7 būdai, kaip sutvarkyti skydliaukę ir pagreitinti medžiagų apykaitą

1. Sumažinkite stresą
Stresas įvairiais būdais kenkia mūsų sveikatai. Jis gali sukelti galvos skausmus, padidinti kraujospūdį, paveikti lytinį potraukį ir susilpninti imunitetą – ir tai tik pradžia.
Lėtinis stresas taip pat gali paveikti skydliaukės funkciją, nes trikdo hormonų sintezę. Medikai rekomenduoja meditaciją kaip vieną iš daugelio dalykų, kuriuos galite išbandyti, kad sumažintumėte stresą.
2. Padidinkite cinko kiekį
Cinko trūkumas gali padidinti hipotirozės išsivystymo tikimybę, nes šis elementas atsakingas už imuninės sistemos ir skydliaukės funkciją. Maisto produktai, kuriuose gausu cinko: austrės, kiauliena, vištiena, pupelės, riešutai ir pilno grūdo produktai, kuriuose gausu cinko.
Tik nepersistenkite! Cinko perteklius trukdo įsisavinti varį.
3. Rūpinkitės žarnynu
Didžioji imuninės sistemos dalis yra žarnyne. Ar žinojote? Žarnyno funkcijai naudingas daug skaidulų turintis maistas, pavyzdžiui, daržovės (brokoliai, kopūstai, morkos, burokėliai), vaisiai (obuoliai, kriaušės, uogos), ankštinės kultūros (pupos, lęšiai, avinžirniai), pilno grūdo produktai (avižos, grikiai, rudieji ryžiai, rugiai)
Skaidulos gerina peristaltiką, mažina vidurių užkietėjimą, maitina „gerąsias“ bakterijas.
4. Valgykite sveiką maistą
Išbraukę iš savo raciono itin perdirbtą ir nesveiką maistą, galite pagerinti medžiagų apykaitą (be kitų privalumų; per didelis nesveiko maisto kiekis gali padidinti demencijos riziką).
Tiesa, perdirbtas maistas giliai įleidęs šaknis į mūsų kasdienį gyvenimą, gali atrodyti, jog jo atsisakyti yra nelengva užduotis.
5. Vartokite daugiau jodo
Jodas yra būtinas optimaliai skydliaukės funkcijai. Maisto produktai, kuriuose gausu jodo:
– Jūros gėrybės, žuvis, pavyzdžiui, menkė, tunas, silkė ir lašiša, jūros dumbliai, rudadumbliai, taip pat vėžiagyviai, krevetės, krabai ir omarai.
– Joduota druska – akivaizdus pasirinkimas, jei į mitybą reikia įtraukti daugiau jodo.
– Jodo šaltiniai yra pieno produktai: jogurtas, sūris.
6. Pakankamai miegokite
Kaip jau minėta, stresas gali neigiamai paveikti skydliaukės sveikatą, o miego trūkumas gali padidinti streso naštą jūsų organizmui.
Yra daug patarimų, kaip geriau išsimiegoti. Vieniems padeda tinkama vakarinė rutina, o kiti susipranta, kad reikėtų sumažinti kavos vartojimą.
7. Mankšta
Pagerėjusi skydliaukės funkcija ir pagreitėjusi medžiagų apykaita – tai tik dvi priežastys, kodėl verta reguliariai sportuoti.
Jėgos treniruotės padeda palaikyti naudingos skydliaukei, nes ši veikla prisideda prie raumenų augimo, o tai netiesiogiai veikia skydliaukės funkciją.
Mankštos taip pat gali padėti žmonėms reguliuoti svorį.
Daugelis hipotireoze sergančių asmenų nerimauja dėl savo svorio, nes dėl šios būklės sulėtėja medžiagų apykaita, todėl būna sunkiau numesti svorį ir vėl nepriaugti kilogramų.
