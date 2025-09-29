Iš gydytojo lūpų – atvirai: ar „gerasis“ cholesterolis iš tikrųjų toks nekaltas?

MTL laikomas blogu ne be priežasties. Per didelis jo kiekis gali kauptis arterijų sienelėse ir sukelti apnašų susidarymą. Jei apnašos blokuoja kraujo tekėjimą į širdį ar smegenis, tai gali sukelti širdies priepuolį ar insultą.
Kitas cholesterolio tipas – didelio tankio lipoproteinai (DTL) – dažnai vadinamas „geruoju“ cholesteroliu. Tačiau šis pavadinimas yra klaidinantis. Nors DTL atlieka svarbų vaidmenį širdies sveikatai, jo bendras indėlis yra pervertinamas, o kai kuriais atvejais jis gali padaryti daugiau žalos nei naudos.
Nors DTL lygis padeda įvertinti riziką, ar jums gali išsivystyti širdies ir kraujagyslių ligos, tyrimai pakeitė mąstymą apie jo vaidmenį. Jūsų DTL lygis turi mažai, jei iš viso, įtakos gydymui, skiriamam širdies ligų ir insulto rizikai sumažinti.
„Vis dar tiek daug nežinome ir nesuprantame apie DTL. Tačiau įrodymai aiškiai rodo, kad svarbiausia yra MTL lygio valdymas“, – sako Jorge Plutzky, Harvardo filialo Brighamo ir Moterų ligoninės prevencinės kardiologijos direktorius.
Kodėl DTL ne visada yra „geras“
Kai kurios DTL dalelės surenka cholesterolio perteklių iš kraujotakos ir arterijų sienelių ir pristato jį į kepenis, kur jis suskaidomas į nekenksmingas daleles. Todėl DTL laikomas „geruoju“.
Tačiau DTL atvejis nėra toks paprastas. DTL nėra viena dalelė, o skirtingų dalelių šeima, kurių yra įvairių formų ir dydžių. Jos gali būti mažos, vidutinės arba didelės. Kai kurie tipai yra sferiniai, o kiti – spurgos formos. Ši įvairovė reiškia, kad ne visi DTL veikia vienodai. Kai kurios dalelės puikiai surenka cholesterolio perteklių, o kitos – ne. Kai kurios netgi perneša cholesterolį neteisingu būdu – iš kepenų į kraujotaką.
DTL didinimas nepagerina rezultatų. Genetika vaidina pagrindinį vaidmenį nustatant asmens DTL cholesterolio lygį. Vyrai, paveldėję genus, dėl kurių lygis yra mažesnis nei 40 miligramų decilitre (mg/dL), turi padidėjusią širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Daugelis ekspertų teigia, kad DTL lygis tarp 40 mg/dL ir 80 mg/dL yra optimalus vyrams.
Ar daugiau DTL yra geriau?
Nors MTL sumažinimas gali žymiai sumažinti širdies priepuolio, insulto ir kitų širdies ir kraujagyslių problemų riziką, DTL lygio padidinimas neturi tokio pat teigiamo poveikio.
Pavyzdžiui, tyrimų, susijusių su vaistų, galinčių padidinti DTL lygį, vadinamų cholesterilo esterio pernešimo baltymo (CETP) inhibitoriais, rezultatai buvo nuviliantys. Nors šie vaistai gali padidinti DTL lygį (kai kuriais atvejais net iki 60%), didesnis DTL lygis nesumažino širdies priepuolių, insultų ar užsikimšusių arterijų rizikos. Tai nurodoma kaip pagrindinė priežastis, kodėl FDA nepatvirtino nė vieno iš šių vaistų.
Be to, 2022 m. „JAMA Cardiology“ atliktas tyrimas parodė, kad tarp žmonių, sergančių koronarine širdies liga, tie, kurie turėjo labai aukštą DTL lygį (80 mg/dL ar daugiau), mirė nuo širdies ligų maždaug taip pat dažnai, kaip ir tie, kurie turėjo labai žemą DTL (30 mg/dL ar mažiau).
Sutelkiant dėmesį į MTL
Jei sergate širdies ir kraujagyslių ligomis arba turite didelę riziką jomis susirgti, turėtumėte siekti, kad MTL lygis būtų mažesnis nei 3,85 mmol/l, nors kai kurie ekspertai pasisako už tai, kad būtų siekiama net 3 mmol/l mg/dL. Daugelis kardiologų dabar rekomenduoja siekti mažiau nei 3,85 mmol/l visiems suaugusiems. Gyvenimo būdo pokyčiai, tokie kaip dieta, mankšta ir svorio valdymas, ir statinų vartojimas yra įprasti MTL mažinimo būdai.
Kaip elgtis su DTL
Atsižvelgiant į tai, kad jūsų DTL lygį daugiausia lemia genetika, ar galite kompensuoti padidėjusią širdies ir kraujagyslių ligų riziką, kai jūsų DTL yra apatinėje riboje ar net žemiau normos? „DTL lygis dažnai šiek tiek padidėja, kai žmonės valgo sveiką augalinės kilmės maistą ir reguliariai sportuoja“, – sako J.Plutzky.
„Tačiau sveikas gyvenimo būdas taip pat sumažina MTL lygį ir taip sumažina širdies priepuolio ir insulto riziką. Būtent šie elgesio modeliai, o ne šiek tiek aukštesnis DTL lygis, kuris gali atsirasti dėl jų, yra pagrindiniai veiksniai.“
Nenustebkite, jei jūsų gydytojas ir kiti ekspertai ir toliau vadins DTL „geruoju“ cholesteroliu, nes mūsų supratimas apie DTL sudėtingumą vis dar tobulėja. Kol kas daktaras Plutzky pataria nesiblaškyti dėl DTL skaičiaus ir vietoj to sutelkti dėmesį į savo MTL lygį. „Nepriklausomai nuo jūsų DTL lygio, visi jūsų širdies ir kraujagyslių rizikos veiksniai nulems jūsų MTL tikslinį lygį“, – sako jis. „MTL lygio valdymas yra svarbiausias prioritetas.“
Šaltinis: www.health.harvard.edu
padidėjęs cholesterolischolesterolisstatinai
