Nenorite susirgti vėžiu? Atskleidė, kurią daržovę reiktų valgyti kasdien

Storosios žarnos vėžys – dažna liga. Vien Lietuvoje kasmet nustatoma maždaug 1 600–1 700 naujų storosios žarnos vėžio atvejų. Be to, šis vėžys sparčiai „jaunėja“. Vis dažniau liga diagnozuojama pacientams, kurie dar neatšventė savo 50 metų gimtadienio. Pasitaiko, kad suserga žmonės, kuriems iki tokios sukakties labai toli.
Gydytojai mano, kad įtakos tam turi mityba, todėl vysto daugybę tyrimų, kaip sumažinti storosios žarnos vėžio riziką.
Žurnale „BMC Gastroenterology“ paskelbtos analizės autoriai rėmėsi 17 ankstesnių tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 97 tūkst. žmonių, duomenimis.
Autoriai nustatė, kad žmonės, kurie vartojo daugiau kryžmažiedžių daržovių – nuo 20 iki 40 gramų (g) per dieną – turėjo 20 proc. mažesnę riziką susirgti storosios žarnos vėžiu.
Mokslininkų nuomone, didžiausią apsaugą suteikia apie 20 gramų kryžmažiedžių daržovių per dieną, o be saiko kimšti daržoves nėra prasmės – ties 40–60 g per dieną pasiekiama maksimali nauda.
Dėl naudos sveikatai – gausu įrodymų
Jau anksčiau pastebėta, kad kryžmažiedės daržovės gali padėti sumažinti vėžio riziką, nes jose antivėžinių junginių, pavyzdžiui, sulforafano ir indolų.
„Tyrimais pastebėta, kad kryžmažiedžių daržovių sudėtyje esančioms medžiagoms, pavyzdžiui, glikozinolatams priskiriamas gebėjimas apsaugoti ląsteles nuo vėžio“, – sakė dietologė Monique Richard bei pridūrė, kad šios daržovės pasižymi vitamino C, mineralų ir flavonoidų gausa.
„Tirpios ir netirpios skaidulos – maistas žarnyno bakterijoms ir padeda išlaikyti žarnyno gleivinę sveiką ir gyvybingą“, – akcentavo M.Richard.
Ankstesni tyrimai parodė, kad kryžmažiedžių daržovių valgymas yra susijęs su mažesne rizika susirgti storosios žarnos, kiaušidžių, prostatos, šlapimo pūslės, plaučių, skrandžio ir kasos vėžiu.
Ką pasigaminti namie?
Dietologai pataria, kad ruošiant patiekalus su kryžmažiedėmis daržovėmis, vertėtų jas trumpai apvirti garuose. Tai padeda išlaikyti vitaminus ir sulforafaną, kuris suyra verdant ilgiau.
Pagardinkite daržoves alyvuogių aliejumi, citrinos sultimis, sezamų sėklomis ar parmezano sūriu.
Kitas variantas – kepti orkaitėje. Supjaustykite brokolius ar žiedinius kopūstus, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska, pipirais ir kepkite 200 °C temperatūroje maždaug 20 minučių.
Daržovės šiek tike karamelizuojasi, tad jų skonis patinka net tiems, kurie nemėgsta virtų daržovių.
Termiškai neapdorotas kryžmažiedes daržoves galite įmaišyti į salotas. Be to, jos puikia tinka tirštoms sriuboms.
Ruduo – derliaus metas, tad pasistenkite į savo mitybą įtraukti kuo daugiau sezoninių daržovių. Bus skanu ir sveika!
