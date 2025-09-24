Klaipėdos medikai kviečia į dviračių žygį už sveiką širdį

Todėl Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL), būdama Vakarų Lietuvos širdies sveikatos lyderė, kartu su Lietuvos širdies asociacija kviečia bendruomenę aktyviai paminėti Pasaulinę širdies dieną. Rugsėjo 28 d., sekmadienį, 11 val. nuo KUL Jūros korpuso startuos tradicinis dviračių žygis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Dviračių žygio dalyvių lauks bendra mankšta, kurią ves KUL socialinio partnerio „Klaipėdos baseinas“ treneris, padėsianti paruošti kūną ir širdį judesiui, susitikimas bei pokalbis su profesionaliais dviratininkais, sveika košė ir bendrystė. Renginio atmosfera tradiciškai bus kupina geros nuotaikos, bendravimo ir įkvėpimo keisti kasdienius įpročius, kad širdis plaktų stipriau.
„Dviračių žygis – tai daugiau nei sporto renginys. Jis simbolizuoja rūpestį širdimi ir kviečia išgirsti savo gyvenimo ritmą. Širdis – tai mūsų variklis, mūsų muzika, mūsų jėga. Ji reaguoja į kiekvieną pasirinkimą – judėti ar likti sėdint, miegoti pakankamai ar aukoti poilsį, bendrauti ar užsidaryti vienatvėje. Net maži pokyčiai kasdienybėje – pasivaikščiojimas, važiavimas dviračiu, kokybiškas miegas ar sąmoningas streso mažinimas – labai reikšmingi žingsniai sveikesnės širdies link. Ši diena ir šis žygis yra kvietimas tuos žingsnius žengti drauge“, – sako renginio iniciatorė, KUL gydytoja kardiologė, Lietuvos širdies asociacijos Klaipėdos regiono vadovė dr. Rūta Raugelienė.
Pasak jos, Pasaulinė širdies diena, minima kasmet rugsėjo 29-ąją, yra proga priminti apie širdies ir kraujagyslių ligas, jų priežastis bei prevencijos galimybes.
„Kasmet ši diena turi konkrečią temą, kuri padeda perduoti svarbiausią žinutę visuomenei. Šių metų šūkis – „Nepraleisk nei dūžio!“ – ragina atkreipti dėmesį į pirmuosius širdies siunčiamus signalus. Neįprastai greitas ar lėtas širdies ritmas, dusulys, krūtinės skausmas ar nuovargis – tai ženklai, kad reikia nedelsiant kreiptis pagalbos. Negalima tikėtis, kad „praeis savaime“ – laikas širdies sveikatai yra lemiamas“, – pabrėžė R. Raugelienė.
Medikė atkreipia dėmesį, kad širdies sveikata – ne vien gydytojų rūpestis. Tai visų žmonių kasdieniai sprendimai, kuriuos galima keisti jau šiandien.
„Įprastai kalbame apie klasikinius rizikos veiksnius – rūkymą, nesveiką mitybą, fizinio aktyvumo stoką, padidėjusį kraujospūdį ar cholesterolį. Tačiau naujausi tyrimai atskleidžia dar daugiau rizikos veiksnių, apie kuriuos turime žinoti. Vienas jų – prastas miegas. Širdis, kaip ir kiekvienas raumuo, turi pailsėti. Lėtinis miego trūkumas jai prilygsta nuolatiniam maratonui. Labai svarbus ir psichologinis stresas, socialinė aplinka: vienatvė jau pripažįstama nepriklausomu širdies ligų rizikos veiksniu. Taip pat aplinkos tarša didina infarkto ir insulto tikimybę. Net mūsų gyvenimo būdas prie ekranų – jei valandų valandas sėdime, neutralizuojame net sporto teikiamą naudą. Todėl prevencija šiandien yra daug platesnė nei vien tik judėjimas – tai sąmoningas rūpestis visais gyvenimo aspektais, kurie stiprina širdį“, – teigė medikė.
Ji pabrėžia, kad bendruomeniškumas yra svarbi sveikatos dalis.
„Pasaulinės širdies dienos šūkis „Nepraleisk nei dūžio!“ galioja ne tik mūsų sveikatai, bet ir gyvenimui apskritai – nepraleiskime santykių, draugystės, bendravimo. Šis žygis – tai ne tik proga judėti, bet ir būti drauge – sako gydytoja kardiologė.
KUL kviečia rugsėjo 28 d. (sekmadienį) 11 val. burtis prie KUL Jūros korpuso (Liepojos g. 45) ir prisijungti prie dviračių žygio, drauge paminint Pasaulinę širdies dieną. Tai bus proga ne tik sustiprinti fizinę sveikatą, bet ir pabūti kartu, pasidalinti gera nuotaika ir leisti širdžiai plakti stipriau.
Išsamesnė informacija apie renginį: https://www.facebook.com/events/1275303587197515
Klaipėdos universiteto ligoninėPasaulinė širdies dienaširdies ir kraujagyslių ligos
