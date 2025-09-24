7 didžiausi kancerogenai: koks maistas sukelia vėžį?

Stebima nerimą kelianti tendencija: šia liga vis dažniau suserga jauni žmonės, nesulaukę nė 50 metų. Medikai įspėja, kad tam įtakos turi šiuolaikinis gyvenimo būdas, įskaitant mitybą.
Štai 7 maisto produktai, kurių žalingas poveikis sveikatai pagrįstas tyrimais.
1. Raudona mėsa (ypač kepta)
Daugybė tyrimų rodo, kad dažnas raudonos mėsos (jautienos, kiaulienos, avienos) vartojimas yra susijęs su padidėjusia storosios žarnos vėžio rizika. Raudonos mėsos ruošimas aukštoje temperatūroje, kepimas ant grotelių, keptuvėje ir kepsninėse gali būti kancerogenų susidarymo priežastis.
2. Perdirbta mėsa
Šoninė, kumpis ir pieniškos dešrelės gali paskatinti vėžio išsivystymą. Juose dažnai yra pridėtinių nitratų/nitritų, druskos ir kenksmingų konservantų. Nustatyta, kad reguliarus šių maisto produktų vartojimas yra reikšmingai susijęs su didesne storosios žarnos vėžio rizika.
3. Saldinti gėrimai ir rafinuoti angliavandeniai
Gėrimai, kuriuose gausu cukraus, gazuoti gėrimai, saldinta kava/arbata ir rafinuoti angliavandeniai, pavyzdžiui, balta duona ir pyragaičiai sukelia staigius insulino ir gliukozės kiekio kraujyje šuolius. Nutukimas, atsparumas insulinui ir uždegimas yra gerai žinomi storosios žarnos vėžio rizikos veiksniai.
4. Itin perdirbtas ir greitasis maistas
Tokiame maiste dažnai yra nesveikų riebalų, daug druskos, priedų, dirbtinių kvapiųjų medžiagų ir rafinuoto cukraus. Jie prisideda prie nutukimo ir uždegimų, kurie susiję su storosios žarnos vėžio rizika. Mityba, kurioje gausu šių maisto produktų, turi mažai skaidulų ir daug kenksmingų junginių.
5. Maistas, kuriame daug druskos
Gausiai sūdytas maistas gali pažeisti žarnyno gleivinę ir sudaryti palankias sąlygas piktybiniams navikams. Be to, mityba, kurioje yra daug natrio, yra susijusi su hipertenzija, būkle, kuri kelia didelę riziką bendrai sveikatai.
6. Alkoholis
Alkoholis yra įrodytas daugelio onkologinių ligų, įskaitant storosios žarnos vėžį, rizikos veiksnys. Jis metabolizuojamas į acetaldehidą – cheminę medžiagą, galinčią pažeisti DNR. Naujausi tyrimai pabrėžia, kad nėra tokio dalyko kaip sveikatai saugus alkoholio kiekis, net ir socialiai priimtinas, vadinamasis saikingas vartojimas palengva didina sunkių ligų riziką.
7. Maistas, kuriame gausu sočiųjų riebalų ir kai kurie pieno produktai
Maisto produktai, kuriuose gausu sočiųjų riebalų, pavyzdžiui, riebi mėsa, sviestas, riebūs pieno produktai ir keptas maistas, yra susiję su uždegimu, nutukimu ir galbūt didesne storosios žarnos vėžio rizika. Sotieji riebalai gali pakenkti žarnyno sveikatai.
Parengta pagal „The Times of India“ inf.
