Menopauzės simptomai, kurie gali jus nustebinti: į ką atkreipti dėmesį perimenopauzės metu

Menopauzei ir perimenopauzei būdingas mažėjantis hormono estrogeno lygis. Šis hormonų sumažėjimas gali išprovokuoti ir prisidėti prie įvairių simptomų. Kai kurie simptomai, pavyzdžiui, karščio bangos, yra gerai žinomi. Tačiau moterys gali mažiau žinoti, kad proto rūkas, odos sausumas ir padidėjęs irzlumas taip pat gali būti siejami su svyruojančiais hormonais.
Perimenopauzė nėra pavojinga, tačiau ji gali būti varginanti ir neigiamai paveikti jūsų kasdienį gyvenimą. Štai ką reikia žinoti apie kai kuriuos mažiau žinomus menopauzės simptomus ir kaip su jais tvarkytis.
Menopauzės simptomai: ne tik karščio bangos
Karščio bangos yra labiausiai paplitęs menopauzės simptomas. Jas patiria iki 85 % moterų. Tačiau tai nėra vienintelis ženklas, kad išgyvenate šį gyvenimo pokytį.
„Dauguma mano pacienčių, sulaukusių 40-ies, ateina skųsdamosi tokiais simptomais kaip miego problemos, nuotaikų kaita ir jausmas, kad nebėra tokios susikoncentravusios kaip anksčiau“, – sako dr. Deborah Gomez Kwolek, Harvardo medicinos mokyklos docentė. „Jos nustemba, kai paaiškinu, kad visa tai gali būti ženklai, jog prasideda premenopauzė.“
Štai keletas menopauzės simptomų ir būdų, kaip su jais susidoroti.
Gausios arba nereguliarios mėnesinės
Dažnai pirmasis ženklas, kad esate perimenopauzėje, yra mėnesinių pokyčiai. Dėl estrogeno svyravimų jos gali tapti dažnesnės arba retesnės. Jei tarp mėnesinių darosi ilgesni tarpai, galite tikėtis gausesnio kraujavimo. Artėjant menopauzei, pastebėsite, kad tarp mėnesinių praeina daugiau nei 60 dienų.
„Kai taip nutinka, sakau pacientėms, kad iki pilnos menopauzės liko metai ar dveji“, – teigia dr. Kwolek. Atminkite, kad jei vartojate kontraceptines tabletes ar turite hormoninė spiralę, tikriausiai nepastebėsite jokių mėnesinių pokyčių, nes šios priemonės padeda reguliuoti ciklą.
Naktinis prakaitavimas
Jei pabundate su permirkusia pižama ir patalyne, tikėtina, kad patiriate naktinį prakaitavimą. „Tai yra karščio bangos, kurios pažadina jus miegant“, – sako dr. Kwolek. Jos gali būti lengvos, kai jaučiate tik paraudimą, arba pakankamai intensyvios, kad sukeltų prakaitavimą.
Tyrimai rodo, kad naktinis prakaitavimas dažnesnis per pirmąsias kelias valandas po užmigimo. Gydymui gali būti taikoma pakaitinė hormonų terapija, taip pat padeda laisvi medvilniniai drabužiai, lengva patalynė ir vėsesnis miegamasis. Kelias valandas prieš miegą venkite alkoholio ir kofeino.
Makšties sausumas
Estrogenas padeda palaikyti makšties drėgnumą, o audinius – elastingus. Sumažėjus estrogeno gamybai, atsiranda makšties sausumas, dėl kurio lytiniai santykiai gali tapti nemalonūs, gali atsirasti niežulys ir deginimo pojūtis. Veiksmingiausias gydymas yra estrogeno kremas, kuris veikia lokaliai ir yra saugus daugumai moterų.
Nuotaikų kaita
Apie 40 proc. moterų perimenopauzės metu patiria nuotaikos simptomus, panašius į PMS: irzlumą, energijos stoką, liūdesį, sunkumus susikaupti. Skirtingai nuo PMS, šie simptomai nepasižymi reguliarumu. „Gali atrodyti, kad nėra jokio dėsningumo, nes hormonų svyravimai perimenopauzės metu yra labai nenuspėjami“, – aiškina dr. Kwolek.
Miego problemos, tokios kaip nemiga, gali dar labiau pabloginti nuotaikos pokyčius. Gali padėti gyvenimo būdo pokyčiai, pavyzdžiui, reguliari mankšta, o kai kurioms moterims – ir maža antidepresantų dozė.
Proto rūkas
Negalite rasti raktų? Sunkiai prisimenate žodį, kuris sukasi ant liežuvio galo? Tai – proto rūko simptomai, būdingi perimenopauzei. Apie du trečdaliai moterų menopauzės pereinamuoju laikotarpiu skundžiasi atminties problemomis.
Geros žinios yra tai, kad dauguma moterų teigia, jog šie simptomai pagerėja po menopauzės. Tuo tarpu stenkitės pakankamai miegoti, reguliariai mankštintis ir taikyti sąmoningumo technikas, pavyzdžiui, gilų kvėpavimą.
Šlapimo nelaikymas
Jei pastebite, kad dažniau reikia eiti į tualetą ar dažniau atsiranda šlapimo takų infekcijos, tai greičiausiai ne sutapimas. „Žemas estrogeno lygis veikia šlapimo pūslės gleivinę, o tai gali sukelti dažną ir skubų norą šlapintis“, – aiškina dr. Kwolek. Jei tai kelia nepatogumų, pasitarkite su gydytoju dėl makšties estrogeno, kuris gali palengvinti simptomus.
Miego sutrikimai
Iki 70 proc. moterų praneša apie miego problemas menopauzės metu. Dažniausias skundas – prabudimas naktį. „Karščio bangos gali pažadinti jus vidury nakties, tačiau miegas gali sutrikti ir dėl žemo estrogeno lygio“, – sako dr. Kwolek. Tai gali apsunkinti užmigimą ir pabloginti miego kokybę. Gali padėti gera miego higiena, o kai kurioms moterims – progesterono vartojimas vakare.
Svorio augimas
Menopauzės metu svorio priauga nuo 60 iki 70 proc. moterų, vidutiniškai po 0,7 kg kasmet tarp 50 ir 60 metų amžiaus. „Dalis šio svorio augimo yra susijusi su natūraliu raumenų masės mažėjimu su amžiumi“, – aiškina dr. Kwolek. Žemas estrogeno lygis taip pat didina tikimybę, kad svoris kaupsis pilvo srityje, o ne ant šlaunų ir klubų. Viduržemio jūros regiono dieta gali padėti išvengti svorio augimo.
Odos sausumas
„Dėl žemo estrogeno lygio sausėja visas kūnas, įskaitant odą“, – sako dr. Kwolek. Dėl to oda prasčiau sulaiko vandenį, gali tapti sausa ir niežtinti. Gali tekti pakoreguoti odos priežiūros rutiną: naudoti švelnų prausiklį, drėkinti odą po dušo ir dienos metu, naudoti kremą nuo saulės.
Kada kreiptis į gydytoją
Menopauzės simptomai yra varginantys, bet retai pavojingi. Tačiau jei jie blogina jūsų gyvenimo kokybę, verta pasikalbėti su gydytoju. Gydytojas gali atlikti tyrimus, kad atmestų kitas sveikatos problemas, ir, siekdamas palengvinti simptomus, gali rekomenduoti pakaitinę hormonų terapiją (PHT), vietinį makšties estrogeną, antidepresantus ar vaistus nuo karščio bangų.
Taip pat atminkite, kad techniškai menopauzė neprasideda tol, kol 12 mėnesių iš eilės nebuvo mėnesinių. „Perimenopauzės metu vis dar galite pastoti“, – sako dr. Kwolek. Jei esate lytiškai aktyvi, pasitarkite su gydytoju dėl kontracepcijos.
Šaltinis: www.health.harvard.edu
moteriški hormonaiprakaitavimasmiego sutrikimas
