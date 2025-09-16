Kiek laiko trunka menopauzės simptomai?

Remiantis Mayo klinika, techniškai kalbant, menopauzė yra taškas, kai menstruacijos visiškai sustoja, o tai reiškia, kad nuo paskutinių mėnesinių praėjo metai. Tai yra perimenopauzės metu – pereinamuoju laikotarpiu iki menstruacijų pabaigos – kai simptomai paprastai prasideda.
Pasak Klivlando klinikos, šie simptomai gali tęstis per menopauzę ir po menopauzės – kartais dešimtmetį (ar ilgiau) po paskutinių mėnesinių.
Nacionalinio senėjimo instituto (NIA) duomenimis, tipiški menopauzės simptomai yra šie:
Menstruacijų pokyčiai: daugeliui žmonių mėnesinės būna kas mėnesį. Tačiau perimenopauzės metu tai keičiasi– menstruacijos gali būti trumpesnės arba ilgesnės, sunkesnės arba lengvesnės. Be to, gali jų išvis nebūti mėnesį ar kelis.
Karščio protrūkiai: nors jie gali būti trumpi, trunka vos kelias sekundes arba iki 10 minučių, karščio bangos yra nemalonios. Vieno protrūkio metu jausitės įkaitę ir paraudę, o oda gali tapti dėmėta.
Kai karščio protrūkis praeis, galite jaustis suprakaitavę arba atvėsę. Geros naujienos – yra natūralių vaistų nuo karščio bangų, įskaitant paprastą taktiką gerti šaltą vandenį, kai prasideda karščio banga.
Jūsų kūno pokyčiai: tai apima šlapimo nelaikymą, svorio pokyčius ir galbūt galvos skausmą bei kitus viso kūno skausmus. Geras miegas taip pat gali tapti vis retesniu reiškiniu. Tai vyksta iš dalies dėl naktinio prakaitavimo, dar žinomo, naktinių karščio bangų.
Nuotaikos pokyčiai: galite pastebėti, kad greitai susierzinsite arba jausitės blogiau nusiteikę.
Makšties ir lytinio potraukio pokyčiai: Sumažėjęs estrogenų kiekis gali sukelti makšties sausumą. Tai savo ruožtu gali sukelti skausmingą seksą. Ir, kalbant apie seksą: galite pastebėti, kad jūsų lytinis potraukis pasikeitė ir galbūt norėsite sekso labiau (arba mažiau) nei anksčiau.
Kitas dažnas menopauzės simptomas: smegenų rūkas arba dėmesio ir atminties problemos, teigia Mayo klinika.
Remiantis NIA, perimenopauzė paprastai prasideda nuo 45 iki 55 metų amžiaus. Kalbant apie jo trukmę, vertinimai yra įvairūs.
Pavyzdžiui, pagal NIA, perimenopauzė trunka nuo septynerių iki 14 metų. Kita vertus, Moterų sveikatos biuras skaičiuoja nuo dvejų iki aštuonerių metų. Klivlando klinika teigia, kad simptomai išlieka vidutiniškai ketverius metus.
Taigi, nors ketveri metai gali būti geras rodiklis, kiek laiko menopauzės simptomai tęsis, gali būti, kad jie truks daug ilgiau (arba, optimistiškiau, gali palengvėti daug anksčiau).
Kiek laiko trunka menopauzės simptomai?
Įprasta menopauzė prasideda sulaukus 45 metų, o įprastas amžius yra apie 51 metus. Ji gali trukti šešis mėnesius, metus, porą metų...ar net ilgiau.
Dažniausias šalutinis poveikis yra karščio bangos, kuriomis dauguma žmonių nori atsikratyti anksčiau nei vėliau.
Yra gerų terapinių priemonių, kurios yra saugios daugumai. Jei vartojate hormonų terapiją, gydytojai mėgsta tą gydymą skirti per 10 metų nuo menopauzės pradžios, o vartoti medikamentus rekomenduojama nuo trejų iki penkerių metų. Be to, siūloma keisti gyvenimo būdą arba išbandyti kitus hormoninius variantus.
Kai tik žmogus pradeda jausti menopauzės simptomus, jis turėtų pasikalbėti su savo šeimos gydytoju, nesvarbu, kiek laiko jie jaučia simptomus. Gydytojai turi gydymo būdų, kaip gydyti įvairius simptomus, kuriuos gali patirti žmonės. Pavyzdžiui, karščio bangos, miego sutrikimai, svorio padidėjimas, nuotaikos pokyčiai – tai nėra kažkas, ką žmonės būtinai turi kentėti.
Visa tai gali skambėti šiek tiek neaiškiai ir baisiai, jei pastebėjote, kad šie simptomai trikdo jūsų miegą, lytinį gyvenimą ir apskritai kasdienį gyvenimą, žinokite, kad gydymas, pvz., hormonų terapija, yra prieinamas ir gali padėti. Pasitarkite su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju apie savo galimybes.
Parengta pagal www.wellandgood.com