Utėlės – nepatogi tema: ką daryti joms užklupus?

„Jei reikėtų įvardinti, kokia amžiaus grupė dažniausiai užsikrečia utėlėmis, būtų galima išskirti vaikus nuo 3 iki 12 metų. Šio amžiaus vaikai linkę itin artimai bendrauti tiek darželiuose, tiek mokyklose. Ne veltui ir utėlių perdavimas vyksta artimu tiesioginio sąlyčio kontaktu, pavyzdžiui – apsikabinant, žaidimų metu, nakvynės metu per patalynę, taip pat mainantis šepečiais, plaukų aksesuarais, kepurėmis ar netgi ausinukais“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė
2–4 savaitės iki pirmųjų simptomų
Galvos odos niežėjimas jau daugumai atpažįstamas kaip vienas pirmųjų užsikrėtimo utėlėmis simptomų. Visgi vaistininkė pabrėžia, kad užsikrėtus utėlėmis niežulį galima pajusti ne sekančią dieną, bet netgi po 2–4 savaičių.
„Tiek laiko simptomų nejuntantys žmonės gali būti nešiotojai, dėl to ypač vaikui grįžus po ilgų atostogų į mokyklą, vertėtų profilaktiškai patikrinti jo plaukus. Geriausia tikrinti plaukuose už ausų bei aplink pakaušį, padarius sklastymą ir padalinus plaukus į dvi dalis. Tuomet ieškokite utėlių kiaušinių, dar kitaip vadinamų glindomis. Jie gali būti panašūs į pleiskanas, tačiau yra vienas svarbus skirtumas – jeigu pleiskanas nuo plauko pašalinti paprasta, tai glindų taip lengvai neištrauksi“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Ji teigia, kad geriausias būdas užkirsti kelią užsikrėtimui utėlėmis – tai paraginti atžalą, jog jis nesidalintų šukomis, plaukų šepečiais, galvos apdangalais su draugais. Taip pat rekomenduojama atėjus į mokyklą ar darželį kepures laikyti lauko apdaro kišenėje arba rankovėje.
Pamirškite majonezus ir alyvuogių aliejus
„Vazelinas, alyvuogių aliejus ar majonezas – tai tikrai ne išeitis, nors tenka išgirsti, kad žmonės tai naudoja. Tokie produktai gali sulėtinti utėlių judėjimą bei palengvinti jų iššukavimą, tačiau tai jų neišnaikins. Verčiau iš karto imtis veiksmingų priemonių, kurių rasite kiekvienoje vaistinėje – tai gali būti šampūnai, geliai ar losjonai nuo utėlių ir glindų. Po daugumos iš jų panaudojimo iškart žūsta visos utėlės“, – teigia E. Ramaškienė.
Ji pabrėžia, kad labai svarbu priemones naudoti atsakingai pagal instrukciją. Vėliau apie porą savaičių kas 3–4 dienas patariama skalauti plaukus 4–5 proc. acto tirpalu ir iššukuoti plaukus tankiomis šukomis, kol pašalinsite likusias glindas bei apsisaugosite nuo naujo užsikrėtimo.
Pasirūpinti tik utėlėmis plaukuose nepakanka
Farmacijos specialistė dalinasi patarimais, ką dar vertėtų padaryti namuose, sužinojus, kad artimas šeimos narys užsikrėtė utėlėmis:
Į pagalbą – siurblys. Kruopščiai išsiurbkite kilimėlius, baldus, čiužinius ir automobilių sėdynes. Po naudojimo išmeskite vakuuminį maišelį.
Skalbkite aukštoje temperatūroje. Asmeninius daiktus, drabužius ir patalynę skalbkite karštame vandenyje ir džiovinkite karščiausiu džiovyklės rėžimu mažiausiai 20 minučių.
Verdantis vanduo šukoms. 10 minučių pamirkykite šukas, šepečius ir plaukų segtukus verdančiame vandenyje.
Izoliuokite neskalbiamus daiktus. Viskas, ko negalima skalbti, pavyzdžiui, lovatiesės, ar pliušiniai žaislai, gali būti supakuoti į šiukšlių maišą dviem savaitėms.
Profilaktinės plaukų priemonės. Naudokite profilaktines priemones nuo glindų ir utėlių, skirtas užkirsti jų kelią jų atsiradimui.