti. Kraujagyslėms taip pat svarbūs cinkas, geležis ir B grupės vitaminai. Dėl to labai svarbu užtikrinti subalansuotą mitybą, kurioje netrūktų šių vitaminų bei mineralų“, – sako T. Gečienė.
Kartais priežastys gali slėptis kitur
Vis dėlto, vaistininkė sako, kad ne visada dažnai atsirandančios mėlynės gali reikšti tik maistinių medžiagų trūkumą.
„Amžius ir hormonų pokyčiai taip pat turi įtakos. Vyresniame amžiuje oda plonėja, todėl kapiliarai tampa trapesni, o moterims kraujagyslių jautrumą gali lemti estrogenų svyravimai. Kartais mėlynių atsiradimas gali būti susijęs ir su vartojamais vaistais, pavyzdžiui, kraują skystinančiais preparatais. Retesniais atvejais tai gali būti kraujo krešėjimo sutrikimų ar kitų rimtesnių ligų požymis“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Jei mėlynės atsiranda itin dažnai ir be jokios priežasties, yra didelės ir skausmingos, vaistininkė pataria kreiptis į gydytoją.
vitaminas Cvitaminas Kmėlynės
