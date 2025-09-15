Netikėta priežastis, kodėl auga cholesterolis – per menkai įvertinto elemento trūkumas

Tačiau varis padeda organizmo fermentams, kurie dalyvauja energijos gamyboje, geležies kiekio reguliavime, yra reikalingas cheminių medžiagų bei nervinių signalų palaikymui smegenyse.
Jis taip pat gali prisidėti prie naujų kraujagyslių augimo, imuninės sistemos stiprinimo ir padeda apsaugoti organizmą nuo laisvųjų radikalų.
Nauda širdies ir kraujagyslių sveikatai
Vario vartojimas su maistu gali turėti teigiamą poveikį širdies sveikatai.
2025 m. atliktas tyrimas parodė, kad žmonės, kurių mityboje yra daugiau vario, paprastai turi mažiau su širdimi susijusių problemų ir geresnius sveikatos rodiklius, ypač jei žmogus turi aukštą kraujospūdį.
Autoriai teigia, kad varis gali būti naudingas širdies sveikatai, nes mažina oksidacinį stresą. Tai yra būklė, kai organizme prisikaupia per daug molekulių, vadinamų laisvaisiais radikalais, ir nepakanka antioksidantų, kurie juos pašalintų. Tai gali sukelti ląstelių ir audinių pažeidimus.
Kognityvinės funkcijos
Varis gali padėti gerinti kognityvines funkcijas, nes jis reikalingas fermentams, susijusiems su neurotransmiterių sinteze. Tai procesas, kurio metu neuronai gamina neurotransmiterius, kurie yra cheminiai nešikliai, perduodantys signalus tarp smegenų nervinių ląstelių.
Šiemet atliktas tyrimas parodė, kad žmonės, su maistu suvartoję daugiau vario, surinko daugiau balų standartiniuose testuose, kuriais buvo vertinamos jų kognityvinės funkcijos.
Tačiau derėtų įspėti, kad per didelis vario kiekis gali būti žalingas smegenims.
Imuninė funkcija
Per mažas vario kiekis gali sukelti neutropeniją. Tai yra baltųjų kraujo kūnelių, kurie kovoja su infekcijomis, trūkumas.
Asmuo, turintis mažą neutrofilų kiekį, yra pažeidžiamesnis prieš ligų sukėlėjus.
Osteoporozė
Vario trūkumas yra susijęs su didesne osteoporozės rizika. Tačiau galimybė, kad vario papildai galėtų užkirsti kelią kaulų retėjimui kol kas menkai ištirta.
Odos sveikata
2024 m. straipsnyje teigiama, kad varis gali apsaugoti odą nuo UV spindulių daromos žalos bei prisideda prie kolageno ir melanino gamybos
Publikacijos autoriai nurodė, kad vario gebėjimas skatinti naujų kraujagyslių augimą gali padėti gijimo procesui.
Kiek vario reikia žmogui?
Remiantis JAV Maisto papildų tarnybos, rekomenduojama paros norma (RPN) paaugliams ir suaugusiems yra apie 900 mikrogramų (mcg).
Nors vario trūkumas yra retas, kai kurios sveikatos būklės ir kiti veiksniai gali padidinti jo riziką. Tai yra:
– celiakija;
– cinko perteklius, nes jis gali trukdyti organizmui įsisavinti varį.
Vario trūkumo požymiai yra didelis nuovargis ir šviesesnės odos dėmės. Jis taip pat gali sukelti aukštą cholesterolio kiekį, pusiausvyros ir koordinacijos suprastėjimą.
Vario toksiškumas
Įmanoma suvartoti per daug vario su maistu. Viršutinė riba suaugusiems žmonėms yra 10 000 mcg arba 10 miligramų (mg) per dieną.
Per didelis vario kiekis gali sukelti:
– kepenų pažeidimus;
– skrandžio skausmą;
– spazmus;
– pykinimą ir vėmimą;
– viduriavimą.
Apsinuodyti žmogus taip pat gali, jei vandens vamzdžiai yra pagaminti iš vario, kuris patenka į geriamąjį vandenį.
Maisto šaltiniai
Varis randamas įvairiuose maisto produktuose. Geriausi jo šaltiniai yra: jautienos kepenėlės, vėžiagyviai, riešutai (įskaitant anakardžius), sėklos (pvz., saulėgrąžų ir sezamo sėklos), šokoladas, bulvės, grybai, avokadai, tofu, kviečių sėlenų dribsniai ir viso grūdo produktai
Maisto papildai
Turėtų užtekti vario, kurį žmogus gauna su maistu. Dėl papildų vartojimo visada derėtų pasitarti su gydytojus arba vaistininku.
Parengta pagal „Medical News Today“ inf.
varis, padidėjęs cholesterolis, širdies ir kraujagyslių ligos
