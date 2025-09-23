Kaip žinoti, ar šlapinatės per dažnai? Gydytojas pateikė visus atsakymus

Vienoje Londono ligoninių pacientus konsultuojantis gydytojas urologas Hamidas Abboudi sako, kad arbata, kava, alkoholis ar gazuoti gėrimai gali paskatinti jus šlapintis dažniau nei įprastai, nes jie „sukelia šlapimo pūslės hiperaktyvumą ar pernelyg didelį judrumą“.
Įtakos gali turėti ir įvairios sveikatos problemos, įskaitant šlapimo takų infekcijas, prostatos ar šlapimo pūslės vėžį, išsėtinę sklerozę ir insultą. Taip pat egzistuoja fiziologiškai nulemti lyčių skirtumai.
Tačiau pagrindinis veiksnys, apsprendžiantis šlapinimosi dažnumą, yra jūsų amžius. „Per visą paciento gyvenimą natūraliai gali įvykti keletas pokyčių tualeto įpročiuose“, – paaiškina H.Abboudi.
Štai kaip dažnai šlapintis yra normalu, priklausomai nuo amžiaus:
Vaikai: 6–14 kartų per dieną
„Maži vaikai gali šlapintis 8–14 kartų per dieną, o vyresni vaikai – 6–12 kartų“, – teigia H.Abboudi.
Jei vaikui norisi šlapintis dažniau, už to gali slypėti viena iš šių priežasčių: nerimas, kofeino vartojimas, vidurių užkietėjimas, alergenų poveikis, mažos talpos šlapimo pūslė.
Paaugliai: 4–6 kartus per dieną
Nors paaugliai paprastai šlapinasi apie 4–6 kartus per dieną, nėra neįprasta, kad šis skaičius padidėja brendimo laikotarpiu, kai jie patiria „hormonų pusiausvyros pokyčius“.
Pasak gydytojo, dažniausiai tai nėra priežastis nerimauti ir „viskas išsisprendžia natūraliai“, tačiau priduria, kad tai gali būti ir rimtesnių problemų požymis.
Jei padažnėjęs šlapinimasis užsitęsia, priežastis gali būti šlapimo takų infekcijos (ŠTI), cukrinis diabetas, per didelis kofeino vartojimas arba – retais atvejais – šlapimo pūslės vėžys.
Suaugusieji iki 60 metų: 6–9 kartus per dieną
H.Abboudi sako, kad daugumai suaugusiųjų normalu šlapintis 5–8 kartus per dieną ir vieną kartą per naktį, priklausomai nuo aplinkybių.
Tačiau jis priduria, kad moterys šlapinasi dažniau nei vyrai. Tai yra patvirtinęs tyrimas, kurio metu nustatyta, kad moterys vidutiniškai šlapinasi 5,6 karto per dieną, o vyrai – 4,8 karto.
Be to, nėščioms moterims būdingas smarkiai padažnėjęs noras šlapintis. „Šlapimo takų infekcijos taip pat yra labai dažna problema tarp moterų ir gali sukelti dažnesnį šlapinimąsi“, – priduria gydytojas urologas.
Vyresni nei 60 metų: iki 10 kartų per dieną
Su amžiumi šlapimo pūslės raumenys silpnėja, todėl darosi sunkiau atidėti vizitą į tualetą.
Normalu, jei vyresnis žmogus į tualetą keliasi du kartus per naktį, nes sumažėja antidiurezinio hormono (ADH), reguliuojančio vandens kiekį organizme, kiekis.
Vyresnio amžiaus žmonės dažniau vartoja vaistus, vadinamus diuretikais, skirtus įvairioms sveikatos problemoms gydyti, o tai gali lemti dažnesnius vizitus į tualetą naktį.
„Vyrams, senstant, prostatos liauka didėja. Ji gali užspausti šlapimo pūslę ir padidinti vyro šlapinimosi dažnį“, – paaiškina H.Abboudi.
Pavojaus signalai
H.Abboudi pataria kreiptis į gydytoją, jei pasireiškia bet kuris iš šių simptomų:
– Kraujas šlapime;
– Nepaaiškinamas nukrypimas nuo įprastų šlapinimosi įpročių;
– Prabudimas naktį daugiau nei vieną kartą dėl noro šlapintis.
Jis priduria, kad rūkantys žmonės turėtų būti ypač budrūs, jei pastebi neaiškius pokyčius, nes jie turi didesnę riziką susirgti šlapimo pūslės vėžiu.
Parengta pagal metro.co.uk inf.
urologasšlapinimasisšlapinimosi sutrikimai
