Prabundate 3 val. nakties? Štai ką organizmas bando jums pranešti

Pasak medikų, nėra vieno paaiškinimo, kas sugadina nakties poilsį. Tačiau miego gydytojai įvardijo 5 pagrindines priežastis, kodėl žmonės prabunda vidury nakties.
1. Alkoholis
Žmonės mėgsta vakare atsipalaiduoti su taure rankoje, yra net sakančių, kad išgėrę lengviau užmiega. Tačiau alkoholis turi priešingą poveikį. „Alkoholis gali sutrikdyti miegą“, – sako Pensilvanijos universtiteto profesorius Richardas Schwabas.
„Nors alkoholis gali padėti greičiau užmigti, jis sukelia širdies ritmo pagreitėjimą, o tai veda prie miego sutrikimų antroje nakties pusėje“, – pridūrė medikas.
Jis pabrėžė, kad miegą neigiamai veikia visų rūšių alkoholis: viskis, vynas, alus ir kiti gėrimai.
„Kai alkoholis metabolizuojamas organizme, padidėja kūno temperatūra. Dėl to širdis plaka greičiau, o tai greičiausiai yra priežastis, kodėl prabundate“, – paaiškino R.Schwabas.
Moksliniai tyrimai patvirtina ryšį tarp alkoholio ir miego problemų. Alkoholis trikdo miegą keliais būdais, įskaitant cirkadinio ritmo sutrikimą, su kvėpavimu susijusių reiškinių, pvz., knarkimo, padažnėjimą ir nemigos atsiradimą. R.Schwabas pažymėjo, kad alkoholis kenkia REM miegui, kuris yra svarbus optimalios smegenų sveikatos palaikymui.
2. Vaistai
Gydytojai teigia, kad daugelis įprastų vaistų – tiek be recepto, tiek ir receptinių – yra susiję su miego sutrikimais. R.Schwabas sakė, kad tai apima antidepresantus, kortikosteroidus (kurie vartojami artrito, uždegiminės žarnyno ligos, astmos ir alergijų bei kitų sveikatos sutrikimų gydymui), beta adrenoblokatorius hipertenzijai gydyti, antihistamininius vaistus, dekongestantus ir vaistus nuo Alzheimero ligos.
Jei vaistas sukelia miego sutrikimus, profesorius patarė jį vartoti ryte, o ne vakare. Jei problema neišnyksta, pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu.
3. Miego apnėja
Jei nuolat prabundate vidury nakties, gali būti, kad sergate miego apnėja. Tai dažna liga, kurią turi maždaug 30 milijonų amerikiečių. „Miego apnėja sukelia daug miego fragmentacijos, ir daugelis žmonių nežino, kad ja serga, ypač jei miega vieni“, – aiškino R.Schwabas.
Miego apnėjos simptomai yra garsus knarkimas, kvėpavimo sustojimas miego metu, dusulys miego metu, prabudimas su išsausėjusia burna, galvos skausmas ryte ir mieguistumas dienos metu.
4. Kitos sveikatos problemos
Miego apnėja nėra vienintelė sveikatos problema, dėl kurios galima prabusti vidury nakties. Dr. Schwab teigia, kad rėmuo, lėtinis skausmas, lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL) ar plaučių liga ir kitos lėtinės ligos taip pat gali sukelti miego sutrikimus.
Be to, menopauzės simptomai, tokie kaip naktinis prakaitavimas, gali trukdyti miegoti. Jei lėtinė liga trukdo jūsų miegui, pasitarkite su gydytoju.
5. Aplinkos veiksniai
Naktiniai pabudimai gali ir visai nesusiję su miegančiojo savijauta. Galbūt miegamajame per karšta, per šviesu, jus žadina išalkęs katinas ar triukšmas lauke.
Kaip vėl užmigti?
Pabusti vidury nakties yra nemalonu, bet jei dar nepavyksta užmigti – kančia dviguba. Kai taip atsitinka, R.Schwabas sako, kad geriau paskaityti knygą blyškiame apšvietime, kol vėl užsimanysite miego, nei vartytis lovoje ir nervintis.
Jei atsibundate pavargę, nes naktį miegojote blogai, jis rekomenduoja atsispirti norui pamiegoti dieną, nes tai gali neigiamai atsiliepti kitą naktį. Miegui gali padėti ir bendrų miego higienos taisyklių laikymasis. Vakare venkite ekranų, nemiegokite su įjungtu televizoriumi, palaikykite miegamąjį tamsų ir vėsų.
Nepakankamas miegas labai veikia tiek fizinę, tiek psichinę sveikatą. Jei jums sunku kokybiškai išsimiegoti, verta nustatyti priežastį ir ją pašalinti. Tadakiekvieną dieną pabusite gerai pailsėję ir pasirengę viskam, ką atneš diena.
Parengta pagal Parade.com inf.
Miegasmiego sutrikimasNemiga
Rodyti daugiau žymių